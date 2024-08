Journal d’un BAC+5 SDF #103 (Dag de retour en mode furtif ?!)

Vendredi 9 Août 2024 Ciel dégagé, on peut admirer plein d’étoiles ici. Personne n’en profite, tout le monde dors dans le camping. Mais la nuit reste agitée, pas moins de 3 kékés se sont succédé dans une démonstration de kikoolol de haut niveau. Le premier a fait vrombir son véhicule et nous divertir par une magnifique et courte représentation de dérapages. Le second est passé 20 minutes plus tard, fenêtres ouvertes pour nous partager sa « musique » pour ahuris sous acide « boum-boum-boum ! » Et pour finir, une demi-heur plus tard, c’est un concert de pétaradages, issu d’un véhicule difficilement identifiable au bruit. Ca pouvait aussi bien être une grosse moto qu’une voiture avec des pots d’échappement customisés.

A peine installé dans la salle commune, je vais me servir à boire et… un fromage m’attaque en me dégringolant dessus sitôt la porte du frigo ouverte. Heureusement c’était un fromage emballé.

C’est le jour de préparation de mes repas, et pour une fois les mouches sont arrivées trop tard. Même pas eu besoin de m’agiter dans tous les sens pour les chasser.

Catastrophe, les wc sont soit occupés ou sans papier. Il ne reste que le tout petit pour les enfants et celui pour handicapés. Comme j’ai une grosse commission à faire, je retourne à mon ordinateur le temps d’attendre un peu. Mais me voilà rapidement enfermé par le passage de la serpillière et le blocage de la porte par la poubelle et le panneau jaune « attention sol mouillé ». Heureusement que je peux encore me contenir.

Ca devient de plus en plus grotesque là… Je retente de me connecter au site Améli pour demander une « complémentaire santé solidaire », au cas où, comme me l’avait conseillé une professionnelle au terme d’un rendez-vous téléphonique de 40min, il y a 3 semaines. Mes deux premiers essais n’avaient aboutis qu’à des échecs cinglants. Et aujourd’hui j’obtiens ceci :

« La demande de Complémentaire santé solidaire est actuellement indisponible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. »

De toute façon qu’attendre de tout ça…

C’était déjà la troisième conseillère sociale qui a d’elle-même décrit ma situation de « précaire », avant de passer au dossier suivant.

Ca c’est la meilleure des meilleures… Vous vous souvenez de Dag, le musicien norvégien ?

Il était dans le camping plusieurs semaines, avant d’aller à Fribourg pour se faire hospitaliser pour un cancer. Mais comme il habite à Fribourg même, ce n’était pas non plus un trop gros soucis de ce point de vu. Il devait recevoir une injection tous les jours pendant deux mois, ce qui l’empêchait de voyager. Il avait aussi le coude un peut léger lorsqu’il s’agissait de consommer de la bière, quitte à le faire marcher en zig-zag. Je lui avais fait la remarque à plusieurs reprises que sa propension à boire beaucoup trop n’allait pas l’aider à se rétablir. Ce Dag là.

Eh bien aujourd’hui une employée du camping est venu me dire que je faisais peur à un norvégien, qui lui a demandé de récupérer les bières qu’il avait mis dans le frigo afin d’éviter de me croiser… Un vrai gosse, c’est pas croyable. S’il ne veut pas qu’on discute et bien je ne lui dirais rien du tout, pas même bonjour. S’il ne veut rien raconter et bien je me passerais de ses histoires, et vous aussi du coup. C’est un peu tristounet mais bon, c’est son choix. J’aimerais tout de même savoir ce qu’il fait à nouveau dans le coin mais je ne suis vraiment pas du genre à insister puisque moi-même déteste ça.

Il ne fait quand même pas 2h-2h15 de route pour venir ici s’acheter des bières et repartir se faire injecter tout de même… Ca voudrait alors dire qu’il a abandonné son traitement ?

La finale de foot entre la France et l’Espagne vient de commencer. Quelques gens sont venus regarder le tout début mais sont rapidement repartis, seul le résultat les préoccupe. Peu de temps après c’est déjà un premier but pour les français. Le dernier spectateur part en annonçant qu’il reviendra plus tard.

La France a récupéré la médaille de bronze en tennis de table.

Les deux jeunes qui étaient venus installer le grand frigo dans le camping pour y déposer les commandes faites à des artisans locaux sont repassés… pour récupérer leur frigo. Visiblement il n’y a pas eu (beaucoup) de commande(s).

Quatre personnes sont entrées d’un coup, pour s’installer devant la télé. On apprend que l’Espagne a marqué 3 buts contre la France. Beaucoup plus tard c’est l’égalisation 3-3. Et puis c’est 4-3 pour l’Espagne dans le prolongations et après 5-3 à une minute de la fin.

Hum il y a une bonne odeur de viande cuite dans l’air. En même temps c’est la demi-finale de basket féminin avec France contre Belgique. A 1 minute de la fin les françaises mènent 66-60, plus spectateurs partent, et pourtant, une faute et un tir à longue portée et à 45s de la fin c’est égalité 66-66. Dans les prolongations les français finissent pas gagner leur place pour la finale.

Le papy retraité gardien de nuit est de retour. Il arrive juste pour assister à la défaite de la France. A 67 ans il a fait une déprime et est resté au lit 3 jours cette semaine. Un docteur est venu lui faire une petite piqûre. Sa femme a la sclérose en plaque. Il s’appelle Daniel comme le jeune de Lure (« Dany ») qui fait aussi Gardien de nuit. Le papy m’apprend que tous es frais de transports sont remboursés par son employeur. « Dany » ne semble pas être au courant.

David nous raconte ses péripéties et le fait que plusieurs femmes ont flashé sur lui et lui écrivent des messages enflammés. Comme je lui disais dès le début « une de perdue, dix de retrouvée ». Il va faire une grosse randonnée demain, alors il va se lever tôt.

Bientôt une heure du matin, il est plus que temps d’aller faire dodo, moi aussi. Faites de beaux rêves et bon samedimanche !