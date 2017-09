(Et on va les payer).

La décision est tombée sans surprise : Paris organisera les JO de 2024.

Ces joutes sportives, point culminant d’une carrière et rêve de chaque athlète, m’attirent en tant que spectateur tous les 4 ans.

Et vautré – pour ne pas dire avachi - dans un fauteuil (quand ce n’est pas dans le lit, décalage horaire oblige), un rafraîchissement à la main, devant la télévision je me passionne pour les exploits des meilleurs compétiteurs de pratiquement toutes les disciplines avec toutefois une pointe de chauvinisme national.

Et puisque c’est la France qui les organise je suis certain que je pourrais suivre à la télé tous les détails de toutes les disciplines même les plus confidentielles – autrement transmises uniquement si par aventure il y avait un français en final, et pas en entier.

Donc je suis content. Vraiment.

Et j’oublie volontairement tout ce que devrait y être banni, soit le dopage et le professionnalisme.

Car les seuls amateurs de telles manifestations vont être les organisateurs.

Je leur souhaite la pleine réussite mais je sais par avance qu’il y aura de couacs à foison, soit par manque d’expérience soit par pure bêtise.

La partie des manifestations prévues intra-muros va occasionner des gabegies incroyables à tous les niveaux (transports, sécurité, services publics et j’en passe).

Déjà, la mise en place de la piste sur la Seine à but promotionnel a conduit à des bouchons énormes, même avec mort d’homme, un car ayant été dévié sous un pont trop bas.

Les simulations, même faites avec les secours des meilleurs outils informatiques, seront contredites par les faits.

Je ne suis de nature à prédire l’apocalypse ou le catastrophisme. Seulement quelqu’un qui parle par expériences passées.

Et il ne faut pas compter sur les architectes ou autres experts pour éviter le pire.

Les palais de l’UE en est un exemplaire.

J’ai vu se construire des villas où on avait oublié la porte d’entrée, les toilettes, où l’ouverture des portes et fenêtres se gênaient mutuellement, des premiers étages desservis par un escalier tellement petit qu’un simple lit devait être démonté complètement pour l’y amener – impossible aussi de l'y introduire par la fenêtre ; un quai de chargement au niveau du sol d’une usine flambant neuve d’environ 400m², accessible par une rampe, entouré entièrement d’un muret de 70cm de haut avec une seule plaque d’égout centrale de 15x15cm : au premier orage sérieux le rez-de-chaussée de l’usine entièrement sous l’eau.

Quand à Genève il a été construit le nouveau palais des expositions, projet réalisé au bout de plusieurs années d’études et d’experises à chaque niveau, soumis à enquête publique (c'est-à-dire que plusieurs milliers de personnes y ont apporté leur savoir) l’accès y était desservi directement de l’autoroute par une bretelle d’environ 150m de long : vitesse sur l’autoroute 120km/h, réduite à 100km/h 500m avant la sortie puis à 60km/h sur la rampe : le jour de l’ouverture au public bouchons et accidents mortels le premier jour à 9h00 du matin déjà ; la police a dû mettre en place un itinéraire de ralentissement graduel qui faisait passer les automobilistes devant le palais des congrès, les envoyait tourner à 5 ou 6km de là en pleine ville et le faisait revenir sur place par la route normale.

Une telle imprévoyance à ce niveau là ça parait incroyable. Et pourtant.

Pour revenir à Paris le budget de 3 milliards de dollars prévu sera évidemment allégrement et copieusement dépassé (je parie pour 7-8 milliards), à la charge du citoyen comme de bien entendu.

Or, n’en déplaise à tous ceux qui sont tout le temps en train de conspuer la finance :

Business as usual, la ville de Los Angeles pour ses jeux de 1984 en avait confié l’organisation aux privés : ce sont les uniques jeux de l’histoire à avoir enregistré un magnifique bénéfice, et pas au détriment du spectacle qui, malgré le boycott de l’URSS (en réponse au boycott de 1980 des USA pour les jeux de Moscou), a été grandiose.

Mais chut, ne le dites pas trop.