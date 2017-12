JERUSALEM EST ou quelques hectares en échange de paix

La décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël continue encore d’alimenter les prises de position et de susciter divers commentaires dans les milieux politiques à travers le monde.

L’isolement des Etats Unis devant l’ Assemblée Générale des Nations unies sur la question de Jérusalem, ne fait plus de doute. Elle illustre selon plusieurs observateurs, l’étroitesse de vue du président américain sur les relations internationales. Pour le journal Le Monde « la menace comme outil diplomatique doit s’inscrire dans une stratégie et obéir à certaines règles. Pour n’avoir respecté aucun de ces préceptes, les Etats Unis ont essuyé aux nations Unies, le 21 décembre, une humiliation aussi cuisante qu’inutile. »

En menaçant, par ailleurs, de supprimer l’aide accordée par leur pays aux Etats qui ont voté en faveur de la résolution onusienne, les responsables américains ont confirmé que leur soutien économique ou militaire à certains pays n’était pas du tout désintéressé, mais motivé plutôt par des ambitions hégémoniques et une politique d’asservissement.

D’un autre coté, Mr. Trump n’a fait que tenir une promesse faite au lobby juif en récompense à l’aide que ce dernier lui a apporté lors de sa campagne électorale. Ce groupe de pression israélite ne voulait, en aucun cas, voir Madame Clinton accéder à la magistrature suprême des USA, et ce, pour sa position en faveur de deux Etats en Palestine.

Restons maintenant dans le contexte régional. Nous avons dit et répété dans tous nos articles consacrés à ce sujet, que le problème israélo-palestinien est avant tout, un problème d’intolérance religieuse. Chez les arabes comme chez les juifs il y a des fanatiques, des orthodoxes, ces énergumènes aux longues barbes, qui empêchent toute solution de paix et de coexistence.

Nul n’ignore pourtant qu’il n’y a pas de paix sans concessions. Aucun pays arabe ne conteste plus aujourd’hui l’existence d’Israël comme Etat et même Jérusalem comme sa capitale. Tout le problème réside donc dans la partie Est de cette ville sainte pour les uns comme pour les autres. Pourquoi ne pas céder aux Palestiniens ce petit territoire de quatre ou cinq hectares où se trouve leur Mosquée d’AL QODS, troisième lieu saint des Musulmans après la Mecque et Médine. Est-ce que cette concession ne vaut pas la peine en échange d’une paix définitive ?

Ce conflit dure déjà depuis plusieurs décades et ne prendra jamais fin tant que cette question n’est pas réglée définitivement. Par la loi de la Knesset (27/6/67), le gouvernement hébreu étend la zone administrative de la municipalité israélienne de Jérusalem à sa partie arabe (Jérusalem EST). Cette annexion est immédiatement condamnée par la résolution 2253 des Nations Unis et les résolutions 476 et 478 du Conseil de sécurité, pour qui : cette violation du droit international n’affecte pas le maintien de l’application de la convention de Genève dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967.

C’est là toute la réalité et c’est là où réside tout le problème. Pourquoi, mon Dieu laisser des personnes mourir d’un coté comme de l’autre pour ces quelques hectares ? Les juifs constituent un peuple qui a son poids dans le monde. Les pays arabes ont besoin d’un voisin qui a une expérience sur les plans scientifique et technologique, une expérience qui peut se conjuguer avec les richesses arabes, pour la prospérité de l’ensemble des proche et moyen orient.

La fin de cette tension régionale sera à coup sûr, bénéfique pour lutter contre le danger iranien et le Daesh qui infectent ces pays. Ne serait-il donc pas plus sage, pour les jeunes et intellectuels arabes et juifs, de dépassionner le débat et de rechercher plutôt une solution équitable et acceptable pour les deux frères ennemis qui descendent des mêmes origines ? Nous le souhaitons ardemment.