JO 2024 : Tout va bien se passer...

Tout va bien se passer... Tout le monde n'est pas de cet avis. Comme l'indispensable et célèbre criminologue Alain Bauer Cassandre au mauvais œil. Egalement expert en sécurité, en terrorisme, et aussi sollicité par les médias sur la guerre en Ukraine. L'ex Grand maître du Grand Orient de France était conseiller de Michel Rocard avant de chuchoter à l'oreille de Nicolas Sarkozy puis de Manuel Valls. Certes, le personnage ne se prend pas pour une queue de cerise, son air omniscient le prouve. Une rumeur prétend même qu'il est capable de lire dans les pensées de Poutine. Invité régulièrement sur les plateaux télé, il donne l'impression de savoir tout sur tout, mais lorsqu'il prétend que « La cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle », faut-il le croire ?

Anecdotique - M. Bauer n'a sans doute pas entendu parler de l'invincible "équipe de France de la sécurité". Selon la présidente du Comité national olympique français, ce réservoir d'agents de sécurité se composera d'anciens athlètes de haut niveau en sport de combat. Avec cette équipe de choc en renfort, les islamistes et les délinquants du stade de France n'auront qu'à bien se tenir. Plus besoin du gaz lacrymogène, un ippon fera l'affaire.

Plus sérieusement, personne ne peut prédire l'avenir, sauf peut-être M. Alain Bauer qui explique ses craintes pour la cérémonie d'ouverture dans la vidéo ci-dessous.

"La cérémonie d’ouverture des #JO de #Paris2024 est une folie criminelle. Il n’y a rien du point de vue de la #sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public qui n’est envisageable sous cette forme-là".

Les explications d’Alain Bauer dans #cdanslair. pic.twitter.com/lfVVBzGTOp — C dans l'air (@Cdanslair) May 31, 2022

Sécuriser les bords de Seine pour la cérémonie d'ouverture... Une utopie ?

La France a des idées mais pas forcément bonnes, pour la première fois la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques se déroulera hors stade et sur l'eau. 600 000 personnes sont attendues sur un parcours de six kilomètres le long de la Seine, du Pont d'Austerlitz au Pont d'Iéna. 10 500 athlètes et 160 bateaux se présenteront sur le fleuve. La fête sportive se veut populaire, "les quais bas seront transformés en tribunes, tandis que la partie haute des bords de Seine sera ouverte au public, sans nécessité de billet".

Comment assurer la sécurité d'une foule d'au moins 600 000 personnes, alors que les forces de l'ordre souhaitaient une jauge maximale de 250 000 personnes ?

Le protocole "qui doit encore être travaillé" prévoit donc que "les services de l'Etat assureront ainsi la protection des parties hautes des quais et des abords de la Seine" avec "85 à 90 unités de forces mobiles (UFM) comprenant 60 à 70 gendarmes et 50 à 60 CRS. Les organisateurs, eux, se chargeront de la sécurité des ponts et des quais bas. Les agents de sécurité, qui auront été recrutés par le comité d'organisation, assureront "le filtrage et la sécurité de la partie payante de la cérémonie d'ouverture".

Sans oublier la place du Trocadéro qui sera à surveiller comme le lait sur le feu, puisqu'au moins 120 chefs d'Etat et de gouvernement y seront attendus ainsi que la direction du Comité international olympique et 10 500 athlètes.

Bien sûr, quelques esprits chagrins vont venir pinailler sur le coût de l'organisation des jeux. D'autres penseront que la guerre en Ukraine ne sera pas terminée en 2024 et qu'organiser des festivités sportives mondiales alors que des gens meurent sous les bombes à seulement quelques milliers de kilomètres de Paris est odieux voire cynique. Se trompent-ils complètement ? Et puis, vous avez les oiseaux de mauvaise augure comme Alain Bauer qui diront comme le criminologue que « Toutes les conditions du désastre sont réunies. » pour satisfaire "une forme de caprice de la part d’Emmanuel Macron et Anne Hidalgo"

Cependant, avant même l'ouverture polémique des jeux 2024, vous pouvez être certain que si un malheur devait arriver lors de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron serait considéré par l'opposition et beaucoup de citoyens comme le principal responsable du désastre, donc coupable de faiblesse puisque dans l'incapacité d'éviter le pire à son peuple. En fait, comme rien n'est jamais parfait dans ce monde, pour servir les Français il faudrait un prince aux pouvoirs magiques. Or, si le président Macron ne semble pas toujours humain, il n'est quand même pas sorti de la cuisse de Jupiter. Si au contraire tout se passe bien, que le président de la République décroche la médaille d'or de la popularité paraît très improbable, idem pour Darmanin celle de la sécurité. Par contre, on oublierait vite le catastrophisme médiatique d'Alain Bauer qui pourrait tranquillement continuer à hanter les studios de l'audiovisuel. Ainsi va la vie dans un pays où souvent c'est ceux qui en font le moins qui critiquent le plus.

https://www.paris2024.org/fr/ceremonie/