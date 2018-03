Joey Starr : « Nique Ta Mère » en vedette à l’assemblée nationale !

Il n'y a pas de jugement de valeur dans le titre de l'article. Vous ne rêvez pas. Dans le cadre de la journée mondiale du théatre du 27 mars 2018, l'artiste lyrique choisi pour déclamer des textes politiques et révolutionnaires à l'assemblée nationale du peuple français, c'est... Joey Starr, l'éternel "jeune" (depuis trente ans tout de même !) leader du groupe de rap vintage NTM (Nique Ta Mère).

Les droits de l'homme (!) motivent parait-il le sens de cette initiative. Il est censé intervenir pour "intéresser des publics qui ne sont pas adeptes des débats parlementaires" d'après les organisateurs de l'évènement. Rien que cela...

On peut en déduire que le public en question, ce sont les jeunes et les habitants des quartiers populaires ? Autrement dit, pour nos princes républicains, le peuple serait trop bête pour regarder LCP (la chaine parlementaire) et comprendre un baratin sur la réforme des retraites ou celle du statut des cheminots. Donc il faut l'attirer par le chant et la poésie ?

Sidérant. Ce décalage, ce gouffre, entre notre oligarchie et la plèbe est illustré dans la venue de Joey Starr le niqueur à l'assemblée. Il serait donc le Johnny Hallyday des banlieues, l'idôle des jeunes à casquette et à sweet-shirt du PSG. Or, NTM est un groupe de has-been qui n'est plus écouté depuis longtemps par les moins de vingt-cinq ans. Notre chanteur est plus proche de la retraite que des années lycées (professionnels, option usinage). De plus, il n'a jamais été fûté, politiquement incorrect ou dissident. Joey Starr, c'était juste du rap-business de gosse mal élevé, sans valeur ni repère, petit délinquant qui a percé grâce à quelques radios FM tenues par cette gauche bobo, à la fin des années 80, qui entendait remplacer la lutte des classes par l'antiracisme de pacotille.

Joey Starr en "révolutionnaire", en militant des droits de l'homme ? Grotesque et hilarant. Rappelons les titres de quelques unes de ses compositions : "93 j'appuie sur la gâchette" qui incitait au suicide des jeunes après le célèbre et débile "nique ta mère". Dans le cadre des droits des femmes, outre le nom du groupe qui appelle au viol des mères de famille, "Brigitte femme de flic" fait un peu désordre... Pour la défense des services publics, "Fuck RATP", ce n'était pas non plus très républicain. A l'occasion de la grève du 22 mars, le titre pourrait connaitre une seconde carrière, pour illustrer la politique ultralibérale de notre gouvernement et non l'attitude des fraudeurs comme dans la chanson.

Joey l'insoumis aux règles de vie les plus élémentaires, qui obligea un jour un boeing à atterrir en urgence car monsieur avait fumé une cigarette dans le cockpit malgré l'interdiction dont il se fichait, malgré les risques. Joey, qui n'a toujours représenté que les crétins sans cervelle ni culture. Joey, dont on se gaussait dans la cour du lycée Colbert à Paris où l'auteur de l'article passait son bac, où on raillait la bêtise des rappeurs, à l'époque où les inconnus avaient encore le droit de ridiculiser ces "artistes" dans leurs émissions parodiques (cé ton destain... vous vous souvenez ?). Fric, violence, sexisme, inculture, égoisme étaient leurs valeurs, très éloignées du civisme républicain.

Epoque oblige, nos princes ne mettront pas en avant des gens intelligents, ou tout simplement mordants. La révolution, ce n'est pas dans leur intérêt et pour cause. Des rappeurs comme Sinik et Edel Hardiess, plus politisés et surtout plus subtils, vous ne les verrez pas à la très conformiste et décalée assemblée nationale où près de la moitié des français ne sont pas représentés, ou peu (le FN, l'extrême-gauche et autres régionalistes...).

Sartre, Camus et les autres seraient très étonnés s'ils voyaient à quoi ressemblent les nouvelles idôles mises en avant par nos gouvernants. Cette journée mondiale du théatre s'annonce donc très burlesque... Entre nos élites décalées des réalités et le petit peuple qui s'apprête à faire grève ou à la subir le 22 mars 2018, cette initiative culturelle du 27 mars risque de passer inaperçue, à moins de faire rire. Au pays de l'inversion des valeurs, tout est décidément possible !