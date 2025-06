Jeff Bezos : Se Gondole à Venise

Louer toute une ville pour épouser sa belle… Eh oui les mecs, c’est ce que vous feriez. Transformer Venise en pleine saison touristique en garden-party pour vos 250 triés sur le volet. Bloquer le grand canal, réserver les palaces 5 étoiles, tenir la plèbe à distance. Être milliardaire, c’est se faire des ti plaisirs sans avoir à compter. Bon, d’accord, les 500 mille employés d’Amazon eux ne seront pas de la fête, mais hey, mélanger les serviettes en soie et les serpillières, pas très High society et encore moins jet set. À combien il va faire péter la note le Bezos ? Entre ces mégas riches c’est la course à la démesure de celui qui balancera le plus gros paquet de millions pour se marier ou faire marier sa descendance. En 2004, 90 millions de $ pour les épousailles de la fille de Lakshmi Mittal, une fête de six jours dans trois lieux prestigieux de Paris, près de 1000 invités et la location du château de Versailles. Douze Boeing avaient été loués spécialement pour transporter les invités de l'Inde vers la France.[i] Ce magnat de l’acier fermera les hauts fourneaux de Florange et laissera sur le carreau des centaines de familles.[ii] En décembre 2018, Isha Ambani, fille de l’homme le plus riche d’Inde, Mukesh Ambani (fortune estimée à 50 milliards de dollars par Forbes),[iii] aurait ainsi dépensé près de 100 millions. Ayant vécu en inde pendant 1 an, j’ai pu observer de visu l’immense pauvreté de la caste des 600 millions d’« intouchables » qu’un prédateur comme cet industriel exploite. Toujours plus fou : en 2016, Said Goutseriev, le fils de l’oligarque russe Mikhail Goutseriev, épouse une étudiante en chirurgie dentaire, estimation à 1 milliard de dollars.[iv] Les 600 invités, arrivaient en Rolls-Royce individuelle et eurent droit à un concert privé de Jennifer Lopez. Ce biznessman est acoquiné au président Biélorusse Loukachenko,[v] grand « démocrate » devant l’éternel. Et le Carlos Ghosn, mariant sa fifille dans le château de Versailles et faisant payer la facture sur le compte de Renault automobile…[vi] Donc, on se rend bien compte que toute cette smalah pleine de fric empeste l’asociabilité et qu’aucune personne étant un tant soit peu honnête ne les fréquenterai par amitié, sinon par intérêts. Ce n’est qu’une petite liste exhaustive de ces « extravagances », commises par ceux qui brassent l’argent par milliards et ne possèdent certainement pas une once de morale, comme « ils » disent : « money talks », l’argent, seulement, parle ! Sont-ils à plaindre ou à condamner ? Notre époque comparée à d’autres mériterait grandement d’aiguiser la pointe des fourches et le tranchant de la grande Veuve… Histoire de recadrer, ces m’as-tu vu, exploiteurs, tyranneaux sans scrupule. Dans le monde animal, jamais n’est choisi pour mener la meute, les pires de l’espèce, mais chez nous, bipèdes, tout ce qui a un profil de psychopathes, de sociopathes à toutes ses chances de mener le bal. D’autant que la next génération arrivera, et aura les mêmes « capacités » en plus ou moins pervers que celle des ainés.

Époque d’indécence. Vous me direz que ce qui va suivre n’a pas trop à voir directement avec les milliardaires, cependant, nous parlons d’indécence qui a réussi de descendre des sommets vers les gens du commun. Hier, en suivant les news, une journaliste a soulevé le fait qu’en Israël, les gens se doraient la pilule tranquillement à la plage alors qu’à quelques encablures des Gazaouis, étaient affamés et se faisaient trucider par centaines. Ça n’avait pas l’air de les contrarier plus que cela ces plagistes. Une image s’est alors imposée dans mon esprit. Combien avons-nous été choqués en apprenant comment vivait la famille de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz qui dans le film, La Zone d’Intérêt,[vii] dépeignait le quotidien de l’épouse Hedwig et de ses trois enfants ? La petite famille était bien installée dans une villa cossue à quelques mètres du camp de concentration et d’extermination en profitant de la piscine, du barbecue et du soleil durant les chauds étés… Vous avez capté l’image non ? Nous en sommes là, que ce soit pour l’indécence morale ou financière, tout ce qui s’est passé avant ne compte plus. De cet exemple d’indifférence pour le malheur des autres, à ce gaspillage éhonté d’argent, sachant que ces ultras riches vivent comme le faisait la noblesse d’antan, en écrasant le peuple, en l’exploitant et en le soumettant. Nous n’avons pas avancé d’un iota, nous reculons vers le vide !

Retour sur Bezos. Du 24 au 26 juin prochain. Jeff Bezos voit les choses en grand. Il aurait décidé de privatiser une grande partie de Venise, presque toutes les gondoles et les bateaux-taxis.[viii] Les festivités se tiendront principalement sur son immense yacht et dans les cinq hôtels les plus luxueux de la ville. Environ 250 invités sont attendus, parmi lesquels Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Eva Longoria et peut-être même Donald Trump. Le frère de Lauren Sanchez compare déjà cet événement à l'emblématique mariage princier de Charles et Diana en 1981. Pour marquer son engagement, Jeff Bezos a offert à Lauren Sanchez une bague de fiançailles ornée d'un diamant de 20 carats, estimée à plus de 2 millions de dollars. Dommage qu’ils ne soient pas allés jusqu’à donner le prix de la petite culotte que portera la mariée… Des habitants de Venise s'inquiètent de l'impact sur leur ville, notamment la possible fermeture du Grand Canal pour assurer la discrétion des célébrités et limiter la présence des paparazzis. Il y a surtout un problème de taille si on ose dire, c’est la taille du yatch de ce Monsieur, qui va participer à la démolition des berges et donc des fondations des palais. 127 mètres de long, le Koru,[ix] prix estimé à 500 millions. Ce monstre à un équipage d’accompagnement, l’Abeona, au coût de 75 millions. Avec un tel appareillage, le déplacement et le tirant d’eau risquent fort de perturber les eaux du canal, mais, quand milliardaire veut… Vous allez me dire tout ça pour ça. De voir, la « belle », ça me colle la trouille, tellement recarrossée elle est de fond en comble, telle une chaise à porteurs ayant trimbalée des ci-devant. On commence à s’éloigner de l’humain pour entrer dans l’humanoïde asexué. Elle fait peur la moukhère accompagnée de son chauve aux airs d’un Zébulon hilare. Je n’ose pas imaginer ce qu’il sortira de ces deux-là. (Sans être méchant, bien sûr).

Il y a… Les grands hommes d’avant qui laissaient derrière eux des œuvres écrites, des partitions à jouer, des témoignages éclairants, des films bouleversants, des théories scientifiques ayant fait avancer le monde, et dans ce panthéon, l’homme du commun se trouvait lié à ces génies de l’humanité. Quant à de nos jours ? Ceux, tout en haut, ne peuvent seulement qu’égrener une valse de prix : prix du yatch, du jet, de la bague de madame, du château… Toutes choses périssables et superflues par rapport à la montagne du temps. Nous nous souviendrons de Pierre-Gilles de Gennes, du professeur Montagnier quant à Bezos ? En espagnol : des « baisers », donc, comme un bye, bye léger ! Un minuscule courant d’air… Qui ne fit que passer.

Georges ZETER/juin 2025

Vidéo : Le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez