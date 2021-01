Jeu de bonneteau : champion du monde !!

Nous avons souvent eu l’occasion de nous réjouir du talent des leaders de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour les tours de passe-passe, les enfumages abracadabrantesques, les roulages enfarinés...

Cette fois-ci encore, c’est de la bonne, la grande classe... Jugez !

Le Crédit Mutuel semble au monde de la banque ce que Jean-Jacques Goldman est aux célébrités françaises. Cela fait ainsi plusieurs années que le Crédit Mutuel fanfaronne sur le classement des banques françaises. Et pour cause : le Crédit Mutuel serait - et ça fait donc des années que ça dure ! - la banque préférée des français selon un baromètre tout propre sur lui.

Sauf que si on y regarde de plus près... eh eh ! On découvre que la société qui réalise ce baromètre s’appelle « La Matrice ». Son patron-fondateur, génial inventeur du sondage, s’appelle Claude Posternak.

Interrogé dernièrement après la publication du dernier classement en décembre 2020 sur les raisons de cette success story, le monsieur a déclaré à la presse, sans rire, que pour lui le succès durable du Crédit Mutuel est avant tout le résultat de la formidable réussite de sa stratégie de communication, résumée en un slogan : « Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout ».

Un vrai coup de génie, estime le spécialiste : « En faisant ce choix, le Crédit Mutuel a, à la fois, redonné une modernité au discours mutualiste et incarné précisément la banque telle que les Français l’attendent : sans actionnaires et sans profits à tout prix ».

Sans déc... belle analyse, quelle lucidité !

« La Matrice », Claude Pasternak... continuons à creuser gentiment et... regardez ! Sur http://www.lamatrice.com/FR/clients-la-matrice.html on découvre que « La Matrice » société de Posternak ne fait pas que des classements, elle fait aussi de la com’ et a de bons clients ! Par exemple, « La Matrice » s’enorgueillit sans complexe et assez naïvement d’avoir créé la stratégie de communication du... du.... Crédit Mutuel !!

Bonneteau ! On a beau connaître les loustics de la CNCM on reste coi...

Et un : Posternak se trouve le meilleur ! Et deux : La CNCM achète sa première fausse place... ! Et trois : les abbés du mutualisme disent la messe à tout le monde ! Et un et deux et trois ! Champions du monde du Bonneteau !

Et même, ces gens sont tellement contents d’eux-mêmes qu’ils veulent imposer par la force la marque « Crédit Mutuel » au Groupe Arkéa. Histoire d’avancer un peu plus sur le chemin de la prise de contrôle...

Ils devraient pourtant savoir que « l’autosatisfaction ne perpétue pas la race... ».

Bernard et Jean