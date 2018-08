Jordan Peterson contre le Chaos

Psychologue conservateur canadien, lecteur de Nietzsche et de Jung, mais aussi de Piaget et de Stendhal, il fait le buzz outre-mer, dans le monde anglo-saxon, tandis que l'ignorance de ses faits persiste sur nos terres... Malheureusement ou heureusement ? Et comment séduit-il, en plus – par sa virilité, sa sagesse ou son style ?

Jordan Peterson, 56 ans, est un psychologue de l'université de Toronto, auquel on doit une série de vidéos et de buzz sur l'Internet... Pourquoi une telle célébrité ? C'est très simple : il enjoint à ce qu'on caresse un chat dans la rue (Rule 12 : Stop and pet a cat when you encounter one on the street).

Explications.

Peu importe, d'ailleurs, ce que signifie – dans sa pensée – cette phrase1. L'intérêt qu'on y trouve est qu'on a affaire à une règle quasi arbitraire : caresser un chat dans la rue, comme ses autres règles2 (qui paraissent moins arbitraire mais qui, au fond, le sont tout autant) produisent un élan de joie dans celui chez qui, opportunément, elles trouvent une oreille pour les entendre.

Jordan Peterson et son nouveau décalogue séduisent comme l'ancien décalogue (biblique) pouvait le faire. En somme, l'imposition volontaire de règle (1) donne un but à l'existence, (2) rend chaque geste important, ceci car ils deviennent interprétables, et valorisés, en fonction de leur interaction, positive ou négative, avec ces règles-là.

Ces petits détails, ces petits éléments – qu'on nommera « irrationalités » – sont des barrières, des points cardinaux, des repères, grâce auxquels on fonde l'éthique. D'où leur importance cruciale : sans ces irrationalités, le monde (c'est-à-dire notre monde) s'écroule. Car un monde est forcément un univers ordonné, dont le pilier central est systématiquement désigné de façon arbitraire – puisque, par défaut, nous ne sommes pas scientifiques, et, pour la plupart d'entre nous, étrangers à cette manière de réfléchir.

De sorte que Jordan Peterson incarne un nouveau prophète. Il initie un nouvel irrationnel à partir de symboles et de l'interprétation des mythes.

Il n'est pas question d'avancer l'idée que, impudemment, le professeur Peterson avance des choses au hasard, ni que ce qu'il dit n'a aucun fondement rationnel. Or, reste que les règles qu'il propose, si elles ont bien une utilité (et donc, ce faisant, obéissent nécessairement à une rationalité), participent toujours au même aléatoire que le nord et le sud, la gauche et la droite, et le haut et le bas.

Au fond, tout le propos de Peterson tient dans l'insistance à obéir, et à respecter, les irrationalités nervurant nos existences, sans quoi « tout s'effondre », notre monde « s'engloutit ».

C'est d'ailleurs le drame de la Révolution, à savoir les Français qui, du jour au lendemain, se sont tous réveillés d'un rêve long de 10 siècles, et où ils ont dit (majoritairement), en constatant l'étendu et la profondeur de leur coma : « Comment avons-nous pu croire en tout ça ? D'où vient cet homme, là, qui nous dirige ? Qui le mandate ? ... Et comment avons-nous pu croire en l'Eglise ? En la Bible ? Ces contes, ces fables ! Toutes ces irrationalités, nous y avons cru ! » – lesquelles interrogations ont une comme seule contrecoup de faire entrer la France dans 10 années de chaos...

10 années de chaos, pour refonder, ensuite, une nouvelle mythologie républicaine, c'est-à-dire une nouvelle série d'irrationalités.

Et puis pardonnez mon néorousseauisme : mais les gens ont-ils envie de réfléchir ? Non. Non pas qu'ils soient intellectuellement paresseux, ou qu'il faut les inciter à la paresse intellectuelle, mais parce que la matière à réflexion actuelle est inappétissante au carré. De là vient, en quelque sorte, le grand appétit général pour les irrationalités : elles forment un réseau d'éléments symboliques sur lesquels on peut gloser, réseau connecté à des signes salvateurs grâce auxquels on conscientise, sérieusement, qu'il peut (peut-être) exister des métavérités nous indiquant que notre vie ne s'arrête pas à la nôtre, et qu'elle est signifiante. Autrement dit : il vaut mieux attraper les boués qu'être envoyés par le fond, à cause des grandes vagues du néant.

On retrouve, me semble-t-il, ce trait de l'angoisse contemporaine dans les cercles autour de Jordan Peterson.

De plus, non seulement ça évite de sombrer comme le Titanic, mais les injonctions petersoniennes fournissent, en conséquence, un moyen d'agir, de « se bouger », à rebours des autres éthiques paresseuses et/ou cyniques. Car, autrement, ce n'est pas possible. Une vie motivée rationnellement donne naissance à l'utilitarisme, à une méthode de pensée amenant au nihilisme et au cynisme.

Ça n'est donc pas contre la réflexion, mais contre un certain type de réflexion que Jordan Peterson prospère : contre l'existence « en situation » et sa pensée, comprendre un univers sans irrationalité dans lequel, par conséquent, tout est nouveau en permanence ; un monde de l'Histoire, où tout est irréversible, et donc voué à la mort ; où, dès lors qu'on pense, on ne contemple que l'absurdité de la vie ; où l'on est donc en proie à l'immobilisme perpétuel.

1 Pour les curieux, caresser un chat dans la rue, selon Peterson, ouvre la porte de la « virtualité » dans les « moments de trouble ». C'est-à-dire, en d'autres termes, que caresser un chat dans la rue, c'est laisser entrer, pour un instant, un rayon de soleil dans les ténèbres d'une vie difficile.

2 Cf. son livre 12 Rules for Life : An Antidote to Chaos