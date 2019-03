Jésus est Amour et Miséricordieux. Fake news ?

Quand on rencontre une personne chrétienne, on ne peut généralement s'empêcher de lui dire que l'on doute qu'un dieu d'Amour, de Miséricorde… tel que Jésus existe effectivement. En effet, on constate que dans le monde :

- 2 milliards d'individus ne mangent pas à leur faim,

- des catastrophes naturelles tuent des centaines voire des milliers de personnes, généralement dans les pays pauvres et croyants,

- les guerres régionales, ici ou là, tuent des milliers de civils innocents… souvent pauvres et croyants,

- les inégalités grandissent à l'intérieur de chaque pays,

- les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres,

- etc.

… et que jamais depuis l'avènement du christianisme, comme religion d'État pendant plusieurs siècles, il n'y a eu autant de malheurs et de morts sur la planète, outre l'antisémitisme qui lui est consubstantiel :

- l'Europe chrétienne ravagée par les guerres, généralement religieuses, durant tout le Moyen Âge,

- le Moyen-Orient ravagé par les croisades chrétiennes,

- l'Europe chrétienne ravagée par la peste, les famines et son Inquisition meurtrière… à la fin du Moyen Âge,

- l'Europe chrétienne conquérant les Amériques et apportant avec ses soldats : Jésus et sa Croix, ses maladies et la mort par le glaive. Anéantissant les civilisations Aztèques, Mayas, Incas… et brûlant leurs bibliothèques pour effacer, notamment, toutes les traces de leurs dieux. La quasi-totalité (95% selon les historiens) des quelque 100 millions indigènes présents aux Amériques a disparu suite à la venue du blanc chrétien !

- l'Europe chrétienne repeuplant les Amériques qu'elle a, elle-même, dévastée, "grâce" à la traite négrière et l'esclavage,

- L'Amérique du Nord, devenue chrétienne, ravagée par la guerre civile de 1861 à 1865 (environ 900 000 morts),

- l'Europe chrétienne et ses 2 guerres mondiales : c'est-à-dire quelque 80 millions de morts, sans compter les 40 millions de morts de la grippe espagnole,

- les dictatures communistes d'Union soviétique et de Chine : c'est-à-dire quelque 100 millions de morts,

- des génocides ici et là, notamment au Cambodge, en Afrique, en Arménie et dans les Balkans,

- etc.

Combien de morts… depuis et à cause de l'avènement du christianisme ? 200, 300, 400, 500 millions ? Je ne sais pas ! Mais, c'est par centaines de millions que les morts se comptent !

En à peine 1 500 ans de règne, l'ère chrétienne a tué plus de personnes que l'Humanité n'en a vu naître depuis l'avènement de l'Homo sapiens (pas du forgeron comme le prétend Jésus dans la Bible), il y a quelque 300 000 ans.

Alors, Jésus est-il le contraire de ce que ses adorateurs et adoratrices prétendre, et pourquoi ?

J'aimerais rappeler ici ce que Jésus a dit, dans les versets suivants (Matthieu 5-17 et 10-34/35) : "Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir." « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » In fine (Mathieu 10-30) : " Celui qui n'est pas avec moi est contre moi…".

Jésus n'est donc pas venu pour apporter l'Amour, la Miséricorde… et sauver nos âmes. Instrument de son père, il est venu pour accomplir les vœux d'un Dieu, celui d'Abraham ! Dieu adoré par de nombreuses personnes en Occident depuis presque 2 millénaires.

Qu'a dit ce fameux Dieu en termes d'Amour et de Miséricorde ?

* Genèse 6-7 : "J'exterminerai de la face de la terre l'homme, etc. ".

* Genèse 22-2 : "Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes… et offre-le en holocauste…"

* Exode 1-22 : "Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra…"

* Lévitique 26-29 : "Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles."

* Lévitique 24-16 : "Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra…"

* Nombre 21-6 : "Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël."

* Nombre 25-4, 8 et 9 : "L'Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables…" "... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance… " "Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël." "Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie."

* Deutéronome 21-18 à 21 : "Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra..."

* Deutéronome 28-21, 26, 30 : "L'Éternel attachera à toi la peste, etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle"

* Isaïe 65-12 : "Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés."

* etc.

Non exhaustif, car la mort et les supplices odieux sont si nombreux dans le recueil de légendes primitives et cruelles (A. Einstein) qu'est la Bible chrétienne ! Mais, que d'Amour et de Miséricorde !

Tel père, tel fils !

On comprend mieux pourquoi la civilisation chrétienne a apporté et apporte encore tant de malheurs et catastrophes sur la Terre. Jusqu'à quand ?

Pourtant, la FAKE NEWS comme quoi Jésus est Amour et Miséricorde semble indestructible ! Jusqu'à quand ?

Pour, conclure Jésus encourage à haïr sa famille : "Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple."

Soyons magnanimes, nous qui ne croyons pas, et disons aux individus chrétiens : Errare humanum est. Perseverare diabolicum !

Crédit photo : lien.