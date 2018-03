Joey Star à l’Assemblée Nationale ; l’ultime provocation ?

Transformée en Olympia à étages à tréteaux en demi cercle rouge ; à défaut de tribunal de circonstance eu égard au Cv carcéral du sus-dit Star Joey, aka Didier Morville promu, invité même une heure chez Stéfie Zut, Stéfane ; Bern, chut...

S.Bern ; Zitrone Léon genré marche arrière toute ; royal-chroniqueur, évaporé-berné adouba Morville ; mais voici que l'Assemblée Nationale ; cénacle bruyant où caquettent en coeur les zélites endormies par la bouffe et le vin fin, cénacle certes défunt depuis un bail, ne représentant de fait plus du tout du tout l'opinion exprimée des mougeons déplacés aux urnes, voici que l'hémicycle offrira donc bientôt au prince suprême des rappeurs niqueurs de mère aka Suprême NTM ; une arène en adéquation parfaite avec les déliquescentes heures que nous vivons présentement, heures plus sombres encore culturellement parlant, qu'il y a soixante dix ans, vous savez ; les zeures-les-plus-sombres.

Mais bon quand je vois le grotesque au carré surgir je dois réagir, vite.

La France en marche vous impose donc à vous ; français sains de corps et d'esprit, ou pas mais peu importe c'est le symbole qui compte, une représentativité assemblique novatrice en la forme et le fond, que les sbires novlangueurs, que les comploteurs haïsseurs de ce que vous êtes, si vous savez encore lire et écrire le français à défaut de penser gaulois, un héraut à la hauteur de la bassesse contemporaine qui restera dans les annales ; comme le vagin de la reine, le plug géant vert, le domestikator...

Le BADASSE parlementaire est né !

Badass en anglais c'est dur à cuire…

Badasse, c'est la traduction en franglais.

Alors bien sûr c'est sûr ; face à Stéfane Bern le contraste est frappant, même si je suis incapable de cliquer sur le triangle en pixel déclencheur de cette vidéo insane qu'on trouve sur le web facilement, on imagine juste le chroniqueur des princes affolé par cette virile présence ; tétanisé face à ce qu'il conçoit sûrement comme un Mike Tyson rétréci certes, mais effrayant par son patronyme angloisé grotesque, au-delà de sa tête bizarre.

Joey Star c'est proche de Johnny Hallyday un peu, dans le concept us-transformatif, mais aussi éloigné de la force de frappe de Tyson qu'Allumer le Feu de Jauni de Hells Bells d'AC DC ou d'Immigrant Song de Led Zep.

Quelle horreur !

Joey Star ; un exemple pour la Nation Macron Déconfite !

Certains disent que si Joé fait pipi ou plus sur la jambe à macron c'est la légion d'honneur. Non mais vous imaginez, même Gilbert Spagnolo dit P@py en a fait un article outré qui j'espère passera ici où il énumère les méfaits interminables de l'individu requalifié modèle, à défaut d'idole des jeunes véritable.

Oui mais le pire,

C'est que les fans de plus belle la vie, ode grimaçant à la sottise convenue mâtinée de propagande mondialo-lgbtiste latente, les adorateurs de tpmp aussi, car si j'en connais pas paraît qu'il y en a ; vont se repasser ça en boucle au petit déjeuner.

En même temps, braire des insanités comme un vulgaire député pour un rebelle du calibre de Joey, est-ce bon pour son image ? On ne connaît pas encore précisément les textes audacieux que Didier déclamera, mais c'est sûr ça va déménager, peut être un peu de Cantat dedans pour faire vrai ? ''les coups, oui ça fait mal ! '' de jauni aussi... Il paraît qu'Attali rigole (si on peut monter un truc pareil en France, peut être que Jérusalem capitale du nouvel ordre mondial, c'est pour bientôt...)

Ne rêve pas trop quand même Jacquot, ça risque d'être un peu plus long.

Finalement Poutine, Trump et même Berlusconi sont-ils pires que le coquelet anabolisé qui se prend pour Napoléon, et qui commence à faire peur même à Néron, aka Dominique de Galluzzo Villepin Caligula, ou de Nagi Bocsa, aka Sarcoco l'Amérikain ? Oui, Macron fait peur aux gens ! surtout aux pires politocs possibles, aux vrais affreux, qui ont saisi, eux, en premier ; l'essence chtarbée de l'engeance ingérable dont il faudra hélas ; nous séparer un jour, snif.

Souvenirs souvenirs, des paroles de Jauni non, de Sardou me traversent l'esprit ;

J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans... j'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste ; un corps mort pour les Cormorans.

Tiens d'ailleurs Didi si tu me lis tu devrais la chanter celle là, à l'Assemblée.

Tu peux toujours supprimer la ligne où Sardou dit ; ''la France elle m'a abandonné'' parce qu'au moins toi ; la France elle te laisse pas tomber, pour l'instant...