Journal d’un BAC+5 SDF #102 (« A Cat in the Box »)

Jeudi 8 Août 2024 Encore une nuit inutile. Je devrais peut-être bien rester debout… Ca me donnerait moins de courbatures en tout cas. Et puis peut-être que si je résistais jusqu’à tomber de fatigue, là alors j’arriverais enfin à dormir ? Enfin bon, d’autres ont essayé. Une seule fois… Très tôt dans la matinée il s’est à nouveau mis à pleuvoir. Toutes ces grosses gouttes foutent un sacré capharnaüm dans la tente qui fait caisse de résonance. Des camions des services publics sont une fois de plus intervenus dans le camping. Certains doivent être équipés de broyeuses vu le bruit que ça fait. Pourtant toutes les branches d’un arbre proche qui a été « rafraîchi » récemment sont toujours parterre.

Deux enfants allemands regardent une émissions censée être drôle d’après les présentateurs qui n’arrêtent pas de se marrer, mais ils restent de marbre. On entend parfois le bruit légendaire d’un modem 56k de l’ancien temps, pour ceux qui l’ont connu. Une fille arrive pour jouer au ping-pong et immédiatement le plus jeune des enfants la rejoint.

Ah ! Carène arrive pour une réunion de travail avec une dame, qui a oublié son cahier. Elles s’installent sur la terrasse.

Toujours aucune réponse pour le nouvel appartement que je vise d’acheter. A croire vraiment que ce ne sont que de fausses annonces, pourtant déposées par de véritables agences immobilières. Aucune réponse non plus à mon annonce de recherche de logement en France entière. Mais, si on ne sélectionne pas une région bien particulière, les recherches par mot-clés ignorent peut-être bien l’annonce ou bien la classent à la fin.

Malgré la météo pourrie, il semblerait que les chiffres du camping soient positifs. Si ça continue comme ça le mois d’Août devrait être exceptionnel. La boutique fonctionne très bien et rapporte aussi beaucoup.

Mais c’est pas possible d’être aussi con… J’envoie un mail y a trois jours, avec quelques questions simples et j’ai finalement une réponse laconique :

« Bonjour,

Je reste à votre disposition pour programmer une visite de ce studio et de me laisser votre numéro de téléphone pour échanger de vive voix.

Dans l’attente de votre retour. »

C’est une maladie génétique chez les agents immobiliers ou quoi ? Incapables de répondre aux questions, toujours pousser à une visite et forcer le téléphone. Comme on dit, les paroles s’envolent, les écrits restent. Ils n’ont eux-même jamais cherché de logement apparemment. Sinon ils sauraient qu’il est bien plus pratique de noter les infos de chaque appartement plutôt que de les mélanger dans notre cerveau. Ou alors c’est volontairement qu’ils essayent de nous embrouiller. Raison de plus de détester cette foutue corporation.

Eh mais… en fait il ne s’agit pas d’une réponse au dernier mail que j’ai envoyé, il s’agit du tout premier appartement dont j’ai cherché à avoir des informations avant achat cette semaine, et à quoi on m’a déjà répondu qu’il était réservé ! RE-SER-VE ! C’est quoi alors ce foutage de gueule encore ? O_o Ils veulent me faire visiter un appartement qui est déjà sur le point d’être acheté par quelqu’un d’autre ?

Ah je n’avais encore jamais vu ça. Une grand-mère joue au ping-pong avec une toute petite fille, et celle-ci, au lieu de renvoyer la balle réussit l’exploit de la taper dans l’autre sens.

Je vais faire quelques courses pour le week-end. En y allant je remarque que le chemin goudronné est tout propre et l’herbe au bord coupé à raz. Ca devait sans doute être parmi les travaux effectués ce matin par les agents municipaux.

Retour aux JO, France contre allemagne en Basket-ball. Les voilà à égalité 33-33. Et finalement nos bleus gagnent.

Hand-Ball femme la France se qualifie pour la Finale en battant la Suède 31-28 ! Coté hommes ils arrivent en demi-finale après une victoire contre les allemands.

C’est l’heure des jeux de société ! Cette fois-ci Jérémy était accompagné de Jenny (qui est en fait sa compagne) et de Jonathan (« Joe »). On a commencé par un « A Cat in the Box », un jeu de plis très tactique, surtout à plusieurs joueurs. La partie prend fin automatiquement lorsqu’un joueur ne peut plus jouer (= « pardoxe »), et j’en réussi à en faire 3 en 5 manches. Ce n’est pas du tout ce qu’il faut faire ^^. Malgré ça je n’ai pas fini dernier. J’ai mis un peu de temps à comprendre toutes les subtilités du jeu, et ma foi, je recommande.

Second jeu, beaucoup plus court, c’était « Maudit Mot Dit ». Chacun son tour les joueurs prennent possession d’une boîte dans laquelle se trouve deux tas de cartes. Sur l’un est inscrit une liste de mots à faire deviner aux autres (à droite) et sur l’autre deux options de choix (à gauche) qui précisent quel est le mot et combien d’indice doivent être donnés pour marquer les points. Si un joueur trouve le mot avant d’atteindre le nombre d’indices, seul celui-ci gagne les points, sinon lui et vous gagnez autant. Il y a aussi un petit système de pénalités (chat noir) et des cartes de malédictions pour épicer le jeu.

Au final on a joué deux heures entières au lieu d’une. C’était bien cool. Mais c’était peut-être bien la dernière fois qu’ils venaient… Snif.

On notera tout de même qu’une famille (père, mère et fiston) a emprunté un jeu le temps d’une partie.

Après ça je mange rapidement et regarde mes mails, j’ai une réponse à mon interrogation :

« Bonsoir,

Une offre était en cours mais rien n’était validé.

Elle vient d’être acceptée à l’instant.

Je reste dans votre disposition pour votre projet.

Bien cordialement. »

N’importe quoi… Après plus d’un an et demi sans trouver preneur, là en un week-end c’est emballé-pesé sans même pouvoir faire une contre-offre ? Ouais, tout à fait, je vais faire mon complotiste là, je n’y crois pas une seconde. Surtout que l’annonce a été remise à jour il y a deux jours à peine et est toujours en ligne. Et mon projet c’était d’acheter ce studio, du coup vous faites quoi pour rester à ma disposition ?

Tisane, petite douche et au lit, ce sont les derniers objectifs de la journée de David. Il a l’air de bien aller dernièrement. Croisons les doigts pour que ça dure. Il a oublié son savon, alors doit retraverser la moitié du camping pour le chercher. Après la douche il se balade en serviette le temps de boire sa tisane au citron et au gingembre. Ah ! Il vient de remarquer qu’il a 6 messages, alors il ne peut pas s’empêcher de les lire. Il est pourtant déjà minuit et il se lève tôt demain.

Moi aussi je vais aller me coucher. Faites un gros dodo, plus que vendredi avant samedimanche !