Jésus est-il Dieu ? Quid de Covid-19 ?

La première question peut paraître surprenante, surtout dans un Occident où Jésus est un peu partout considéré comme un Dieu, que l’on soit croyant ou pas. Voulant tirer cela au clair, j’ai posé la question à un membre de ma famille, affidé profond, voire bigot, d’une des nombreuses églises évangéliques installées un peu partout en France. Pas celle de Mulhouse, je vous rassure !

Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet, j’ai demandé à cet expert en religiosité évangélique de ma famille, pourquoi l’on entendait souvent, ici ou là, et même dans les médias, les assertions suivantes : « Oh, mon Dieu ! », « Dieu soit loué ! », « Si Dieu le veut ! », « Dieu m’en garde ! », « Dieu merci ! », « Pour l’amour de Dieu ! », « Grand Dieu ! », « Dieu seul le sait ! », etc., etc. Et pourquoi l’on n’entend jamais : « Oh, mon Jésus ! », « Jésus soit loué ! », « Si Jésus le veut ! », « Jésus m’en garde ! », « Jésus merci ! », « Pour l’amour de Jésus ! », « Grand Jésus ! », « Jésus seul le sait ! » … ? Pourtant, en Occident, pour beaucoup de personnes, même non croyantes : Jésus et Dieu sont synonymes !

Désarçonné par ma question, car, apparemment il n’avait jamais fait un tel rapprochement, il me dit tout de go : « Tu oublies, volontairement ou non ­- comme je te connais bien -, que Jésus n’est que le fils de Dieu. Jamais, dans la Bible, et même dans les évangiles, il n’est dit que Jésus est Dieu. Jésus est le fils de Dieu… un point, et c’est tout ! D’ailleurs, Jésus lui-même n’a jamais dit autre chose ! »

Je l’avais effectivement oublié ! Pour moi qui ai lu et relu la Bible (et même le Coran, mais il n’est pas l’objet de ce papier), de nombreuses fois sur mon ordinateur, Jésus et Dieu, c’était la même chose. Il faut dire que les chrétiens et les médias occidentaux font, et ont tout fait depuis des siècles, pour qu’on persiste dans cette erreur ! J’ai donc entrepris des recherches dans les dictionnaires en ma possession (Encyclopédie Quillet, Encyclopédie Larousse et Robert notamment), et il n’est jamais indiqué que Jésus est le Dieu de la croyance religieuse chrétienne. Il serait, tout simplement, le fils d’un Dieu – c'est-à-dire un demi-dieu - sans jamais dire lequel, bien sûr ! Un peu comme l’était Alexandre le Grand, Achille, Amphiaraos, Aristée, et bien d’autres demi-dieux encore. Surprenant non !

Ainsi, à la question posée par le titre de ce papier, la réponse est : Non, Jésus n’est pas Dieu ! Il n’est que le fils d’un Dieu !

Dommage ! car cela nous aurait bien arrangés, nous humains, en cette période de crise sanitaire où un virus, probablement venu d’un animal chinois (chauve-souris, pangolin… ?), qu’un vrai Tout-Puissant, de quelle que croyance religieuse qu’il soit, viennent terrasser le mal qui nous empoisonne.

Un vrai Dieu, un vrai être Tout-Puissant – il faudra définir lequel, car chaque croyance religieuse prétend que c’est le sien - faisant la pluie et le beau temps, c'est-à-dire le bien tout comme le mal - comme l’on fait la plupart des dieux créés par l‘espèce humaine, depuis quelque 2 ou 3 000 ans - serait le bienvenu.

Cela étant, si une chose fait actuellement le mal sur la planète, c’est bien Covid-19. Il répand la terreur et, à ce seul titre, pourrait bien être qualifié de Dieu démoniaque. Lui, contrairement aux dieux des croyances religieuses, n’est pas un concept directement sorti de l’imagination de quelques humains cupides, en mal de pouvoir, de domination, et surtout avides de business.

Covid-19 est-il le Dieu du mal - que toutes les croyances nomment Démon ?

Oui, sûrement ! Mais, ceteris paribus, pourquoi le Dieu Covid-19 ne serait-il pas aussi porteur de bienfaits ? Serait-il possible que ce Dieu démoniaque apporte au monde quelque chose de positif, voire même un nouvel ordre mondial plus équilibré, moins égoïste, moins injuste… ?

Covid-19, nous a permis de découvrir nombre de nos erreurs, d’ouvrir les yeux sur nos lacunes, nos faiblesses. S’il est actuellement une menace mortelle, il est, pour demain, une opportunité. Du moins, il devrait l’être, si nous sortons de cette pandémie un peu plus intelligents.

En effet, grâce à Covid-19, nous Français, nous Européens, mais aussi, nous individus lambda du monde, venons de nous apercevoir :

que depuis des décennies, quasiment toutes les pandémies mondiales (grippe asiatique de 1957, grippe de Hong-Kong de 1968, le SRAS en 2002… et maintenant le Covid-19) venaient de Chine ;

(grippe asiatique de 1957, grippe de Hong-Kong de 1968, le SRAS en 2002… et maintenant le Covid-19) ; que nos systèmes de santé devaient être considérés comme des secteurs économiques stratégiques … notamment dans l’Union européenne. Union européenne qui devra produire - faisant fi de ses divisions - tout le nécessaire utile à la santé de ses populations. Et cela, quitte à subventionner les industries dédiées à cela ;

… notamment dans l’Union européenne. Union européenne qui devra produire - faisant fi de ses divisions - tout le nécessaire utile à la santé de ses populations. Et cela, quitte à à cela ; que nos hôpitaux étaient, très souvent, mal structurés, mal équipés… et mal approvisionnés pour faire face à un afflux important de patients ;

étaient, très souvent, mal structurés, mal équipés… et mal approvisionnés pour faire face à un afflux important de patients ; que les personnels de première et de deuxième ligne , dans quelques secteurs qu’ils soient (santé, commerce, nettoyage, livraison… voire aussi le bénévolat), étaient généralement mal payés et mal considérés ;

, dans quelques secteurs qu’ils soient (santé, commerce, nettoyage, livraison… voire aussi le bénévolat), étaient généralement mal payés et mal considérés ; …

In fine, que l’OMS ne devrait plus être dirigée par des géopoliticiens, faisant passer la géopolitique avant la santé mondiale… dont cette organisation a pourtant la charge.

Ce papier a, de manière non exhaustive, remis certaines choses à leur place.

Les dieux récemment créés - 2 000 ans à peine - par l’espèce humaine, ont simplement toujours démontré qu’ils n’étaient que pourvoyeurs de morts, de massacres insensés, de génocides, etc. Par exemple, pour l’Occident : peut-on citer un bienfait, un seul, apporté par la croyance ou la foi en Jésus ? Les chrétiens répondront : « Oui, le paradis après la mort ! » J’avoue que cela ne mange pas de pain, et comme l’on dit : les promesses n'engagent...

Quant à Covid-19, je reste optimiste, persuadé que, grâce à lui, nous sortirons plus forts une fois réglés les maux que ce Dieu démoniaque nous a apportés.

Crédit photo : wikipédia