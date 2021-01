’’Je veux me faire vacciner, mais j’peux point’’

À messieurs MACRON, CASTEX, VERAN et à tous les branquignoles qu’ils ont nommés.

Je souhaite rapidement me faire vacciner. Mon état de santé général est bon mais à écouter mes médecins, je suis à ranger dans la catégorie des personnes dites vulnérables, sinon prioritaires.

Travailleur non salarié de 57 ans, atteint d’une pathologie chronique, je lis sur votre ausweis de déplacement dérogatoire de 6 heures à 20 heures (ou 18 heures dans quinze départements) qu’aucune possibilité de m’est offerte parmi les 8 propositions possibles.

En effet, je consulte généralement mon médecin référent en soirée mais je ne le fais plus. Quel policier croira que je vais chez mon médecin à 21h passés ? Fort heureusement, j’ai opté pour la consultation à distance, certes, plus impersonnelle à mon goût.

Justement Messieurs, comment se faire vacciner…à distance ? Sauf à ce que mon médecin soit un amateur averti et surtout adroit du jeu de fléchettes, la consultation à distance que vous recommandez dans la solution N°2 m’apparaît irréalisable et dangereuse, même pour un citoyen de bonne volonté ou même avec le concours des mains expertes d’un professionnel de la piqûre. Que feriez-vous à ma place, vous les garants du principe inscrit dans la constitution de l’extrême précaution ? J’avais bien pensé à me rabattre sur la solution N° 6, « déplacement dérogatoire pour participer à des missions d’intérêt général. » Mais, se faire vacciner relève-t-il de l’intérêt général ? Si oui, à quelle autorité administrative dois-je m’adresser pour recevoir ma convocation dérogatoire, assurance d’éviter une « prune » injustifiée de 135 € voire une garde à vue pour contestation trop véhémente face à un représentant de la marée chaussée manquant de discernement ? Je vous jure, dans la vraie vie, ça peut arriver !

Messieurs, sauf à vous mentir effrontément, aucune autre solution dérogatoire parmi les 6 autres ne correspond à ma situation. J’en suis navré. N’y-aurait-il pas la possibilité d’envisager un déplacement dérogatoire supplémentaire ? Permettez-moi de vous inviter à y réfléchir et (peut-être ?) ainsi contribuer bien humblement mais de façon tangible, à la vaccination massive et salutaire des français.

Je viens de lire un document de synthèse présentant le protocole sanitaire de vaccination. Pas moins de 6 étapes, à scrupuleusement respecter.

À J-5, consultation pré-vaccinale avec son médecin.

Le jour J, le professionnel doit s’assurer du consentement « éclairé » du patient.

Le même jour, injection du vaccin.

Enregistrement des informations

Suivi patient durant 15 minutes après l’injection (les effets secondaires).

Deuxième injection 3 semaines plus tard.

Votre armée de petites mains au service de l’état sanitaire profond, partout disséminées dans vos ministères ou dans leurs augustes annexes tel que la haute autorité de santé, le comité scientifique de la COVID-19 ou le haut conseil de la santé publique et tant d’autres instances inutiles et obscures que je les oublie volontiers, ont accouché entre Noël et le nouvel an d’un sacré monstre bureaucratique.

Messieurs, comment compter vous vacciner les 750 000 résidents des EHPAD, citoyens prioritaires selon vos propres critères, quand depuis le 27 décembre 2020, vous n’avez réussi qu’à « piquer » très péniblement à peine plus de 500 personnes dans tout le pays en une semaine ? Après l’argent magique, la vaccination magique peut-être ?

Comment le dire ? Je n’ai pas de mot pour décrire l’irrépressible envie de prendre mes jambes à mon cou pour courir, que dis-je rouler, voler même, jusque de l’autre côté du Rhin ou de la Manche pour me faire vacciner dans le premier vaccinodrome qui m’accueillera.

De plus Messieurs, je vous informe d’ores et déjà que je me passerai de votre putain d’attestation dérogatoire de déplacement pour m’y rendre.

Bertrand RENAULT – 04 janvier 2021.