Jean-Marie Le Pen et sa réincarnation

À 93 ans, le Menhir Jean-Marie Le Pen n'a pas l'intention de disparaître du paysage politique et sa fille Marine peut en témoigner. Ses idées ne sont pas mortes, elles sont mêmes réincarnées par un personnage qui bouscule l'ordre établi comme Le Pen à une certaine époque, ce que nous observons peut donc se comparer à une réincarnation politique. Sauf que l'apparition du phénomène Zemmour ne sera peut-être pas un détail de l'Histoire. Pour la petite histoire, souvenez-vous de la phrase prononcée par Nicolas Sarkozy en parlant de l'actuel Président de la République : "Macron c'est moi en mieux !" sa blague n'en était pas vraiment une. Historiquement, le temps qui passe démontre que la réincarnation en politique est une réalité voulue mais souvent hypocrite. Mélenchon voulait la place de Jaurès à son entrée à l'Assemblée Nationale ; ce n'est pas une blague. Pour la réincarnation du gaullisme les volontaires sont nombreux, De Gaulle craignait avec raison le "trop plein" après son départ. Le communisme devenu fantomatique attend toujours une copie d'un Georges Marchais, peut-être tombé à tout jamais dans les oubliettes de l'Histoire.

Le Pen père sera toujours le même, jamais avare d'une provocation. L'ex président du Parti frontiste, victime d'un parricide politique organisée par sa fille et quelques complices, prétend éprouver une "affinité affective" pour le polémiste encensé par le "Figaro" et "Cnews". Le vieux lion déclare également que : "La seule autre personne envers laquelle j'ai éprouvé un tel élan naturel de sympathie est Saddam Hussein". Nul ne sait, si Zemmour qui possède un talent certain pour refaire l'Histoire à sa façon appréciera cette comparaison, mais cela est bien possible pour les mêmes raisons que Le Pen.

Autre provocation ou réelle volonté de faire mal, le Menhir vient de déclarer que "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé " il le soutiendrait. Le Père de Marine se baserait donc sur les sondages d'avant le premier tour pour voter et par la même occasion commettre un infanticide politique. En réalité, rien ne prouve que J-M Le Pen ait encore de l'influence sur les électeurs du RN. Les nostalgiques du FN sont probablement déjà chez Zemmour ? Autre point d'interrogation, que fera véritablement le châtelain de Montretout, seul avec sa conscience dans l'isoloir. Chacun sait que le diable n'a pas d'état d'âme.

Cette satanée dédiabolisation !

La dédiabolisation du parti réalisée par sa fille est une erreur selon Le Pen :

"Je lui avais dit ne pas aller au-devant de la droitisation de l'opinion. Il suffisait d'attendre qu'elle vienne à nous (...) Quelle idée de vouloir se dédiaboliser au moment où le diable devient populaire !".

En réalité, Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu gouverner la France et n'a jamais considéré que sa fille en était capable, comment savoir si Zemmour se voit vraiment dans le rôle de président de la République.

En attendant l'annonce officielle de la candidature du polémiste à la présidentielle sur Cnews avec l'irremplaçable Pascal Praud. Jean-Marie Le Pen, avec son sens de l'humour bien à lui, constate que : "Eric fait l'objet d'une diabolisation naissante. Comme lui a estimé l'avoir été en son temps". "Ça commence à pousser... Il aura bientôt une queue luciférienne et des pieds fourchus, lui aussi !"

"La seule différence entre Eric et moi, c'est qu'il est juif""Il est difficile de le qualifier de nazi ou de fasciste".

Parfois la réincarnation se passe aussi devant les tribunaux !