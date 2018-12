Jésus-Christ Pop

Tentative d'analyse de la mythologie contemporaine. Analyse non-barthésienne, mais qui a sa valeur en ne l'étant pas (barthésienne). Car, quitte à se débarasser du prisme marxiste (ou marxien), autant analyser avec les armes de la psychologie contemporaine. Pour ce faire, il suffit d'observer l'anodin, et de rapprocher l'anodin du fondamental. Ainsi en arrive-t-on à des analogies inédites partant de la culture populaire et remontant aux racines de la civilisation, ce jusqu'à sa production la plus distinguée. Qu'on prenne par exemple la musique. Que dit-elle ? Peut-elle être concrètement en rupture avec le passé ? Ne s'y exprime-t-il pas l'évolution d'un peuple quant à ses moeurs ? Et pouvons-nous nous en servir comme moyen d'étude de la psyché humaine ?

Les clips musicaux sont assortis d'images théophaniques de premier ordre.

On le voit par exemple dans les musiques de pop, lesquelles consistent toujours dans la jonction (opportune) d'un endroit dégoûtant – des toilettes ou des égouts – et d'une célébrité, belle, jeune & coquette...

Le thème est si commun que nous ne saurions trouver une musique n'y faisant référence, sinon dans ses paroles, au moins dans son imagerie moyennant le clip lui-même.

Cette jonction que nous dîmes opportune doit probablement relever de l'inconscient. L'Esprit, dans toute sa lumière, n'a pas encore pénétré cette zone ; au moins pour les réalisateurs créant des vidéos dont les thèmes sont généralement inspirés par l'éducation spécifique du réalisateur (c'est-à-dire les écoles « pour réalisateurs ») mais aussi par leur éducation en général. C'est ce pourquoi on peut parler à leur place sans craindre de rater l'intention du réalisateur – sa culture reste une culture commune.

Aussi pouvons-nous voir ceci : le thème du dégoûtant et le thème du scintillant sont entremêlés. Le mélange du thème du dégoûtant et du thème du scintillant relève du renversement théophanique-christique. La Nouvelle Théophanie de Jésus-Christ a ouvert une voie auparavant étrange à la théophanie (autrement dit : la manifestation de Dieu dans le monde par un support spatio-temporel). Ce renversement trouve une illustration dans la multiplication des pains – image probable du Christ rendant accessible « à tous », par des expériences simples, l'expérience de Dieu... Par conséquent, le dégoûtant (donc le « facilement accessible ») devient le moyen d'expression de la Divinité, en lieu et place des anciennes cérémonies fastueuses et coûteuses (pour autant préservées) permettant un accès plus fort et plus intense. Le mélange Dégoûtant-Scintillant signifie donc : « voilà comment se synthétise l'expérience de Dieu que nous avons dans le monde, sous la forme d'un accès par le commun, le trivial, l'ordinaire, voire l'odieux ».

On oppose l'image du Roi et du Mendiant, on en fait aisément des antithèses. Nous parlons néanmoins, en tant que subchrétiens, de roi des mendiants, et de l'excellence du mendiant nous surpassant par son attitude devant notre moralité douteuse.

Nous parlons là le langage néothéophanique : le Roi-Mendiant, soulignant l'ambivalence du Sacré (Sacré = Tabou = positif/négatif), se retrouve partout, y compris dans les cultures archaïques qui ne l'ont pas encore érigé et conscientisé en symbole même de la Divinité accomplie.

En Afrique, par exemple, le roi, lors de son couronnement, peut profaner certaines règles fondamentales de la société (comme l'inceste). Les archaïques autorisent ici un comportement horrible puisque le roi se charge de toute l'énergie psychique de la société, énergie bonne ou mauvaise, qu'il porte sur ses épaules et doit utiliser à bon escient.

Les musiciens contemporains reprennent à leur compte cette ambivalence.

Le savent-ils ? Nous ne le savons pas.

Au moins pouvons-nous dire que le Dieu chrétien prend sa qualité d'Universelle Divinité en Divinisant Universellement le monde en rendant possible, par son mythe, la Théophanie nouvelle des objets ordinaires chargés psychiquement.

Cela ne touche pas au fantastique. Que l'on regarde donc les films & les clips musicaux. N'y voit-on pas l'association attrayante Dégoûtant-Scintillant ? Les réalisateurs ne se complaisent-ils pas à représenter les célébrités dans des situations triviales ? Les célébrités ne se mettent-elles pas, d'ailleurs, elles-mêmes ainsi en scène (qu'on pense par exemple au streetwear) ?

Toute la myriade des productions américaines serait la réactualisation du Sacrifice de Dieu sur la Croix, pour la simple raison que, ces productions étant ce qu'elles sont, de par leur structure, offrent à voir une union des opposés (Dégoûtant-Scintillant) grâce à laquelle – sans savoir réellement pourquoi – nous nous sentons divinement élevés sur un Aventin. D'où vient que lors de la commémoration du Sacrifice (eucharistie), nous n'utilisons plus de véritable sacrifice, mais les espèces consacrées : ces dernières sont suffisamment nourrissantes car, par leur ingurgitation, nous nous rappelons du Sacrifice divin. Ce faisant, nous nous remémorons en même temps (consciemment ou inconsciemment) que les théophanies sont désormais accessibles partout, et non plus réservées à une seule caste et à une seule période de jours spéciaux.

Le mélange ainsi expliqué pénètre notre esprit et fait vibrer notre âme.

Une fois encore, il faut accepter l'X mystérieux, très nécessairement. On ne peut expliquer cette vibration sublime. Nous devons pratiquer le sacrifice de l'intellect devant le Mystère. Mais les mauvaises langues diront aussitôt que sacrifier l'intellect, c'est sacrifier le conscient. Rien de plus faux.

Car Intelligence, on le sait, ne saurait usurper Conscience.