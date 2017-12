Johnny Halliday bonjour !

@Fergus

Salut Fergus



Note bien que je n’ai rien contre Johnny, je ne me suis simplement jamais intéressé – pas même lorsque j’écoutais Salut les Copains - à ses reprises de standards rock bien mieux chantés dans leur version originale, et moins encore à sa conversion à la variété. Mais j’admets que Johnny puisse avoir des fans. Pour ma part, je lui préfère Raoul de Godewarsvelde. Allez, paix à son âme !

Merci bien pour le lien, je n’étais pas là en 2014, sinon j’aurai découvert ce chanteur à la voix rauque comme tu l’écris. Tu m’as fais découvrir le concert de Vienne et j’aime autant que toi, Oui sur des chanteurs ou des variétés heureusement que chacun peu avoir ses goûts et ses vapeurs façon de parler. Donc tu vois au moins une bonne chose, tous les 1er janvier j’enregistre le concert que tu m’avais conseillé, connaissant ma passion pour la musique. Mais je ne t’ai jamais vu, ni à la Chaise-Dieu ni aux Chorégies d’Orange, ni aller entendre Cziffra et pourtant j’y vais chaque année des concerts fabuleux. Mais les goûts et les couleurs se rejoindront. Personne ne porte la perfection, dans le cas contraire nous serions des personnes parfaites et cela je ne connais pas. Tu me connais suffisamment et lorsque notamment j’écris à certains que 40% environ des rédacteurs sur Agora Vox étaient aussi chez moi. Je n’ai jamais fait allusion à un article écrit par quiconque et je l’ai aient depuis 2005/2006. Donc je te remercie à nouveau de me dire que tu n’ouvriras pas les télé ou les radios, heureusement chacun peut le faire. En ce qui me concerne je suis je pense mais je peux me tromper, je n’ai aucune méchanceté et j’adore le monde des femmes et des enfants. Même l’hiver de ma vie sonne à ma porte. Bien à toi et merci.