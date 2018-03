Jésus, Christ : de Taisey/Cabillodunum à Jérusalem et de Jérusalem à Taisey. À M. le Préfet de Bourgogne...

À M. le Préfet de la Région Bourgogne, sous couvert de M. le Président du Grand Chalon, également destinataire, sous couvert de M. le Président de la commission d'enquête, également destinataire.

Tout d'abord, merci aux commentateurs d'Agoravox qui me soutiennent et qui ont compris que mes deux précédents articles n'étaient pas polémiques mais qu'ils n'étaient guidés que par la recherche de la vérité historique.

Concernant les textes musulmans, j'ai montré que leurs auteurs avaient donné la clef de lecture dans certains passages, notamment lors du siège de Médine, les femmes de Mahomet y étant présentées clairement comme des troupes militaires, à condition de bien traduire le texte.

Concernant les évangiles, j'ai choisi un passage de Matthieu en montrant que la crucifixion qui s'y trouve a bien été relatée par l'historien juif Flavius Josèphe ainsi que par l'épître aux Hébreux qui l'explique.

Concernant ma recherche, je préconisais de revoir la chronologie des textes dans un contexte juif prophétique, en montrant comment le "mouvement juif divinement inspiré" cherchait à donner un sens à l'Histoire, d'abord en le prophétisant, ensuite en demandant aux Juifs d'accomplir la dite prophétie ; la question fondamentale étant celle-ci : comment ce mouvement juif a-t-il "accompli" la venue du Jésus qu'il avait prophétisée ?

Or, le phénomène s'explique encore mieux à partir de la diaspora juive, une diaspora dont j'ai expliqué l'arrivée en Gaule et qui y a laissé des traces irréfutables, en Auvergne et en Saône-et-Loire. Hélas ! je me trouve confronté à une technostructure archéologique, pour ne pas dire "une mafia", qui a réussi à imposer, à partir du mont Beuvray, faux site de Bibracte, vraie Gorgobina, l'idée d'une Gaule en bois qui n'aurait connu l'usage de la construction en pierre qu'à l'arrivée des Romains, l'absolu contraire de tout ce que j'écris en partant de la tour de Taisey, l'antique Cabilloduum.

Reprenons la chronologie des événements en partant de Chalon-sur-Saône, Cabillodunum, Taisey.

Vers le X ème siècle avant J.C. : premières voies de l'étain ouvertes en Gaule par les Phéniciens/Cananéens, depuis une Chypre nommée Alisiia. Première station "Alésia" à l'extrémité du couloir Rhône/Saône, cuvette de Chalon-sur-Saône, forteresse sur la butte de Taisey dont il ne reste que la tour avant principale. Façade et ouvertures en direction de Jérusalem. Tour de Dieu. Base au sol évoquant le contour du petit charriot. En arrière, oppidum au contour du grand charriot. Métropole religieuse de la Celtique pour Diodore de Sicile. Ville de la cité des Éduens pour Strabon.

965 avant J.C. : construction du temple de Salomon sur le mont Sion de Jérusalem. Haute tour faisant porche. La maison de Dieu lui est accolée.

Vers le IX ème siècle avant J.C. : temple de Bibracte à Mont-Saint-Vincent. Soeur du temple de Salomon. Porche faisant corps avec le bâtiment. Tour clocher au-dessus de la croisée du transept faisant tour de guet. Temple d'Apollon pour le rhéteur Eumène.

Vers l'an 80 avant J.C . 8000 Esséniens immigrent en Gaule après la crucifixion de 800 de leurs compatriotes. 4000 à Bibracte/Mt-St-Vincent (?). Fresques judaïques de Gourdon, au pied de Bibracte/Mont-Saint-Vincent. Espérance de la naissance d'un messie, fils de Joseph (les prêtres descendants du Joseph d'Égypte) et de Marie (la colonie juive essénienne installée à Gourdon). Le messie Cléopas se fera reconnaître par le signe de l'offrande du prépuce et du clitoris.

Pour rappeler l'antique origine cananéenne du lieu, la nouvelle colonie juive a représenté, dans ces fresques, la fenêtre à meneau de la tour de Taisey. On y voit, dans le très lointain, les deux collines de Jérusalem. Les fenêtres représentées correspondent, en réalité, à trois niveaux de la tour. La pièce décorée de tissus somptueux est celle de la haute fenêtre, au-dessous de la pièce à la fenêtre à meneau. C'est le Saint des Saints, où devait trôner une Vierge à l'enfant. L'embrasure a conservé la trace du faux appareillage de pierres de taille.

Retour à Jérusalem.

Vers l'an - 4 : naissance prophétisée à Nazareth du messie Jésus dans le livre de Jacques.

Vers l'an + 30 : arrivée de Jésus dans l'évangile de Jean. La colonie juive de Bibracte/Gourdon, Marie, mère du Cléopas de la fresque de Gourdon - soeur de la Marie galiléenne, est invitée au pied de la croix (Jn 19, 25). C'est un appel au ralliement lancé à la diaspora gauloise de Bibracte et une récupération du mouvement "Cléopas".

Vers l'an 34 . L'évangile de Marc confirme l'appel au ralliement. Marie est au pied de la croix. Elle est mère de Jacob (Israël) mais aussi de Joset - du Joseph de la fresque de Gourdon. Les femmes regardent de loin (Mc 15, 40).

Vers l'an 38 . Sur le chemin d'Emmaüs, l'évangile de Luc invite Cléophas - le Cléopas de Gourdon - à reconnaître le Christ Jésus qui est descendu dans les évangiles précédents. Ce Christ Jésus fait le signe essénien de la fraction du pain, et aussitôt, Cléopas, qui se rappelle ses textes de Qumrân, reconnaît le signe (Lc 24, 18).

Vers l'an 38 . Invité par le centenier Corneille, Simon Pierre se rend à Césarée. Il y fait un long exposé, depuis le début, Jésus parlant par sa bouche (Act 10, 1-48). Un centenier, c'est un officier qui commande cent hommes, cent hommes originaires de Cabillodunum, du plateau des Alouettes de Taisey ? Une centurie chalonnaise à Césarée ! Au lieu de Corneille, il faut lire "Alouette", le nom de la légion gauloise. Ces Gaulois parlent une langue rude que Simon ne comprend pas. Nous avons pourtant là la curieuse rencontre entre les Juifs Simon de Palestine et les Juifs Simon de la diaspora éduenne... deux idées de Christ mais une tentative de conciliation : « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l’esprit saint ? »

An 107 ou 108 . Wikipédia : Siméon fils de Clopas (Συμεὼν ὁ τοῦ Κλωπᾶ), Shiméon ou Simon, parfois orthographié Siméon fils de Cleopas (mort crucifié en 107/108 ) fut le deuxième ou troisième chef de l'Église de Jérusalem après la chute de Jérusalem, d'environ 73 jusqu'à sa mort. Le précédent dirigeant connu du mouvement est Jacques le ...Hégésippe situe le « martyre » de Siméon sous l'empereur romain Trajan, lors de l'année consulaire d'Atticus et à l'époque du « soulèvement des populations » « dans certaines villes ». Il en fournit deux récits qu'Eusèbe de Césarée nous a transmis. Dénoncé comme « Davidique » et Chrétien par des « hérétiques » anonymes, arrêté et torturé, il serait mort crucifié à l'âge de cent vingt ans.

Problème ? Après le Simon essénien de l'évangile de Mathieu, de Gamala, crucifié en 48, le chef de l'Église de Jérusalem qui a succédé à Jacques est-il le chef d'une Église croyant en un christ Jésus ou en un Christ Cléopas ? En un Christ venu ou en un Christ à venir ?

Retour à Chalon, Cabillodunum, Taisey.

En 177 : Actes de saint Marcel (Acta sanctorum, september, tome II, pages 197 à 200). La forteresse de Taisey est désignée sous le nom d’Argentomagus, sanctuaire d’Ammon, ainsi que par la Notitia dignitatum en tant que fabrique d'armement (Oxford, Badleian Library).

En 259 : Projet de la construction du temple, actuelle cathédrale de Chalon. Empereur Salonin. À droite, tour de Taisey réduite en hauteur mais embellie. En bas, à droite, colonne tronquée qui portait un Jupiter tout en verre. La haute porte du temple est déportée sur la droite pour être visible. Oculus au fronton. Dans le lointain, murailles de Jérusalem. Plaque de cheminée dans un fer inconnu qui ne rouille pas.

260 : Cathédrale de Chalon, le plus beau temple de l'univers, temple d'Apollon selon le rhéteur Eumène, troisième temple des Juifs après celui de Salomon et celui d'Hérode. Dans le chapiteau du choeur, le messie essénien fait le signe de l'offrande du pain par lequel il se fera reconnaître. Bas-relief sculpté dans le temple de Bibracte de Mont-Saint-Vincent. Devant une tenture semée de la lettre juive sacrée, le Tau, le Christ espéré, christ juif essénien du ciel non enore venu, est au centre du repas mystique. À sa droite, du côté de Judas, une abondante nourriture ; à sa gauche nourriture pauvre d'arrêtes de poissons du côté des évangiles. On devine que la colonisation juive s'est étendue depuis Gourdon jusqu'à la ville de Chalon des bords de Saône.

IV ème siècle , avant la reconquête de la Gaule par les tétrarques romains. Tympan essénien de Sainte-Foy-de-Combes. Croix des 800 esséniens crucifiés apparaissant dans le ciel. Inscription "ENS REX IUDEORUM", L' ÉTANT, ROI DES JUFS... roi juge... Au-dessus de sa tête : ce signe de la croix apparaîtra dans le ciel quand... À gauche, inscription SANCTORUM CETUS... l'assemblée des Saints des textes de Qumrân.

IV ème siécle, après la reconquête de la Gaule par les tétrarques romains. Tympan de la cathédrale d'Autun. Constance Chlore, César, trône dans la mandorle. Les chapiteaux annoncent le nouveau sauveur en la personne du jeune et futur empereur Constantin. Église de Saulieu. Empereur Magnence, nouveau sauveur. Basilique de Vézelay : nouveau sauveur, l'empereur Julien arrive sur les nuées.

V ème siècle : église Notre-Dame du Port. Protévangile de Jacques. Marie (Gergovie) accepte que le Seigneur descende dans son sein. Elisabeth, Zacharie, l'ange annonciateur. Pas d'évocation des évangiles. Dans le tympan, statue de Vierge assise à l'enfant de Mozac. Église d'Issoire. Évangile de Jean : Christ, pieds nus, portant sa croix. Soldats sommeillant près du tombeau ouvert.

1595 : Les représentants du roy Henri IV et ceux de la ligue signent dans le Chasteau de Thaisey une trêve qui met fin aux guerres de religion par tout le royaume (cf. L’illustre Orbandale et archives de la Côte-d’Or).

Moyen âge : documents des archives de la Côte d’Or. Chastelet sur une motte, prisons, chambres de passage, plan d’eau en retrait, etc…

Fin XVIIème, début XVIII ème : construction d'un rare château versaillais.

Retour à Jérusalem

Plaque en ivoire sculptée évoquant la prise de Jérusalem par Titus. Coin gauche haut. Un Jésus apparaît dans le ciel. École de Chalon. Légionnaires et armement caractéristiques. IIIème siècle. Cette merveille faisait très probablement partie du butin remis à Attila pour qu'il ne pille pas la ville. Musée national de Bavière à Munich.

Emile Mourey, propriétaire du château de Taisey, 16 mars 2018. http://www.bibracte.com/

Photos E. Mourey et Wikipédia.