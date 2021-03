Jésus est-il aussi le Dieu des musulman(e)s ?

La question est extrêmement sensible aujourd’hui, mais ne pas la poser serait une erreur. Que savons-nous de Jésus si ce n’est deux principaux éléments de réflexion, pour le monde occidental :

Jésus est le Dieu de la religion chrétienne, ainsi que le créateur du Ciel et de la Terre, puis du Soleil, des étoiles, de la Lune, etc. comme c’est écrit dans les tout premiers versets de la Bible chrétienne. Livre qui assène La Vérité sur tout et ..., selon cette croyance ;

Jésus est aussi le Dieu d’une religion dite monothéiste. Jésus est donc, à l’évidence et logiquement, le seul et unique Dieu de tout ce qui constitue l’Univers, comprenant notamment l’ensemble du vivant et bien sûr des humains…quelle que soit la couleur de leur peau.

Si l'on adhère à cela (et pourquoi ne pas y adhérer quand on a la foi chevillée au corps), alors :

OUI, Jésus est bien aussi le Dieu des musulmans et des musulmanes.

Et, par construction logique, il est donc le Dieu des hindous, des sikhs, des juifs, des taoïstes, des bouddhistes, des animistes… des autres aussi, et même des athées... à leur insu.

Idem pour celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler de ce Dieu-là, Jésus, c'est-à-dire quelque 7 milliards d’individus, sur presque 8 milliards que compte aujourd’hui notre planète.

S’il est vrai que Jésus est le Dieu unique, alors pourquoi les croyants de toutes les religions s’entretuent-ils ?

La réponse se trouve dans le fait que les chrétiens n’ont jamais pu apporter la preuve que leur jeune Dieu, de seulement 33 ans, Jésus, était vraiment un Dieu, car :

Un Dieu ne meurt jamais, logiquement ! Et, quand il meurt, ses derniers mots ne peuvent pas être tout simplement : « j’ai soif ! » (Jean : 19.28) ;

Un Dieu né il y a quelque 2 050 ans ne peut pas avoir créé un Univers vieux de quelque 14 milliards d’années, comme la science en fait l’hypothèse, aujourd’hui jamais encore contredite !

ET PUIS , un Dieu, un vrai, ne peut pas avoir autant de sang, de morts et d’horreurs sur la conscience et les mains :

Genèse 6-7 : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme, etc. ». Jésus, le Dieu des chrétiens a tenu parole. C’est la moindre des choses pour un Dieu !

Ainsi : femmes, hommes, enfants, bébés, vieillards et infirmes furent tous noyés sous un déluge d’eau d’une hauteur de presque 9 km. Seuls 8 individus furent épargnés. Des purs de chez "pur", j’image !

Cette extermination fut le plus incommensurable génocide que notre planète a connu, puisque toute la race humaine fut supprimée. Combien de personnes furent assassinées ? Sûrement quelque 500 millions… à l’époque !

Genèse 22-2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »

sur l'une des montagnes que je te dirai. » Exode 1-22 : « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. »

qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Lévitique 26-14 à 38 : « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, etc., etc. Vous mangerez la chair de vos fils , et vous mangerez la chair de vos filles . Etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera . »

, et vous mangerez . Etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis . » Lévitique 24-16 : « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera . Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra , pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

: toute l'assemblée . Qu'il soit étranger ou indigène, il , pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Nombres 21-6 : « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. »

en Israël. » Nombres 25.1, 4, 8 et 9 : « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » « L'Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance , dans sa main » « Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre . Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie . »

les coupables devant l'Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et , dans sa main » « Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il tous les deux, l'homme d'Israël, puis . Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » « Il y en eut . » Deutéronome 21-18 à 21 : « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapider ont, et il mourra . »

ont, et . » Deutéronome 28-15 à 68 : « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc. L'Éternel attachera à toi la peste , etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle »

, etc., etc. de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et » Isaïe 65-11 et 12 : « Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, etc., etc. J e vous destine au glaive , et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés . »

, et vous fléchirez tous le genou . » Matthieu 10.34 : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. »

ET PUIS, un Dieu, un vrai, ne peut pas consacrer son existence à ne faire que le mal !

Quelles preuves apportent les chrétiens, que leur Dieu est Amour et miséricorde ?

Aucune ! Leurs recherches continuent, inlassablement.

Bref, comme on peut le voir, pour être érigé en Dieu, il faut avoir certaines qualités intrinsèques.

Malheureusement, la religion chrétienne n’a jamais su donner, à son Jésus, les habits d’un brave, d’un être de miséricorde et d’amour, hormis par la parole et le prêche… souvent suivis de menaces (dont celle ne pas aller au Paradis de Jésus) pour celles et ceux qui doutent. Hier, ces gens-là étaient brûlés vifs ou même empalés !

Bon ! si Jésus n’est pas et ne peut pas être, à l’évidence, comme je viens de le démontrer, le Dieu des musulmans et des autres, Allah est-il alors le Dieu des chrétiens, mais aussi des hindous, des sikhs, des juifs, des taoïstes, des bouddhistes, des animistes… et même des athées ?

Allah est lui aussi un Dieu unique, car la croyance qui l'a créé, inventé, est aussi une croyance monothéiste ? On voit que ça se complique, car il y aurait donc plusieurs dieux uniques !?!?

Mais rassurons-nous, comme pour les chrétiens, la religion musulmane n’a jamais pu prouver que son Dieu, Allah, était vraiment un Dieu… d’amour et de miséricorde, en plus d'être unique.

Que les chrétiens et les musulmans se rassurent, aucune des autres religions concurrentes n’a jamais pu prouver que son Dieu était le Dieu de toutes et tous, et qu’il était aussi d’amour et de miséricorde.

Voilà un beau challenge pour une nouvelle croyance et l’invention d’un nouveau Dieu !

Crédit photo : ICI