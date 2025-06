Jeux de mains… Jeux de Darmanin

Gérald Moussa aurait fait économiser en impôts énormément d’argent au PSG sur le transfert de la star brésilienne Neymar jr. Mediapart et Libération ont révélé que le ministre des comptes publics d’alors, Gérald Darmanin et son directeur de cabinet Jérôme Fournel ont aidé le club de la capitale à ne pas payer des dizaines de millions d’euros de taxes sur le transfert de la star du foot, contre la jurisprudence de l’administration fiscale.

Le contexte : arrivée de la superstar en juillet 2017 à Paris. Un problème se pose alors : le contrat du joueur au FC Barcelone comprend une clause libératoire, fixée au montant faramineux de 222 millions d'euros. C'est à Neymar de payer cette somme pour quitter le Barça, puis au nouveau club de l'international, en l'occurrence le PSG, de lui rembourser. Or, en France, ce paiement risque d'être considéré comme une avance sur salaire, et donc assujetti à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, au même titre qu'une rémunération classique.[i] A la décharge de Neymar, ce n’est certainement pas de son fait ce tripatouillage qui pointe ; cela vient certainement de ses responsables financiers qui pour justicier leur %, jouent à la corde raide fiscale au nom du champion. Quand on voit la somme et si elle passe en dessous du radar, combien ceux en charge des finances se mettront dans la poche en commission pour avoir fait faire des « économies » au footballer ? Tous ces « middle men », ces sangsues qui entourent footeux, acteurs, champions et autres chanteurs, font leur beurre en « optimalisant » au maximum les versement aux impôts les plus faibles : pour cela que les paradis fiscaux en Europe servent de caisse de dépôts, et pourtant ces mêmes paradis fiscaux ne sont pas sur la liste noire : l’Angleterre avec ses iles, le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, Andorre, Malte et dans une autre mesure pour les multinationales et les héritiers, la Hollande, la Belgique, l’Irlande et les pays Baltes sont bien là pour assouplir la charge fiscale, et sont les refuges pour l’optimalisation fiscale européenne des VIP et autres richissimes qui ne veulent payer leur éco... L’autre manière d’économiser sur l’impôt, c’est d’avoir des amis haut placé qui peuvent tordre la règle à l’avantage du contribuable frileux ; et pour rémunérer ces petits services entre amis il y a les avantages en nature et les rétros commissions…

Darmanin drible le fisc : une succession de profils haut placés trempent dans ce micmac footeux. Il y aurait eu une cellule parallèle au sein du Paris Saint-Germain, soupçonnée d'avoir demandé des interventions en leur faveur à des policiers. Des opérations d'influence, dont certaines sont attribuées à l'ancien directeur de communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui « s'est imposé comme l'un des hommes clés du club », selon Libération.[ii] « Ribes a été pendant onze ans, jusqu'à son départ en mai 2022, l'un des plus proches collaborateurs du patron du club Nasser Al-Khelaïfi », souligne Mediapart.[iii] La justice le soupçonne d'avoir cherché à éviter la fiscalité au clan Neymar et à son club de football. Il y a aussi le rôle d'intermédiaire qu’a joué l'ancien député LREM Hugues Renson, vice-président de l'Assemblée nationale de 2017 à 2022 : le 24 juillet 2017, il a relayé, auprès de Gérald Darmanin, un « sujet PSG » qui semble être la fiscalisation du transfert. Un SMS d’Hugues Renson adressé à Darmanin a été révélé : « Gérald, je me permets de te déranger sur un de ses sujets. Je suis avec Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG, ndlr), très inquiet à propos de sa grosse opération. Je sais que tu es en contact. As-tu un moyen de leur permettre d’être rassuré ? Il serait dommage que l’opération ne se fasse pas… À ta dispo. Bises. Hughes. » (Il écrit “Bises” !)…[iv] Renson précise à propos du ministre : « Il a bien le truc en tête et me dit qu'il y travaille », et que ses « supérieurs », c'est-à-dire le « président » et son équipe ont été également impliqués. Interrogé par Mediapart sur un éventuel rôle d'Emmanuel Macron, l'Élysée n'a toujours pas répondu. (Connaissant Macron qui met son nez partout…) Toujours en ce 24 juillet, le directeur général du PSG s'est entretenu avec le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, Jérôme Fournel, qui a soumis « des pistes pour échapper aux cotisations sociales », dans une note blanche intitulée « transfert joueur », rapporté par Mediapart.[v] Toujours selon le site, le PSG a reçu quelques jours avant l'officialisation du transfert « deux rescrits fiscaux adressés par le fisc et l'Urssaf d'Ile-de-France, qui annoncent au club qu'il n'y aura ni impôt ni cotisations sociales à payer au sujet de la clause libératoire de Neymar. »[vi] Et voili-voilou, des millions évaporés pour le fisc, qui a donné son feu vert écolo-footeux…

La justice suit son cours, très court : L’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire pour trafic d’influence. Seul l’ancien directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, est mis en examen dans ce dossier. Il dément toute irrégularité. Hugues Renson a, lui, été aussi mis en examen pour « trafic d’influence par une personne investie d’un mandat électif public », l’ex-président de l’Assemblée aurait entre autres, obtenu des places pour des matches du PSG, des avantages pour sa famille et sollicité avec insistance un emploi au sein du club.[vii]

France, cette pétaudière : un ministre chargé des comptes publics, un ancien vice-président de l’Assemblée nationale, impliqués dans cette histoire de gros sous. Ne pas oublier l’ex-président Sarkozy très proche du club et de ses proprios… C’est devenu une norme que cette « élite » décadente se mouille dans des magouilles allant contre les intérêts de la nation. Derrière ces deux là, certainement la tête de l’état, des hauts fonctionnaires de Bercy et le Qatar.[viii] Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports toujours missionnée pour défendre sa caste : « Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à un rayonnement d'une partie de notre foot. Je n'ai pas de commentaire à faire encore une fois, rien d'illégal dans tout ça », fermez le ban, rien à voir, de ce trait de génie de la part de la dame câlin du président… Quant à moi, j’ai une question qui me triture les méninges : Est-ce que le versement de rétro commissions qui est en général dans ce genre de transaction la règle va être rendue publique un jour ? RDV dans quelques années, à la Saint-Glinglin, ou à la Trinité, car c’est bien connu en gauloiserie, la justice est indépendante et suis son cours !

Quand est-il de ces comparses ? Jérôme Fournel est devenu le chef de cabinet du nouveau premier ministre Michel Barnier. Hugues Renson a décroché un bon job chez EDF comme secrétaire général d’EDF Hydro. (Pas si hydro que ça le Hugo !) Jean-Martial Ribes s’est décroché un CDI comme vice-président de la communication chez Moët Hennessy et un autre CDI chez Ikan Comms, boite de relations publiques. Gérald Darmanin, à ce jour, est toujours ministre de l’Intérieur, démissionnaire et député (ce qui est illégal selon la constitution) ; Et vu son profil et ce qu’il sait sur ce monde interlope, il sera certainement reconduit comme ministre sous Barnier. Quant à Neymar ? Pour un autre gros chèque, il tape dans le ballon en Arabie saoudite dans le club Al-Hilal.

Dans une Republique bananière, où la direction de l’état ressemble à un jeu de bonneteau, le vrai talent après un forfait, c'est de savoir se replacer… Un, deux, trois, hop ! Ni vu, ni connu !

Georges ZETER/septembre 2024

