Jésus est-il Dieu ?

Dans un Occident en apparence encore essentiellement de religion (*) chrétienne, un tel questionnement peut paraît saugrenu. En effet, pour quelque 20 ou 30% de la population occidentale (76% aux États-Unis (chiffres de 2008)), la question ne se pose pas. Cependant, si l’on avait posé la même question il y a une centaine d’années, nous aurions eu quelque 80%. Et, il y a 2 siècles et plus, la quasi-totalité était affirmative : Jésus est Dieu ! Il est vrai qu’à cette l’époque heureusement lointaine, se déclarer chrétien était prudent si on ne voulait pas être conduit sur le bûcher.

Cependant, affirmer de manière péremptoire que Jésus est Dieu, pose quand même de nombreuses questions :

Pourquoi, dans l’Ancien testament, il n’est jamais dit que Dieu c’est Jésus ?

Si Jésus avait vraiment été le Dieu de la Bible, elle aurait alors commencé comme cela :

« Au commencement, Jésus créa les cieux et la Terre. La Terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Jésus se mouvait au-dessus des eaux. Jésus dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Jésus vit que la lumière était bonne ; et Jésus sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jésus appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Etc. ».

Jésus aurait ainsi été le Créateur. Celui qui créa l’Univers, il y a près de 14 milliards d’années. Créateur aussi des premiers êtres humains. Humains directement : forgerons (G. 4.22), constructeurs de villes (G.4.17), bergers… sans aucune étape intermédiaire !

Je rappelle, aux chrétiens qui l’ignorent encore ou font semblant de ne pas comprendre, que l’Ancien testament de « leur Bible », c’est en fait 100% de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Thora ! Livre de la religion juive, écrit bien avant la naissance du dieu que les chrétiens nomment Jésus, comme en attestent les manuscrits de la mer Morte.

Pourquoi, dans les évangiles il n’est jamais dit que Jésus c’est Dieu ?

Si Dieu avait vraiment été Jésus, nous aurions eu alors des versets de ce type :

Matthieu 2.1 : « Dieu étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » ; Marc 1.9 : « En ce temps-là, Dieu vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » ; Luc 23.32 : « On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Dieu. " ; Jean 19.28 : « Après cela, Dieu, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie : J'ai soif. » Ce furent les derniers mots de Dieu sur la croix où il venait d’être crucifié par les Romains. C’était il y a exactement quelque 2 000 ans.

Pourquoi si Jésus est Dieu, il n’est connu, en tant que tel, que par la religion chrétienne, soit par quelque 1 milliard d’individus (pratiquants et non-pratiquants confondus) ?

soit par quelque 1 milliard d’individus (pratiquants et non-pratiquants confondus)

Pourquoi si Jésus est Dieu , la religion musulmane (1,5 milliard d’individus) ne connaît Jésus (le Coran le cite 21 fois) qu’en qualité de prophète de leur Dieu. À cet égard, de nombreux évangiles apocryphes, notamment celui de Barnabé, évoquent la même chose. Cette religion a un Dieu unique et miséricorde, qu’elle nomme : Allah.

, la religion musulmane (1,5 milliard d’individus) ne connaît Jésus (le Coran le cite 21 fois) qu’en qualité de prophète de leur Dieu. À cet égard, de nombreux évangiles apocryphes, notamment celui de Barnabé, évoquent la même chose. Cette religion a un Dieu unique et miséricorde, qu’elle nomme : Allah.

Pourquoi si Jésus est Dieu , la religion hindoue (1 milliard d’individus) ne le connaît même pas ! Leur Dieu créateur se nomme Brahma.

, la religion hindoue (1 milliard d’individus) ne le connaît même pas ! Leur Dieu créateur se nomme Brahma.

Pourquoi si Jésus est Dieu , la religion bouddhiste (0.7 milliard d’individus avec toutes ses composantes asiatiques) ne le connaît pas non plus ! Ses croyants n’ont de Dieu que la philosophie du Bouddha.

, la religion bouddhiste (0.7 milliard d’individus avec toutes ses composantes asiatiques) ne le connaît pas non plus ! Ses croyants n’ont de Dieu que la philosophie du Bouddha.

Pourquoi, si Jésus est Dieu , la religion juive (0.015 à 0.020 milliard d’individus), pourtant source et fondement des religions chrétienne et musulmane, ne connaît pas non plus Jésus ! Son Dieu créateur se nomme Yahweh.

, la religion juive (0.015 à 0.020 milliard d’individus), pourtant source et fondement des religions chrétienne et musulmane, ne connaît pas non plus Jésus ! Son Dieu créateur se nomme Yahweh.

Pourquoi si Jésus est Dieu, la majorité de la population mondiale (soit quelque 4.5 milliards d’individus, sur 7.7) n’a jamais entendu parler de ce prétendu Dieu, et même d’un autre, ou bien ne croit à aucun Dieu, quel qu’il soit ?

Bon ! on l’aura compris, le Jésus des chrétiens est uniquement le Dieu des chrétiens. Normal après tout ! C’est lui, Jésus, qui serait le Créateur suprême. Selon sa Bible, il aurait créé la Terre avant le Soleil et les étoiles (que personne ne rit ! c’est la Vérité des chrétiens.). Et cela se serait produit il y a environ 3 500 ans (idem pour les rires !). En effet, immédiatement après avoir créé l’Univers, il aurait, notamment, créé les premiers humains directement forgerons, constructeurs de villes, bergers, laboureurs, etc. Je rappelle, aux chrétien(ne)s qui l’ignorent encore, que le forgeage du fer date d’il y a environ 3 500 ans.

Bref ! on est dans l’irrationnel, l’obscurantisme… des histoires pour enfants en recherche de magie. « … des légendes vénérables, malgré tout assez primitives ! » (Albert Einstein (1954))

Jésus n’est donc pas crédible, en tant que Dieu !

Malgré cela, j’espère qu’il vous donne, à vous chrétien(ne)s, au moins quand même, un peu satisfaction ? Mais, factuellement, en constatant tous les malheurs qu’il vous afflige, depuis quelque 2 000 ans – pauvreté, famines, guerres, tremblements de terre, épidémies, tsunamis, etc. - permettez-moi d’en douter !

Chrétien(ne)s, s’il vous faut absolument un Dieu, pour vous dominer et vous dire quoi faire, prenez-en un autre que Jésus ! Votre nouveau Dieu sera peut-être plus cohérent, plus rationnel, moins brutal et cruel aussi ! Qu’avez- vous à perdre ?

(*) Religion (définition du Larousse) : ensemble de croyances, de dogmes et de rites d’une communauté.

Crédit photo : lien