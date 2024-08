Journal d’un BAC+5 SDF #105 (R2-D2 spotted !)

Dimanche 11 Août 2024 Après sa ronde « Dany » s’était installé sur la terrasse à discuter avec le grand homme baraqué qui avait discuté avec Yves cet après-midi (et qui s’était disputé avec sa compagne pour des broutilles). Sur le chemin de ma tente, je remarque une grande caravane avec une guirlande autour des trois autres cotés de leur emplacement. En continuant ma route j’ai fini hypnotisé par une tablée de quelques « couches tôt », éclairée à la bougie, et j’en ai raté mon arrêt à l’emplacement de ma tente. Ce n’est que quelques dizaines de mètres plus loin que je m’en suis rendu compte… Et je ne bois même pas, je ne peux pas mettre ça sur le dos de l’alcool. Nuit assez standard, avec des kékés classiques, 2 au gros moteur qui font des accélérations, 1 avec « musique » à fond. Ce qui a été ajouté à ces troubles communs c’est un bébé qui pleure par période de 1s. C’est court, donc c’est supportable.

Par contre ce matin le môme a chialé extrêmement fort et longtemps. Son père en avait ras le bol, mais a fini par le prendre dans les bras après l’avoir changé, et il s’est endormi.

J’ai terriblement faim.

Une ribambelle d’enfants vient d’arriver pour regarder la télé. Je les aide a l’allumer (puisque bloquée comme d’habitude). Et l’un d’eux m’a même dit « merci ».

On a droit au replay de la finale de Taekwondo féminin, médaille d’or pour « Athéa » et la France ! Bon honnêtement j’ai du mal à comprendre ce sport, apparemment c’est un sport de combat uniquement avec les pieds et il faut frapper la tête de son adversaire. La française a touché la première, mais juste avant la fin s’est aussi fait toucher. Et pourtant elle a gagné. Décision arbitrale ou je ne sais quoi, alors qu’il devait y avoir 3 points de chaque coté. Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas ajouté une dernière manche « mort subite ».

Je mange une salade de riz aux légumes, légèrement épicée, et un bout de sandwich.

Oh ! Voilà Dag. Il m’ignore comme hier et avant-hier. Il rempli le frigo et le congélateur de ses affaires.

Ensuite on a droit d’entendre les sonneries très particulières de son téléphone alors qu’il s’est installé sur la terrasse. Je me demande si c’est des notifications d’un jeu vidéo.

14h Yves est revenu, il en profite maintenant qu’il est à nouveau mobile, malgré la chaleur. Il m’a montré les photos de son appartement, et ma foi, il est plutôt cool, bien éclairé, muni d’une baignoire et assez grand pour lui tout seul (37m2). Le loyer est à peine au dessus de 310€, mais les charges sont potentiellement importantes (plus de 130€ en hiver avec le chauffage).

Il récupère du pain du congélo mais il est trop dur pour lui et va le balancer dans le composteur. Sa gourmandise le pousse à manger les 3/4 de sa baguette, avec du pâté, du fromage et des crèmes desserts. Ensuite il s’offre un café à la machine et rajoute un peu d’eau chaude dedans (trop fort pour lui).

Il n’a aucune nouvelle de Jérémy, le jeune qui était parti faire barman de nuit et s’est retrouvé à faire de la manutention avec interdiction d’inviter des gens dans « son » appartement…

Maintenant il s’est installé devant la télé pour regarder l’émission de la SPA. Mais il m’a tout de même raconté la scène de ce matin, alors qu’il allait voir l’infirmière pour les pansements de son genoux : elle a fait de sacrés yeux globuleux en le voyant à vélo… Visiblement c’est bel et bien vivement déconseillé, mais personne ne l’a prévenu. Ca me tue ça, on est dans une société devenue incapable d’expliquer brièvement les choses importantes. Et lui l’a tout juste mentionné. Pareil pour ses yeux, je lui dis de parler avec les professionnels qui s’occupent de lui, pour voir s’il devrait ou non se munir de lunettes contre le vent et les poussières puisqu’il fait tout plein de vélo et que ses yeux sont déjà amochés.

Grand bravo aux italiennes d’avoir battu les américaines au volley-ball 3-0 !

J’ai vu la miniature d’un reportage sur la crise de logements et les gens qui sont forcés de vivre au camping à l’année. Je ne crois pas que je vais le regarder… A part me miner le moral, je ne vois pas trop l’intérêt dans ma situation.

Yves fini par repartir à vélo, près de 4h après son arrivée, laissant la télé allumée.

David a passé un super week-end. Le samedi il est allé au Petit-Ballon, entre autres lieux, et dimanche il est allé dans un camping en Haute-Saône faire du paddle sur l’Oignon. Il a « échangé » deux mots avec Dag près du frigo, le Dag qui continue de m’ignorer.

Avant que j’oublie, la dernière fois qu’on (David, Daniel (pas « Dany », l’autre, le retraité) et moi) a longtemps parlé ensemble (vendredi), il m’a raconté être devenu fan d’une femme qu’il a rencontré une fois au camping il y a quelques temps et qui lui écrit des messages enflammés. Elle est un peu fofolle et ressemble beaucoup à Anne Roumanoff. Tout ce qui plaît à David.

Dag s’est offert une tarte flambée qu’il déguste sur la terrasse avec une gigantesque bière, penché sur son téléphone.

Un jeune spectateur de la cérémonie de fin des JO a reconnu R2-D2 dans le gars doré.

En pleine nuit un grand noir me demande où se trouvent les bacs de déchets. Pour une fois que quelqu’un fait sérieusement le tri de ses déchets je vais jusqu’à lui montrer personnellement et lui indique l’emplacement du composteur en plus. Ceci dit, j’espère que ça sert au moins à quelque chose, niveau recyclage. Dans certains coins il paraît que tout fini de toute façon au même endroit pour être cramé…

Cérémonie du transfert du drapeau olympique. « Et là Hidolgo se vautre. » Commente l’un des rares spectateur encore présent. Il ne reste qu’un groupe de 2 ou 3 jeunes hommes amis ici qui n’ont pas arrêté de plaisanter sur tout ce qui se passait durant la soirée. En sortant l’un d’eux me remercie pour la télé, pensant que j’étais le « boss » du camping… Si ça se trouve, sans ma présence ils auraient foutu le boxon et tout pété ! Je devrais donc demander un salaire à la cheffe du camping, n’est-ce pas ?

Une nouvelle semaine va commencer, youpi, encore plein de déceptions en perspectives ou bien enfin une bonne nouvelle ? Nous allons voir ça très vite. Bonne nuit et bon courage à tous.