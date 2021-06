Jean-Luc Mélenchon, un « vieux schnoque » d’extrême gauche

En mars 2012, Mohamed MERAH commet 7 assassinats en moins d’une semaine dans la région de Toulouse. Quatre militaires d’active et dans une école juive, 3 enfants dont une âgée de 8 ans, proprement exécutée à bout portant par le terroriste MERAH.

Et, dimanche 5 juin 2021, JEAN-LUC MELENCHON, candidat d’extrême gauche à la présidentielle de 2022, parle à la radio très tranquillement, à propos de cette barbarie innommable, je cite, de « grave incident ou meurtre ». Strictement aucune réaction des quatre journalistes pourtant aguerris de France Info, France Inter et du quotidien Le Monde. Silence total aussi sur le caractère antisémite de la tuerie. Ils viennent pourtant par leur mutisme honteux de déshonorer leur profession. Ça fait même sourire l’animateur, ALI BADDOU.

Ils ne s’en rendent même pas compte tant ils sont convaincus d’appartenir au camp du bien, ce qui leur interdit toute vigilance qui aurait dû les faire réagir vigoureusement et salutairement face à ces propos ignobles tenus sur l’antenne par JEAN-LUC MELENCHON. Imaginez une seconde que les mêmes mots fussent prononcés par une NADINE MORANO ou un GILBERT COLLARD ! À quel déferlement assisterions-nous depuis 24 heures de la part de tous ceux que compte la bienpensance de gauche ? Il me plait à penser que des milliers d’auditeurs des médias de service public à tendance « gauchiste » ont enfin découvert leur complaisance pour les propos conspirationnistes du leader de L F I. Qui dit service au public, dit pluralisme de la parole sur l’antenne des services publiques, financés par les impôts des français. Ce pluralisme n’existe plus.

JEAN-LUC MELENCHON n’en est pas à son coup d’essai sur ces sujets.

En novembre 2019, il participe au défilé contre l’islamophobie aux côtés des groupuscules associatifs et politiques les plus radicaux comme le Comité Contre l’Islamophobie en France, C C I F, auto-dissous fin 2020 suite à la décapitation de l’enseignant SAMUEL PATY deux mois plutôt.

Ses relations avec le CRIF, Conseil Représentatif des Institutions juives de France, restent tendues en raison de ses critiques véhémentes de la politique d’Israël. Il va même jusqu’à affirmer en 2018 que le CRIF est une « secte communautariste » coupable « d’une allégeance à un pays étranger (Israël) et à sa politique ».

Tête de pont de La France Insoumise (LFI), la colonne vertébrale idéologique et médiatique constituée par JEAN-LUC MELENCHON est un navire abimé à la dérive. S’il est issu du socialisme des années 70 et 80, il est balloté en 2021 entre ses propos trop régulièrement outranciers (pour le moins), une ligne islamo-gauchiste revendiquée et l’abandon d’une majorité de l’électorat d’ouvriers et d’employés, partis embrasser les idées du RN.

« La république, c’est moi » hurle-t-il encore en octobre 2018 aux policiers venus perquisitionner chez lui et au siège de LFI pour des soupçons de fraudes sur ses comptes de la campagne présidentielle 2017. Le buzz est assuré mais en septembre 2019, le tribunal correctionnel le condamne à 8 000 € d’amendement et 3 mois avec sursis.

Notre JEAN-LUC national a aussi un problème avec les forces de police qualifiées de « barbares » en septembre 2019 en marge d’une manifestation contre la réforme des retraites. En juin 2020, il plaide même pour une « police aussi désarmée que possible ». De telles convictions laissent libre cours aux citoyens de se faire justice eux-mêmes. Dès lors, serions-nous encore en république où c’est l’autorité de l’état qui organise le règlement des différends entre les hommes.

Fasciné semble-t-il par les leaders des révolutions sud-américaines, JEAN-LUC MELENCHON se rêve aussi en scribe de la constituante d’une sixième république fantasmée.

En fin de compte, JEAN LUC MELENCHON est un « vieux schnoque » aux idées moisies du siècle dernier et qui gagnerait, à 70 ans, à se retirer de la vie politique et donc de la vie publique.

Pourquoi ne pas prendre alors le temps d’écrire ses mémoires.

Il se trouverait toujours un journaliste de gauche et (ou) du service public pour le mettre en lumière lors de la sortie de l’ouvrage.

Bertrand RENAULT – 7 JUIN 2021.