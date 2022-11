Joe Biden craint le résultat des élections démocratiques de mi-mandat

Joe Biden prévient que la démocratie dépend du résultat du vote lors des prochaines élections de mi-mandat (8 novembre). A moins d'une semaine de ces élections américaines (midterms), il a lancé mercredi soir un message inquiet à la nation. Il a averti que la démocratie, elle-même, est menacée par les mensonges de droite niant les élections et il a dénoncé la violence qu'ils inspirent.

Son intervention ne fait que rejeter de l'huile sur les violentes tensions internes dans un pays, également, brutalement secoué par la crise actuelle qui est venue se rajouter à la défiance envers le gouvernement dirigé par les démocrates, en méprisant, de nouveau, les quelque 47% de ceux qui ont voté en 2020 pour l'ancien président Donald Trump.

Joe Biden demande aux Américains de voter pour des représentants qui accepteraient les résultats. Le président des Etats-Unis a mis en garde contre l'escalade des menaces de violence politique après l'agression du mari de la présidente Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis. Le 28 octobre, Paul Pelosi, l’époux de Nancy Pelosi a reçu, par un agresseur qui s'est introduit dans leur domicile, des coups de marteau sur le crâne. L'homme visait clairement la présidente de la Chambre, a affirmé Drew Hammill, le porte-parole de Nancy Pelosi dans un communiqué.

Joe Biden a précisé que « l'homme transportait dans son sac à dos des attaches zippées, du ruban adhésif, une corde et un marteau et qu' il était venu chercher Nancy Pelosi pour la prendre en otage, pour l'interroger, la menacer de lui casser les rotules », et il a fait un rapprochement direct avec la prise d'assaut du Capitole des Etats-Unis le 6 janvier 2021 pour dénoncer les supporters de Donald Trump. « ’’Où est Nancy ? Où est Nancy ?’’. Ce sont les mêmes mots utilisés par la foule lorsqu'elle a pris d'assaut le Capitole le 6 janvier, lorsqu'elle a brisé des fenêtres, donné des coups de pied dans les portes, attaqué brutalement les forces de l'ordre, parcouru les couloirs à la recherche de fonctionnaires et érigé une potence pour pendre l'ancien vice-président, Mike Pence », a-t-il dénoncé. « C'était une foule enragée qui avait été entraînée dans une frénésie par un président (Donald Trump) répétant encore et encore le grand mensonge, que l'élection de 2020 avait été volée. C'est un mensonge qui a alimenté la montée dangereuse de la violence politique et de l'intimidation des électeurs au cours des deux dernières années », a-t il martelé.

Les Etats-Unis face à un moment décisif. « Nous sommes face à un moment décisif, un point d'inflexion », a averti Joe Biden, et rajouté : « Je ne suis pas le seul à le voir. Des sondages récents ont montré qu'une majorité écrasante d'Américains pensent que notre démocratie est en danger, que notre démocratie est menacée. Eux aussi voient que la démocratie [dépend des élections] de cette année ». Il affirme que « ce n'est pas seulement la politique du moment, mais les institutions qui nous ont maintenus ensemble qui sont en question ».

Donald Trump encore pointé du doigt. « La démocratie américaine est attaquée parce que l'ancien président défait des Etats-Unis a refusé d'accepter les résultats des élections de 2020. S'il refuse d'accepter la volonté du peuple, s'il refuse d'accepter le fait qu'il a perdu, il abuse de son pouvoir et fait passer la loyauté envers lui-même avant la loyauté envers la Constitution. Et, il a fait d'un gros mensonge un article de foi dans le parti républicain MAGA [Make Great America Again], la minorité de ce parti », a lancé Joe Biden.

MAGA. Joe Biden a accusé le MAGA d'être la force centrale menaçant la démocratie des Etats-Unis car « les républicains extrêmes de MAGA visent à remettre en question non seulement la légitimité des élections passées, mais aussi les élections en cours et à venir ». Selon lui, « l'élément extrême MAGA du Parti républicain, qui est « une minorité de ce parti », est « sa force motrice », qui « essaie de réussir là où il a échoué en 2020, en supprimant le droit des électeurs et en renversant le système électoral lui-même ». Déjà dans un discours prononcé le 1er septembre à Philadelphie, Joe Biden a affirmé que l'ancien président Donald Trump, et les « MAGA républicains », « représentent l'extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république » : « Il ne fait aucun doute que le Parti républicain est aujourd'hui dominé, dirigé et intimidé par Donald Trump et les républicains de MAGA, et c'est une menace pour ce pays » ; « Les républicains de MAGA ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à la primauté du droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple ».

Les Etats-Unis sur le point de bascule vers l'autocratie ? « Nous devons, en ce moment, creuser profondément en nous-mêmes et reconnaître que nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise. Avec la démocratie [dépendant] du bulletin de vote, nous devons nous souvenir de ces premiers principes. La démocratie signifie le règne du peuple, non le règne des monarques ou des riches, mais le règne du peuple. L'autocratie est le contraire de la démocratie », a mis en garde Joe Biden indiquant que les Etats-Unis sont menacés maintenant par « la cupidité et le pouvoir de quelques-uns », « par l'autocrate égoïste contre le droit du peuple à l'autodétermination », et par « les appétits d'une autocratie » contre « les rêves d'une démocratie ».

L' institut Poynter, qui vise le soutien à la liberté de la presse, a rappelé à l'issue du discours de Joe Biden de Philadelphie que « le différend sur ce que signifie être un républicain MAGA a donné au GOP [Grand Old Party : le parti républicain] une occasion pour accuser le président Joe Biden de "salir" la moitié des électeurs du pays – des environ 47% qui ont voté en 2020 pour l'ancien président Donald Trump ».

Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source :http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4383