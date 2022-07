Jean Zay : hommage à une figure héroïque de la République de pleine actualité (20 juin 2022, Cusset)

Restitution de la conférence donnée lors de la commémoration du 78e anniversaire de l’assassinat de Jean Zay par la milice de Vichy, organisée le 20 juin 2022 par le Comité en l’honneur des 80 parlementaires du 10 juillet 1940 et des passagers du Massilia (1) : Jean Zay, figure héroïque d’un Front populaire du progrès et de la liberté La commémoration de l’assassinat de Jean Zay par la milice de Vichy, ministre du Front populaire à l’Education nationale, offre à bien des égards une prise sur le présent. Elle nous rappelle que l’école trouva sa conception moderne sous le signe d’un républicanisme de progrès. La laïcité de l’école qu’il dut réaffirmer, est toujours dans ce prolongement l’un des grands enjeux d’actualité, renvoyant à un modèle politique plus large, relatif à la question de savoir comment au mieux faire société. Ce retour à Jean Zay éclaire la mission d’aujourd’hui de cette école qui ne fait pas qu’enseigner, mais se doit de former à la conscience de notre République comme communauté de bien, celle de citoyens.

Commémoration de l’assassinat de Jean Zay, le 20 juin 2022 à Cusset, Allier.

Jean Zay, une figure héroïque, reflet des grands choix devant l’histoire

« Passant, souviens-toi, ils sont morts pour ta liberté. Hommes veillez. 1939-1945 » dit le monument aux morts. Il nous remémore ce qui fut accompli par certains, leur résistance à l’oppression, la mort qui fut au bout du chemin. Parmi eux, furent ceux désignés à leur bourreau par les circonstances , en raison de leur engagement pour la liberté et la République. Jean Zay fait partie de ceux-là, comme ministre de l’Education nationale du Front populaire. Ce moment où la troisième République construit sa dimension sociale. Il accomplit alors une action souvent ignorée, décisive pour poser les termes de la modernisation de l’école, dans le sens d’en éliminer le poids des origines sociales sur le destin des élèves. Il participe d’un mouvement d’émancipation affirmé par sa volonté : « de maintenir l’enseignement public à l’abri des propagandes politiques et confessionnelles". Des convictions qui lui valent la haine du régime collaborationniste de Vichy, et doublement du fait de son origine israélite, jusqu’à son assassinat par la milice française, le 20 juin 1944.

Martyr ou héros ? On retiendra que la liberté a un prix, celui d’un engagement sans faille, qui fait les destins hors du commun, et montre la voie. S’il y a une leçon d’histoire à tirer ici, plus que dans les faits matériels refroidis, il faut la chercher dans le choix des actes des hommes qui l’ont faite, du côté de la volonté humaine. Transmettre ne suffit pas pour faire continuité, faut-il encore convaincre de la portée de ce qui-là, s’est joué, pour nourrir combien il y a du sens à mettre nos pas dans les traces de ceux qui nous ont précédés.

Jean Zay, situé à l’aile gauche du parti radical, jeune avocat, franc-maçon (Grand Orient De France), d’origine juive par son père, a un parcours hors du commun. Député radical du Loiret en 1932 à 27 ans, il est le chef de file des jeunes radicaux de son parti et du courant favorable à la dynamique de Front populaire (union des socialistes, des communistes et des radicaux). Il est choisi par Léon Blum, qui cherche un équilibre au sein de son cabinet entre les différentes composantes du Front populaire, pour être ministre de l'Éducation nationale, à 31 ans (2). Marié en 1931 avec Madeleine Dreux, ils se connaissent depuis l'enfance, deux filles naîtront de cette union, Catherine et Hélène.

Le Front populaire, une rencontre victorieuse du peuple avec la liberté

Après le krach boursier de 1929, une crise économique avec ses effets sociaux gagne les sociétés développées dont la France. Les soupes populaires se multiplient. Alors que le gouvernement ne parvient pas à juguler la crise, des scandales financiers éclatent, comme celui de l’homme d’affaires peu scrupuleux Stavisky, auquel sont mêlés des hommes politiques corrompus. Ce qui donne des arguments à un antiparlementarisme d’extrême droite qui rêve d’un pouvoir autoritaire dans un contexte de montée des fascismes en Europe.

Le 6 février 1934, s’appuyant sur certains mouvements d’anciens combattants, les ligues d’extrême droite, Croix de feu, manifestent pour renverser le gouvernement et le Parlement, provoquent des émeutes, on se bat dans les rues. Le 9 février, le Parti communiste organise une manifestation pour contrer cette tentative de coup d’Etat. Le bilan de ces journées est lourd, des dizaines de morts et de nombreux blessés. Le coup de force fasciste a échoué. La République a tremblé mais elle a résisté ! Le 12 février lors d’une grande contre-manifestation au Cours de Vincennes, des cortèges de la SFIO (socialistes), du Parti communiste, et des radicaux, convergent, puis se mêlent aux cris d’« unité, unité, unité… ». Le Front populaire est né, avec pour objectifs premiers, la défense de la République française et contre le fascisme ! Maurice Thorez, secrétaire général d’un PCF qui réconcilie le drapeau national et le drapeau rouge, lance à la Chambre des députés « Front populaire du travail, de la liberté et de la paix ». Ce qui se traduit par la formule à succès : « pour le pain, la paix et la liberté ». Les élections de 1936 donnent la victoire au Front populaire, avec des forces de gauche qui se présentent unies avec un programme. C’est le socialiste Léon Blum qui prend la direction du gouvernement, le PCF n’y prend pas part mais le soutient. Trois femmes sont nommées sous-secrétaires d’Etat, Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschvicg, et Suzanne Lacore, alors qu’elles n’ont pas encore le droit de vote. Une révolution avant l’heure (3) !

Cette dynamique crée chez les ouvriers un immense espoir (4). Les usines d’aviation Breguet du Havre se mettent en grève en réplique à des licenciements d’ouvriers grévistes du 1er mai 36. C’est le détonateur d’un embrasement qui fin mai prend une ampleur sans précédent, s’étendant à l’ensemble du pays. On occupe les usines dans une atmosphère de fête, on y dort et on y danse, on est unis dans un combat qui transcende l’inégalité entre les sexes. Après avoir vécu dans la peur du contremaître et l’ombre pesante de la machine, c’est une nouvelle ère qui commence pour le monde du travail après plus d’un siècle de Révolution industrielle, et d’exploitation forcenée. Le patronat est obligé de céder aux revendications ouvrières, avec une augmentation de 7 à 15% des salaires, 40 heures de travail hebdomadaire au lieu de 48, quinze jours de congés payés, les conventions collectives… Des avancées garanties par le gouvernement, connus sous le nom d’« accords Matignon » ! (5)

Le Front populaire est laïque par excellence, s’attachant à un Etat séparé des cultes, garant des libertés essentielles : liberté de pensée et d’opinion, de conscience, liberté syndicale. Malgré les « Hitler plutôt que le Front populaire » d’aucuns, le pari est gagné, et c’est après la Révolution française une avancée majeure de la condition ouvrière, et même de l’Homme.

Jean Zay, ministre lumineux du Front populaire

Il est choisi par Léon BLUM pour être Ministre de l’Education Nationale et des Beaux-arts. Nommé le 4 juin 1936, il conservera ce poste jusqu’au 10 septembre 1939. Il élabore un plan d’ensemble, cohérent, qui vise à la démocratisation de l’enseignement. Il est question d’unification des programmes pour permettre des passerelles entre les différentes sections. Il s’agit de créer les conditions que les élèves puissent réussir selon leur mérite et leurs talents, en changeant un système jusque-là très inégalitaire, reproduisant par deux parcours bien distincts les différences d’origine sociale. Il va proposer d’y substituer une logique d'éducation nationale organisée par âge en trois degrés coordonnés « premier, deuxième, supérieur », intégrant l’ensemble des élèves. Pour le passage vers le second degré il va envisager un palier, dont le rôle deviendra plus tard celui de la classe de 6e. En matière d'éducation physique, il voudra la rendre obligatoire une heure par jour ou un après-midi par semaine, ce qu’il testera dans plusieurs départements.

Si Jean Zay laisse une œuvre législative relativement modeste, elle tient dans la prolongation de l’âge obligatoire de la scolarité de 13 à 14 ans (loi du 9 août 1936), son œuvre ministérielle constitue néanmoins une référence majeure des politiques éducatives et culturelles ultérieures. Les projets de loi qu’il déposera sur le premier et second degrés, la création de l’Ecole nationale d’administration, et le règlement en matière de droit d’auteur et de contrat d’édition, ne seront toujours pas adoptés lors de l’entrée en guerre de la France en septembre 1939. C’est donc essentiellement par décrets qu’il agira, pour contourner les obstacles, et surtout, par une politique d’expérimentation et d’évaluation qui ouvrit des possibilités d’innovation sans précédent.

Jean Zay c’est aussi la gratuité de l’enseignement du second degré, l’organisation des diplômes et de l’enseignement technique, la protection de la santé des élèves, le début des colonies de vacances, les œuvres sociales (futur CROUS)… Il obtient un effort budgétaire considérable en faveur de l'enseignement. Des milliers de postes d'instituteurs et de professeurs sont créés afin de dédoubler les classes dépassant 35 élèves. Avec Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux Sports et aux Loisirs qui passe sous sa houlette, il joue aussi un rôle majeur dans la mise en œuvre des congés payés. La création d’un Billet de congés payés à tarif réduit (-40%) a un succès considérable, un million en 1937. Il développe les Auberges de Jeunesse et le tourisme populaire (campings, camps de vacances). Il introduit dans les examens le Brevet Sportif Populaire. Il adopte une politique du sport (stades, piscines) et crée des écoles nationales de ski et de tennis. L’effort est énorme ! Beaucoup de lycées et d’écoles sont construits, reflétant les tendances de l’art contemporain. Il aura été l’architecte de la démocratisation de l’école. Il a aussi posé les bases de l’ENA, du CNRS avec Jean Perrin, grâce auquel verra le jour le Palais de la Découverte (6), contribué à la création du musée de l'Homme, initié le Festival de Cannes dont la première édition ne pourra se tenir en raison du déclenchement de la guerre. Il pose de fait les conditions d’une culture pour tous.

Par circulaires, il s’inscrit contre les propagandes politiques ou religieuses à l’école, résolument gratuite, obligatoire et laïque, dans le prolongement de Jules Ferry. Il entend promouvoir une école fondée sur des savoirs, des connaissances démontrables et vérifiables, des enseignements rationnels, la formation du libre-arbitre des élèves. Le programme du Conseil national de la résistance s’inspirera des acquis du Front populaire et des apports de Jean Zay, que prolongera le plan Langevin-Wallon après la victoire sur le nazisme, jusqu’aux réformes des années 60 et 70 (7). Jean Zay, un ministre qui fut on ne peut plus visionnaire.

Jean Zay, victime de la « haine du juif » ! L’antisémitisme jusqu’au crime

Les ligues d’extrême droite développent leur hargne contre Léon Blum et ce qu’ils nomment sa « tribu ». Jean Zay partage avec le chef du gouvernement la même origine, ce qui en fait une cible de choix pour l’extrême droite antisémite, antiparlementariste, et antimaçonnique.

Il se prononcera à la fois contre la non-intervention en Espagne, où la jeune République espagnole fait face au fascisme, et les accords de Munich (Daladier, Chamberlain, Hitler, Mussolini), prétendument pour « éviter la guerre », qui prévoient de livrer les Sudètes à l’Allemagne qui en chassera les Tchèques. Se déclarant contre le fascisme et les dictatures, antihitlérien, il est accusé de « bellicisme ». De l’autre, d’« antipatriote », en raison d’un poème de jeunesse « Le Drapeau », dont il voit le Bleu Blanc Rouge en quelque sorte souillé, ulcéré par le sacrifice de toute une frange de la jeunesse dans les tranchées de 14. Décontextualisé, il sert de prétexte à l’extrême droite pour violemment l’attaquer.

L’Action française, ligue fasciste créée en 1899 alors que l’affaire Dreyfus bat son plein, traite le ministre de « juif corrupteur de la jeunesse » pour culminer dans l’absolu vulgarité du plus pur antisémitisme par une formule qui donne des haut-le-cœur : "juif Torche Zay". A ce flot d’ordure Céline mêle sa voix, pour lâcher dans son pamphlet antisémite, l’Ecole des cadavres « sous le négrite juif Jean Zay la Sorbonne n'est plus qu'un ghetto (…) Je vous Zay » (Idem 2). Malgré ce climat délétère, il restera à son poste quarante mois.

Dans le contexte du régime de Pétain, il est arrêté le 15 août 1940, condamné à la déportation à vie, mais finalement incarcéré à la maison d’arrêt de Riom. Il ne cherche pas à s'évader, bien que les forces de la Résistance l'auraient sans doute permis. Il continue à travailler de sa cellule pour des réformes qu’il espère. Mais c’est sans compter avec un contexte exacerbé de haine antisémite qui encourage la milice dans ses exactions. Le 20 juin 1944, trois miliciens viennent le chercher à la prison, présentant un ordre de transfert. Lui laissant entendre d’être des résistants déguisés ayant pour mission de lui faire rejoindre le maquis, ils l’assassinent ici, dans un bois, près de la carrière abandonnée, au lieu-dit Les Malavaux dans la faille du Puits du diable (Molles, dans l'Allier). Ils le déshabillent avant de le jeter dans le ravin avec plusieurs grenades pour dissimuler leur crime. Son corps ne sera retrouvé qu'en 1946 par des chasseurs. C’est là qu’un monument aux morts a été érigé, pour que l’on se souvienne…

Jean Zay, toujours vivant

On le désigne comme « martyr de la République ». Oui ! car elle fut hors-la-loi sous l’Etat collaborationniste et la « Révolution nationale » du maréchal Pétain, remplaçant la devise républicaine « Liberté-Egalité-Fraternité », par « Travail-Famille-Patrie »… La France c’est la République, voilà pourquoi le régime de Pétain, non, ce n’était pas la France, à l’image du Refus républicain des 80 parlementaires à la remise du pouvoir constituant à son gouvernement. Jean Zay est entré au Panthéon en 2015, « Aux grands hommes la patrie reconnaissante ».

Cette école laïque de portée sociale dont on doit la mise en perspective historique à Jean Zay, est aujourd’hui confrontée à bien des défis pour jouer son rôle de cohésion de la Nation. Cet héritage en faveur du progrès et de la liberté, au regard d’un passé au souffle si puissant, représente une grande responsabilité. Elle engage non seulement à ce qu’on le transmette, mais à ce que l’on convainque de ce qu’il est, un républicanisme de progrès à porter plus loin.

En forme de signature, nous choisirons ces derniers mots du résistant Jacques Decour fusillé au Mont-Valérien (30 mai 1942), qui, jetant un dernier regard sur l’avenir, écrivait, comme pour tous ceux qui en raison du choix de la liberté connurent le supplice : « Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l’arbre pour faire du terreau ».

De nombreux enfants d’école primaire (CM2) ont participé cette année à la commémoration, ont lu des textes inspirés par l’histoire de Jean Zay, ont entouré de leur jeunesse pleine de promesses la pierre où son nom est gravé, ont chanté La Marseillaise. On peut sans doute y voir un peu de ce terreau.

1-« Comité en l’honneur des 80 parlementaires du 10 juillet 1940 et des passagers du Massilia » : L’objet de cette association est d’agir pour que le vote des 80 parlementaires qui, le 10 juillet 1940, dirent non à la remise du pouvoir constituant au gouvernement de Pétain, prenne sa juste place dans l'histoire de la France et de la résistance ; défendre leur honneur et perpétuer leur souvenir ; faire de même pour les 27 parlementaires qui, le 20 juin 1940, du verdon, s'embarquèrent sur le "Massilia" pour aller continuer le combat depuis l'Afrique du nord (dont Jean Zay, Georges Mandel et Pierre Mendès France.)

2- Olivier Loubes, Jean Zay ou le destin brisé du Front populaire, revue L’Histoire, mai 2006, https://www.lhistoire.fr/jean-zay-ou-le-destin-bris%C3%A9-du-front-populaire. Article qui éclairera bien des références prises pour cette intervention. Olivier Loubes est l’un des meilleurs spécialistes de Jean Zay. Il a, entre autres, publié Jean Zay, la République au Panthéon, Dunod, 2021.

3-Patricia Latour, Le 36 des femmes, suivi de Le peuple de 36, par Roger Bordier. Le Temps des Cerises, 2006.

4-Guylain Chevrier, Il y a 70 ans, c’était le Front populaire ! Le témoignage de Maurice Kriegel-Valrimont (1914-2006), in les Cahiers d’histoire (Revue d’histoire critique), Retours sur le Front populaire, n°103-2008. Maurice Kriegel-Valrimont, militant de premier plan de cette période, nous livre le témoignage d’un grand témoin de l’histoire, restituant son climat de révolution sociale et d’enthousiasme pour la liberté. Il nous a quittés en août 2006. Voir aussi : https://www.lelivrescolaire.fr/page/31007760

5-Danielle Tartakowsky, Claude Willard, Histoire de la France contemporaine. Tome V : 1918-1940, Editions sociales, 1980.

6-L’Histoire du Palais de la découverte ; https://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/histoire_Palais_06.pdf

Voir aussi, Jean Zay rejoint Jean Perrin au Panthéon, par Denis Guthleben ; https://lejournal.cnrs.fr/billets/jean-zay-rejoint-jean-perrin-au-pantheon

7- Bernard Toulemonde (dir.), Le Système éducatif en France, Paris, La Documentation française, coll. « Les Notices », 3e éd. 2009 et, L'Éducation nationale et les réformes sous la Ve République ; https://www.cap-concours.fr/donnees/enseignement/preparer-les-concours/concours-de-cpe/l-education-nationale-et-les-reformes-sous-la-ve-republique-mas_educ_01

-Remerciement à Jean-François Chalot, militant laïque, ancien Secrétaire général du CNAFAL, pour la transmission du travail de sa sœur, Françoise Goetz, enseignante, qu’elle a consacré à Jean Zay, à l’occasion du 70e anniversaire du Front populaire (2006). Il a contribué à nourrir cette intervention.

Guylain Chevrier. Docteur en histoire, enseignant et formateur, ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l’Intégration. Vice-Président du Comité Laïcité République.