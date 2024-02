Joe Biden : Trous de mémoire et équilibre aléatoire...

@amiaplacidus

L’essentiel pour l’establishment des pays de l’empire, métropole et vassaux, c’est que les peuples soient convaincus que la « démocratie », c’est l’alternance entre deux pôles, ce qui serait déjà faux, mais en plus qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’en guise d’alternance, on ne leur donne le choix à chaque fois qu’entre un des deux visages de Janus.

En France, jusqu’à maintenant les illusionnistes ont réussi à faire croire aux électeurs que le choix était entre rose et bleu clair, alors que les illusionnistes américains ont choisi le rouge et le bleu (en inverant les symboles de latéralité) et , comme dans tous les domaines, la province est en train de s’aligner sur la capitale