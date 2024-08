Journal d’un BAC+5 SDF #107 (Jordan+Floriane « Harley » Kyuuuuu kyuuuu !)

Mardi 13 Août 2024 Il est presque deux heure, et il ne pleut plus. Je décide finalement de rejoindre malgré tout ma tente, à mes risques et périls (et surtout à celui de mon ordinateur). Tout se passe bien, et je localise l’emplacement du jeune musclé. Ce matin je remarque une petite branche sur la bâche externe. A chaque bourrasque elle la frottait avec un bruit vraiment désagréable.

Pfff aucune envie d’y aller mais c’est la journée des courses puisque je n’ai plus rien à manger. Je trouve des raisins roses d’Italie, alors je teste. Ce sera ma première fois. Une fois rentré le ménage vient tout juste d’être terminé, la serpillière passée sur sol le laissant tout mouillé. Donc je dois attendre sagement que ça sèche… Ca valait la peine de me lever plus tôt.

A midi Carène, la cheffe, mange toute seule sur la terrasse, avec son téléphone.

Jordan (le grand dadais bien musclé qui veut devenir coach sportif) contacte tous ses potes pour l’aider à payer le camping avant son prochain RSA. L’un de ses amis peut lui avancer une semaine sur les deux dont il a besoin. Une autre amie peut aussi l’aider, il devrait s’en sortir jusqu’au prochain virement, s’il gère bien son pognon et résiste à la tentation de s’acheter des cigarettes. Elle va faire plus d’une heure et demi de route pour lui donner un petit billet. Ils sont devenus amis sur un site de rencontres et elle a beaucoup souffert à cause de ses rondeurs, mais ça lui a forgé le caractère. Elle est camionneuse, libertine et ne cache pas son envie de « dévorer » Jordan. Elle lui a offert plein de nourriture en plus.

Jordan est grand sportif mais un piètre diététicien. Il mange n’importe quoi et à n’importe quelle heure. Des Pancakes, du Pepsi, des petits gâteaux etc, entre ses shakers protéinés.

Il a déjà testé la lessive à l’ancienne, mais il l’a laissé dehors pour sécher, parterre, et puis il s’est mis à pleuvoir et du coup c’est devenu plus crade qu’avant… Maintenant il est plus prudent.

Aujourd’hui je reçois un mail d’une de mes sœur « pas de nouvelles, bonne nouvelle ? » Faut rigoler ? Bon pour sa défense elle répondait à un vieux message d’il y a plus d’un mois dans lequel je parlais d’un logement à louer fin juillet. Chose qui n’a jamais pu se faire puisque l’annonce avait disparue durant le week-end juste après ma visite.

En sortant de ma douche je remarque que la toile d’araignée toujours là, ou bien c’est une nouvelle. Alors que je me rase, je vois David qui passe devant le bâtiment, dans un sens puis dans l’autre. Quand je regagne la salle commune je le vois au volant de son camion, sur le départ pour on ne sait où. Lorsque j’entre dans la pièce, je remarque immédiatement que la climatisation est en marche, faut que je fasse gaffe avec mes cheveux mouillés… Ce serait con d’attraper une saloperie. Ce soir il y a une animation.

Une femme en robe jaune poussin, avec des lunettes de Soleil et un chapeau de paille, tout juste arrivée à vélo, se place devant la porte et scrute l’intérieur en se baissant, sans rentrer.

Aujourd’hui c’est animation de fin d’après-midi pour les enfants. Il va y avoir du papier-mâché. Avec des papiers des dernières élections…

Un grand noir en T-shirt de basket jaune est lui aussi venu jusqu’à la porte, sans la franchir. Il revient un peu plus tard, c’est le père de trois enfants qui se sont inscrits à l’animation.

La séquence avec le mixeur pour faire de la « soupe au papier » a beaucoup plu aux enfants. Certains bruits leur rappelaient des choses qui se passent lorsque des gaz s’échappent d’entre leurs jambes… C’était pas le papier-mâché que j’avais fait très jeune, là il y a des colorants, des pétales de fleurs, un tamis, un cadre et le résultat est beaucoup plus élaboré que le tas informe de mes souvenirs.

Les parents veulent aussi essayer maintenant, ils n’osaient pas demander. Il suffisait que l’un finisse par demander que les autres aussi sautent le pas.

Ensuite ils font du tissage. Une maman en a commencé un mais s’en va pour préparer le barbecue, et c’est le papa, un grand noir, qui s’attelle à le finir, avant de prendre la relève au barbecue parce que « maman est en train de boire toute la bière » dixit sa plus petite fille qui a beaucoup de mal à ouvrir la lourde porte.

Pour la première fois dont je suis le témoin ils n’ont pas terminé à 20 heure. La dame leur propose de garder le matériel et de finir chez eux, mais ce n’est que 45min plus tard qu’ils terminent leurs œuvres et s’en vont se repaître au barbecue.

L’« amie » qui aimerait bien « manger » Jordan et l’inviter à un club libertin s’appelle Floriane. Son surnom est « Harley » puisqu’elle travaillait comme chauffeuse de poids lourds pour Harley-Davidson. Son entreprise a fait faillite et elle s’est retrouvée sans emploi alors que son patron ne l’avait pas payé durant plusieurs mois, il lui doit encore 15000€. Eh bien cette Floriane a proposé à Jordan de venir vivre chez elle, sachant qu’elle partage encore son appartement avec son ex… Ah et elle a un cancer, elle aussi, des reins je crois, qui sera opéré cet hiver.

Malheureusement pour lui, elle fume aussi beaucoup, lui qui aimerait arrêter. Enfin bon, ça fait une heure qu’il n’a pas fumé, alors il sort pour s’en griller une. Il consomme aussi du CBD de temps en temps. Mais il ne bois pas d’alcool, c’est déjà ça.

Jordan lui a proposé des séances de remise en forme et elle a venir plusieurs fois par semaine pour le voir et s’entraîner, voir peut-être plus…

Bon l’orage gronde à nouveau mais il ne pleut pas encore, je me hâte d’uploader ce journal et de ranger mes affaires pour regagner ma tente, il est déjà 1h passé mine de rien. Je parle beaucoup avec Jordan, c’est de sa faute ! ^^ Bonne nuit tout le monde.