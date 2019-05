Jean-Marie Le Pen dans son rôle concernant l’incendie de Notre Dame de Paris

Le 1er mai, L'ultra-droite célèbre Jeanne d'Arc soit par un défilé, soit par une cérémonie devant la statue de Jeanne d'Arc, à Paris. Jean-Marie Le Pen, qui a toujours eu les qualités de ses défauts, a le mérite de ne pas se laisser intimider par les menaces terroristes des islamistes comme de celles des milices antifas.

Donc, il a déposé sa gerbe aux pieds de l'éternelle sauveuse de la France et il a fait un discours. Cette année, il est revenu sur les événements de Notre Dame de Paris. Pour lui, il s'agit d'un incendie volontaire émanant d'un "service", sans nommer lequel. Son argumentaire s'appuie sur des vidéos circulant sur le web, qui expliquent la difficulté à embraser des poutres en bois de chêne. Hors contexte, cela ne tient pas la route, mais en absence de réponse concernant une cause accidentelle, et surtout dans le contexte actuel, il est incroyable que nos pouvoirs publics refusent d'aborder une origine volontaire au sinistre.

"Théorie du complot" ? Manque de courage ? C'est toujours la même rengaine. Faire fonctionner sa cervelle et remettre en cause le discours des journalistes, c'est du "complotisme"... Il y a quelques années, il s'agissait d'esprit critique et de mise en perspective de l'actualité ; aujourd'hui, c'est assimilé à de la paranoia : toute la logique d'une époque où la liberté de penser est remise en cause, afin de préserver une pseudo-démocratie de façade. Jean-Marie Le Pen a, par ailleurs, toujours eu le rôle assumé du repoussoir de service : penser comme lui, c'est penser mal. Il se lave à l'eau chaude, le brave citoyen se lavera à l'eau glacée pour montrer qu'il est "anti-fasciste". Conformisme, refus de dialoguer, conditionnement depuis quarante ans par les médias, chacun connait les causes qui nous empêchent de parler sérieusement des questions difficiles (immigration, islamisation,terrorisme etc.).

Concernant le sinistre de Notre-Dame, c'est davantage la série d'actes malveillants à l'égard des lieux de cultes chrétiens qui interpellent. Le lieutenant Columbo, qui nos journalistes qualifieraient aujourd'hui de "complotiste", chercherait à trouver un lien évident. Mais en France, il ne peut s'agir que de coincidences. Ainsi, Le Pen nous rappelle un fait passé quasiment sous silence, la tentative d'incendie de l'église Saint-Sulpice, avec un départ de feu émanant d'un tas de vêtements embrasés. Fait non élucidé, contrairement au vandalisme à l'égard du grand orgue de la basilique Saint-Denis début avril. Le coupable n'était pas un "sataniste" mais un migrant pakistanais en situation irrégulière, jugé en comparution immédiate, est immédiatement assimilé à un "déséquilibré", car il est quasiment interdit de prendre à la lettre les menaces de certains islamistes.

"Complots", "individus déséquilibrés"... Le vocabulaire journalistique ne manque pas pour refuser les évidences ou minimiser les choses. Notre pakistanais, simplet ou psychotique, n'a toutefois pas choisi de s'en prendre à une basilique plutôt qu'à une mosquée par hasard...

Si Jean-Marie Le Pen n'est pas en mesure de prouver ses propos, il ne dit rien d'absurde. D'ailleurs, ce qu'il avait prédit depuis les années 1970 est arrivé, concernant l'immigration de remplacement de la population ouvrière française. Seuls ceux qui ne connaissent pas nos banlieues peuvent prétendre le contraire. Pour le coup, il y avait bien une logique, à défaut de "complot" : substituer par des gens à faible niveau culturel des citoyens éduqués, revendicatifs, qui votaient mal aux élections. A présent, une partie de cette population pauvre s'est tournée vers l'islamisme radical, avec les conséquences que l'on sait.

Si incendie volontaire il y a, dans l'affaire de Notre Dame de Paris, il ne serait pas l'oeuvre d'un Quasimodo désoeuvré, mais prioritairement de "jeunes" tournés vers le salafisme à l'image de ceux qui voulaient faire sauter la cathédrale à la bouteille à gaz l'année dernière. Hypothèse curieuse, car Daech aurait sauté sur l'occasion pour revendiquer l'acte ; or le calife Al Baghdadi n'en a soufflé mot lors de sa récente vidéo. Autre option, il s'agirait de "migrants" comme notre pakistanais de Saint Denis. Ou bien, un groupe de "gilets jaunes", voire des illuminés. On comprend que nos pouvoirs publics, responsables de l'ouverture de nos frontières à toute la misère du monde et de la légalisation de l'immigration clandestine depuis des décennies, ne se pressent pas pour développer une piste criminelle, surtout quelques semaines avant une élection européenne où les "eurosceptiques", vilains "complotistes" qui observent la chute de leur niveau de vie depuis le début des années 2000, devraient faire un carton.

On ne reprochera pas à Jean-Marie Le Pen le contenu de ses propos, mais sa volonté de secouer le cocotier et d'affirmer de qu'il est prohibé de penser. Certes, ses âneries sur la seconde guerre mondiale sont une chose. Le fait qu'il soit quasiment le seul à aborder le drame de Notre Dame sous l'angle de l'incendie volontaire en est une autre. Dans l'esprit, les français sont les mêmes que ceux de 1938 qui se réjouissaient des compromis avec Hitler pour préserver une paix qui n'était qu'illusoire aux yeux des "complotistes" avertis. Les temps ont changé, le fascisme a été vaincu, les risques de guerres nationalistes en Europe de l'ouest avec. Mais d'autres problèmes sont réels, et doivent être abordés sans tabous. Fer à souder mal éteint, mégots de cigarettes jetés n'importe où, action volontaire concertée : tout doit être étudié, c'est cela le pluralisme et le courage de voir les réalités en face !