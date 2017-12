Jérusalem n’est pas la capitale d’Israël

On le savait fou, dangereux, instable, capable du pire, en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël, Donald Trump a fait part de son immense irresponsabilité. De l'avis de tous, les Etats-Unis ne peuvent désormais plus parrainer les négociations de paix, même s'il était depuis bien longtemps évident que cela n'aurait jamais dû être le cas.

Mercredi 6 décembre, le peuple palestinien a eu la mauvaise surprise d'entendre le discours du président américain, quelques jours seulement après que la Cour suprême américaine ait autorisé le décret interdisant l'accès de ressortissants de sept pays musulmans sur le sol américain, reconnaissant la ville de Jérusalem comme capitale du seul Etat d'Israël, et donc marquant sa volonté de déplacer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville trois fois Sainte.

Jérusalem est, en effet, une ville sacrée pour les trois religions du livre. Les juifs viennent prier au Mur des lamentations, les chrétiens à l'Eglise du Saint-Sépulcre, et les musulmans à la Mosquée Al-Aqsa, troisième lieu Saint de l'Islam, après la Mecque et Medine. Inutile de préciser donc que les tensions autour de cette ville sont multiples, et ce qu'elles représentent pour les trois religions.

Or, la politique israélienne, visant systématiquement à reprendre le contrôle de la ville, alors qu'elle devait être partagée entre les deux peuples, ne fait qu'augmenter, depuis des années, les violences et les tensions.

Brève histoire de la ville de Jérusalem

Jérusalem a été la ville de toutes les convoitises au cours de l'Histoire, les croisades, lancées au 11ème siècle par le Pape Pie VI avait déjà pour but la reconquête de la ville Sainte aux armées musulmanes.

Après la seconde guerre mondiale et la création, en 1948 de l'Etat d'Israël, la Palestine se retrouve divisée en deux Etats : Israël donc, et un Etat Arabe, tandis que la ville de Jérusalem est démilitarisée et placée sous l'égide du Conseil de tutelles des Nations Unies. La première guerre israélo-arabe, et les guerres qui suivent, celle des 6 jours en 1967 et celle du Kippour en 1973, vont permettre au tout jeune Etat d'Israël d'occuper une grande partie de la Palestine, y compris Jérusalem et le désert syrien du Golan .

En 1980, au mépris du droit international, Israël proclame la ville de Jérusalem comme sa capitale. Aucun pays, jusqu'aux Etats-Unis, n'avaient reconnu la ville Sainte comme la capitale de l'Etat Hébreux, et toutes les ambassades des pays ayant des relations diplomatiques avec Israël, se trouvaient, et se trouvent toujours à Tel-Aviv.

Vers une troisième intifada ?

Une troisième intifada (en arabe "révolte des pierres"), après celles de 1987, 2000 et 2005, est-elle envisageable ? . la déclaration de Trump, il y a maintenant une dizaine jours, l'a rendue de plus en plus possible. Si le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, ainsi que d'autres factions palestiniennes ont appelé à un tel soulèvement, pour le moment les palestiniens ne se sont pas révoltés, comme ils avaient pu le faire auparavant.

Combattante du Front populaire de libération de la Palestine (marxiste), une des factions de la Résistance.

Une grève générale a été organisée dans les territoires palestiniens, de nombreuses manifestations ont éclaté, et des roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza, certes, mais rien de comparable à ce que l'on avait pu voir précédemment. En revanche, la réaction israélienne est, elle, connue et continue de faire des victimes palestiniennes en nombre, et au mépris du droit international.

Mais nul doute que les médias n'hésiteront pas à nous présenter, sur un pied d'égalité, les forces qui s'opposent. Alors qu'il n'y a absolument rien d'égal entre une armée surentraînée, détentrice de l'arme nucléaire, et de l'aide des puissances occidentales, et les factions palestiniennes qui disposent d'un armement dérisoire, comparé à celui des forces d'occupations. Et même si les palestiniens disposent de roquettes et de certains missiles, quels impacts, si ce n'est symboliques, ont-ils face à l'efficacité des défenses antimissiles israéliennes ?

Mais qu'importe, à la fin Israël ne sera, une nouvelle fois, pas condamné, et les élites bien pensantes pourront verser leur petite larme pour les victimes palestiniennes, sans que cela ne change la moindre chose au drame.

Stratégie de guerre au Moyen-Orient

S'attaquer à la Palestine, donc aux différents mouvements qui composent la résistance palestinienne, correspond à une logique bien précise et plus générale. Une logique consistant à détruire toute opposition aux intérêts impérialistes. L'Irak de Saddam Hussein, a été le premier à en faire les frais, puis ce fut le tour de la Libye de Kadhafi.

Mais la machine s'est enrayée en Syrie, où les plans américains ont été annihilés par l'association de la Syrie, de l'Iran, de la Russie, de la Chine, de l'Irak et du Hezbollah libanais. La prochaine cible devrait donc, logiquement, être la République islamique d'Iran, et son allié chiite du Hezbollah. Un conflit qui correspondrait aux intérêts américains, israéliens, mais aussi saoudiens, grand ennemi de l'Iran. Le conflit au Yémen, qui n'attire d'ailleurs pas l'attention de ceux se revendiquant si souvent des droits de l'Homme, est le symbole de cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.

Nul doute que la décision de Trump vient de jeter de l'huile sur le feu sur une région qui n'en avait vraiment pas besoin.

Lien de l'article : https://republiquesocialeblog.wordpress.com/2017/12/16/jerusalem-nest-pas-la-capitale-disrael/