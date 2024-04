Jeux Olympiques : chacun pour soi, Dieu pour tous !

Dans 3 mois seront ouverts à Paris les Jeux de la XXXIIIe olympiade. Du 26 juillet au 11 août, 10 500 athlètes seront en compétition pour tenter de gagner les médailles qui seront distribuées dans 329 épreuves. Souvent mis à contribution par les sportifs, que pense Dieu de cet évènement ? Nous le lui avons demandé...

Tableau de Giovanni Francesco Barbieri

AgoraVox : Merci, Dieu, de nous recevoir pour vous poser quelques questions sur la tenue des prochains Jeux Olympiques de Paris.

Dieu : Pas de souci. Euh... excusez-moi pour cette formule triviale, mais il faut vivre avec son temps, n’est-ce pas ?

AgoraVox : Certes !... Pour commencer, que pensez-vous du cérémonial mis en place par le CIO ?

Dieu : J’y prends beaucoup de plaisir, notamment lorsque je vois une sorte de vestale allumer la flamme de la torche à Olympie. Cela me rappelle le bon vieux temps de l’Antiquité, lorsque j’étais concurrencé par les divinités égyptiennes, grecques et romaines. La compétition était rude à cette époque. Mais j’ai réussi à vaincre ces losers ! (Dieu rit dans sa barbe) Cela dit, il reste encore des concurrents, notamment en Asie, mais c’est une autre histoire... Il y a quand même une chose qui me gêne dans l’Olympisme : la devise Citius, altius, fortius. Cela me rappelle fâcheusement les légionnaires romains qui ont torturé mon fils avant de le mettre en croix.

AgoraVox : Bof ! Jésus s’en est bien sorti et trône à vos côtés au sein de la Trinité. Belle réussite ! Quant à la croix, au plan marketing, quel symbole pour la chrétienté ! Mais laissons-là vos affaires de famille pour en revenir aux JO.

Dieu : Vous avez raison, revenons à nos brebis, égarées ou pas.

AgoraVox : Quel regard portez-vous sur l’évolution des Jeux modernes ?

Dieu : Très franchement, un regard triste depuis que les valeurs morales de l’amateurisme ont été détrônées par les valeurs sonnantes et trébuchantes du professionnalisme, et trop souvent bafouées par l’usage des produits dopants. J’en suis évidemment navré. Mais qu’y puis-je ?

AgoraVox : Excusez-moi, Dieu, mais vous avez quand même mis soumis les humains à la tentation. Vous portez donc une part de responsabilité, non ?

Dieu : Comme dit Noiret dans l’excellent Coup de Torchon – eh oui, je vois tous les films, y compris les pires nanars – « ce n’est pas parce qu’on met la tentation à portée de main qu’il faut se laisser tenter ! » Cela dit, vous avez raison : ma responsabilité est clairement engagée. Et encore ne parlons-nous là que de sport, et pas des chaos guerriers qui ensanglantent la planète. Si vous saviez comme je me flagelle parfois de n’avoir pas été au bout du processus de la Création en dotant l’Homme de la Sagesse. (Dieu soupire)

AgoraVox : Précisément, à propos de guerre, le sport n’en est-il pas un substitut de nature à prévenir les tensions géopolitiques ?

Dieu : C’est malheureusement rarement le cas. Et parfois cela attise au contraire ces tensions. D’où les exclusions répétées de certaines nations. Cela me navre pour les athlètes qui, souvent au prix de sacrifices familiaux ou professionnels, ont préparé les Jeux durant des années. Mais au moins ai-je la satisfaction de voir certains d’entre eux s’en consoler en se persuadant que « Dieu l’a voulu ». S’ils savaient à quel point je n’y suis pour rien... (Dieu sourit)

AgoraVox : Et toutes ces exhibitions de nationalisme dans les stades, ces hymnes, ces drapeaux, cela ne doit pas vous plaire...

Dieu : Oh, que non ! Cela m’agace prodigieusement. Mais là encore, je suis impuissant à empêcher tout ce cirque. Alors, je subis en marmonnant dans ma barbe. Passe encore pour les hymnes dont certains sont d’ailleurs très beaux. Mais voir ces athlètes drapés dans leur emblème national sur la piste, cela me désole. Surtout qu’ils sont de plus en plus nombreux à vendre leur talent à des pays plus offrants au plan financier, notamment du côté des émirats arabes. C’est ainsi : avant de se confronter sur la piste, trop d’athlètes font en coulisse la course aux pétrodollars. (Nouveau soupir)

AgoraVox : C’est désolant, en effet. Et ça l’est d’autant plus que les vainqueurs ne sont plus les seuls à se livrer à ce rituel du drapeau.

Dieu : On est même carrément dans l’inflation : désormais, même le 2e et le 3e s’enveloppent dans leur drapeau national. C’est n’importe quoi ! Vous verrez qu’un jour tous les finalistes agiront de même. C’est très irritant.

AgoraVox : Sans doute. Mais n’y-a-t-il pas d’autres aspects irritants pendant ces compétitions ? Je pense à ces athlètes qui, juste avant une épreuve, en appellent à vous pour que vous les aidiez à triompher. Certains vont même jusqu’à se signer à plusieurs reprises sur la poitrine ou le front. Qu’en pensez-vous, Dieu ?

Dieu : Je n’ai qu’un mot pour qualifier cela : « consternant » ! Ces sportifs-là sont des monstres d’orgueil. Qui sont-ils pour croire que, même si j’en avais le pouvoir, je serais disposé à aider l’un plutôt qu’un autre à franchir des haies, à pédaler plus fort ou à nager plus vite ? À quel titre ? Sur la base de quels mérites ? Qu’ils se démerdent !... (Dieu sourit) Eh oui, au Royaume des Cieux aussi, l’on commet des écarts de langage.

AgoraVox : Ce travers n’est pas propre aux sportifs...

Dieu : C’est vrai, il n’y a pas de raison pour que les milieux sportifs soient épargnés. Beaucoup de gens s’en remettent à moi pour solutionner leurs affaires de couple, leurs problèmes immobiliers ou leurs difficultés professionnelles. Et vous seriez effaré de connaître le nombre de ballots qui croient que je vais leur souffler la combinaison gagnante du Quinté ou du Loto. Pour qui me prennent-ils, ces jobastres ?

AgoraVox : En réalité, rien de nouveau. Cette manière d’en appeler à votre complicité rappelle furieusement les slogans militaires qui prévalent encore de nos jours...

Dieu : Exact ! Dieu avec nous ! Gott mit uns ! God with us ! De tous temps, les armées m’ont incorporé dans leurs rangs, y compris lorsqu’elles s’affrontaient entre elles pour se massacrer en mon nom. Je ne vous cache pas que cela m’a toujours hérissé le poil. Quel orgueil ! Quelle suffisance ! Quel manque d’humilité !...

AgoraVox : Je dirais même : quelle abyssale sottise ! Mais revenons aux JO de Paris, si vous le voulez bien. Allez-vous observer de quelle manière vont se dérouler les épreuves cet été ?

Dieu : Évidemment ! Comment voulez-vous que me tienne à l’écart de cet évènement de portée planétaire ? Mais on n’en est pas encore là. Et avant tout, je serais curieux de voir si Hidalgo et Macron auront, comme ils s’y sont engagés, le cran de se baigner parmi les staphylocoques dorés, les streptocoques et les colibacilles qui continueront de pulluler dans la Seine pour rassurer les nageurs en eau libre. Il est vrai que le fleuve aura opportunément été déclaré salubre par les experts. (Dieu se marre dans sa barbe)