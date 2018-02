Jeanne d’Arc 2018 : Mathilde Edey Gamassou, un symbole français

"Dans une France de plus en plus fracturée et de moins en moins libre, Jeanne d’Arc peut devenir le lien qui fait tellement défaut dans notre communauté nationale.«

Sauf que Bénédicte Baranger, la présidente de l’association l’association Orléans Jeanne d’Arc, a expliqué que »si cette désignation permet à une autre partie de la population de se tourner vers les fêtes, c’est gagné« .

Il s’agit là d’un choix clairement politique et idéologique, visant par la déformation d’une réalité historique, à acclimater les Français à l’avènement d’une Europe noire, comme on le constate dans les villes de banlieues parisiennes.

Saint-Denis (film vidéo du centre-ville) n’est qu’un exemple parmi les innombrables communes de la banlieue parisienne où la population française de souche a été totalement remplacée par une population d’origine extra-européenne (berbères, arabes, africains sub-sahariens, asiatiques, indiens, etc...) en moins de 30 ans. Dans les rues de la ville, on n’entend presque plus personne parler français.

Ceci impliquant un bouleversement du paysage culturel, cultuel et ethnique.

Les prénoms donnés ne sont plus Christophe, Matthieu, Sylvaine et Estelle, mais Rachid, Mohamed, Youssouf, Fatoumata et Kakambwa.

Les nouveaux arrivants n’ont plus comme héritage Aristote, le Christ, Jeanne D’Arc, Descartes, Pascal ou Chateaubriand, mais le Coran, le Ramadan, le Zouk, le Wolof et l’arabe. (une trentaine de boucheries islamiques pour 90 000 habitants, pas une seule boucherie traditionnelle !!! !), 7 ou 8 écoles coraniques enseignant l’Islam radical aux jeunes musulmans, et la grande mosquée financée par l’Arabie Saoudite (islam radical wahhabite).

A Pantin, la dernière boucherie traditionnelle a fermé en 2011, il n’y a plus que des boucheries islamiques.

D’autant que l’effet ne donnera pas les bénéfices escomptés : une société qui renie sa culture pour tenter de l’acclimater au multiculturalisme se rend faible et lâche, et non seulement cela n’attirera pas »l’autre partie de la population", mais cela n’engendrera de sa part que moquerie et mépris.