Jésus est le fils de Dieu !

« Untel est connu pour être le fils d’untel, et surtout pas d’un autre ! C’est comme cela depuis des lustres, et personne ne doit y revenir dessus, même si c’est parfois illogique et contraire à la raison. »

Pour être précis, depuis le début de l’ère patriarcale, soit à la grosse louche depuis huit à dix mille ans. C’est totalement logique et pour une raison fort simple : au contraire de la filiation maternelle qui est biologique et naturelle, la filiation paternelle est toujours présomptive et relève en conséquence non de la biologie, mais du droit ! La détermination d’une « paternité » biologique est aussi récente que l’invention du test ADN et signe techniquement la fin de l’ère patriarcale, du fait même que toutes les institutions patriarcales ne visaient qu’à assurer cette filiation patrilinéaire, toujours conjecturale jusque là.

A noter au passage que si Joseph le Charpentier est bien le « père » de Jésus de Nazareth au sens officiel et légal, il n’est absolument pas anodin que son géniteur biologique reste lui inconnu, ce que l’Eglise s’est — en tant qu’institution patriarcale — fort naturellement empressée d’occulter.



« Le principe de toutes les religions monothéistes, notamment la chrétienne et la musulmane, est de prêcher que leur dieu est unique. »

Rien de très sorcier ! En toute logique et nonobstant les noms, les qualificatifs qu’on lui attribue ou les rites variés visant à l’adorer, révérer et servir, il s’agit donc bien du même « dieu », puisqu’il est par définition l’Unique ! L’unicité de la source n’ôte rien à la diversité des manières de l’envisager !

« Alors, comment prouver que le père dont parle Jésus, dans 3 des 4 évangiles (Matthieu, Luc, Jean, notamment : 10-32 et33 ; 10-23 ; 2-16), est bien Allah… »

Franchement, hors fanatiques et autres sectaristes pro ou anti-religieux, qu’est-ce qu’on peut bien en avoir à battre ??? A chacun sa manière de croire, ou pas !

