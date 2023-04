Jésus est-il le frère d’Apollon ?

À propos de Jésus et d’Apollon…

Concernant Jésus, nous rappellerons simplement ces propos du Théologien (mais pas que) Albert Schweitzer : « Les défenseurs de l’historicité de Jésus doivent considérer sérieusement l’importance de leur position… Ils courent le risque de soutenir les titres historiques d’une personnalité qui peut se trouver entièrement différente de celle qu’ils imaginaient lorsqu’ils prirent sa défense. »

Quant à Apollon, nous ne le connaissons généralement que par la dernière forme donnée à ses multiples avatars, celle qui l’a déifié et glorifié en en faisant le Père de la poésie. On lui donne 10 apparitions, imitant celles de Vishnou. Sa destinée ultime, figurée dans la mythologie classique, est loin, d’être sa forme primitive.

Poésie, en grec, dérive d’un mot phénicien « phah » qui signifie bouche, voix, langage, discours, et de « ich », un être supérieur, une Déité.

On donnait à la Poésie le nom de langue sacrée, langage des Dieux. Mais comme avant les Dieux il y eut des Déesses, la poésie fut d’abord la langue qu’elles parlèrent. Elle venait de la Thrace.

L’histoire primitive s’est confondue avec la Poésie parce qu’elle émanait des Déesses.

Quand l’histoire n’est plus que le récit des actions des hommes, elle devient inférieure à l’esprit poétique de l’époque primitive, elle n’a plus de grandeur, plus d’idéal, plus de vertu, elle couvre la vérité d’un voile, glorifie le conquérant, l’usurpateur, le crime et le criminel.

La poésie primitive s’altéra quand la Religion elle-même perdit son unité primitive et se transforma. De là tant de demi-Dieux (union d’un homme et d’une Déesse).

Quand le couple divin fut formé, le Prêtre, qui était près de la Déesse, arriva à s’attribuer les ouvrages des Muses qu’il servait.

Cette prise de possession s’appela « l’Inspiration ». Et nous verrons tous les hommes de l’antiquité, auxquels l’histoire attribue des œuvres spirituelles, être présenté comme recevant l’inspiration de telle ou telle Muse.

Pausanias insinue qu’un personnage appelé Olen fut le plus ancien auteur des hymnes qu’il y eut en Grèce.

C’est comme cela qu’on arrive à faire d’Olen un personnage et que, peu à peu, en altérant le nom de ce personnage, on fera Apollon : Olen, en grec, dérive de Whôlon phénicien, ce qui est éternel, universel ; C’est de ab ou ap (père) joint à Whôlon qu’on a fait Ap-wolon, puis Apollon.

Une fois l’idée émise, la légende créée, il n’y a plus qu’à la faire grandir. Et cela sera facile, étant donnée l’âpre lutte dans laquelle l’homme s’ingénie à reprendre à la femme une à une toutes ses facultés, toutes ses œuvres, toutes ses grandeurs.

C’est le renversement de l’Hellénisme. Car Hellène (Hélène ou Sélène) avait été, avant Apollon, la Déesse lumineuse personnifiant le jour naissant.