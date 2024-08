Journal d’un BAC+5 SDF #110 (Les cuisses de dames sont sucrées !)

Vendredi 16 Août 2024 J’avais oublié de vous mentionner l’insecte qui m’avait échappé. Désolé, sincèrement. Il a bien été retrouvé et écrasé. Justice implacable rendue. Un autre a été retrouvé dans mon sac de couchage, probablement mort écrasé aussi. Au moins il n’était pas rempli d’hémolymphe, lui, il n’a pas laissé de trace brunâtre. C’est ça le risque d’entrer dans ma couche sans mon consentement.

Comme chaque matin je prends deux ou trois gorgées d’eau qui reste au fond de mon gobelet. Aujourd’hui, dans la dernière j’ai senti quelque chose de solide sur ma langue… C’était une toute petite fourmi noyée. Il y en a plein sur la toile externe, l’une d’elles a réussi à entrer lors des quelques secondes d’ouverture quotidienne, trouvé mon gobelet de flotte pourtant recouvert d’un couvercle et sauté dedans… Etait-ce un suicide ? Parlons un peu du mal-être chez les fourmis qui doivent trimer tous les jours sans jamais prendre de vacances ! C’est la société rêvée de certains technocrates véreux.

Mes voisins bien bruyants sont partis, ouf.

Jordan est resté jusqu’à 2h30 du matin à discuter avec une famille. Il est ensuite allé se coucher, puis Joshua est rentré du travail à 5h, ce qui l’a réveillé.

Il était temps de faire des courses pour survivre quelques jours de plus. Il n’y avait même pas de panier, et comme j’y suis allé trop tard, de longues queues s’étaient déjà formées à toutes les caisses. Idem dehors pour l’essence.

Misère, internet ne fonctionne pas, mon VPN non plus du coup, par contre les mise à jour windaube se lancent… Ce ne serait pas ce système d’exploitation à la con qui monopoliserait toute la connexion par hasard ? Bon, j’ai le temps de préparer mes sandwichs et finalement ça remarche, mais stopper les mises-à-jour ça met des plombes…

Jordan revient et a carrément oublié qu’on s’était déjà croisé ce matin… Il se prépare un sandwich sacrément bien garni. Ensuite il a été invité quelque part pour manger une salade. En fait il est comme Yves, il est capable de se faire inviter partout et se faire nourrir.

Je lui dis qu’il va être en retard à son rendez-vous mais il me répond que ce qu’on dit c’est que « la salade ne refroidit pas ! »

« La casquette te va super bien, ça te donne un style. » C’est la première fois qu’on me la sort celle-là. C’est vrai que j’ai mis une casquette aujourd’hui, pour braver le Soleil brûlant en allant faire mes courses, et elle est restée sur ma tête. Elle me fut offerte il y a des années par mon père, de retour du Népal. La toute petite partie métallique est complètement rouillée, alors qu’elle n’a jamais pris l’eau.

Joshua est déjà réveillé alors que je n’ai pas encore commencé à manger. Il a son paquet de clopes à la main, et puis s’offre un café. Il a passé la nuit à démonter un manège. « Je dormirais quand je serais mort ! Le plus tard possible. » Il va rejoindre Jordan.

Ca faisait longtemps, l’OMS veut nous imposer encore des restrictions/piqûres/... pour le monkeypox. Tremblez pauvres mortels ! Vous allez tous mourir ! Ce sera sans moi. Des petits kékés en costards-cravates ont pris goût à la toute puissance qu’ils ont obtenu durant la « crise Covid » et veulent remettre ça. Il faut dire que ça doit être addictif ! En plus ça rapporte tellement de pognon. Et puis la menteuses en cheffe est de retour pour faire paniquer les français à la télé, la petite « cacaryne laconconbe ». Au fait, ils sont où tes sms avec Bourla, madame Ursula la Hyène ? Et les dix doses d’injections pour chaque européen, on en parle ? Ca nous a coûté combien de dizaines de milliards ? Et après faut couper les retraites, sabrer les hôpitaux et cracher sur les chômeurs. Je vois ça. Tout se tient.

Jordan va faire ses pompes et en fait il n’a même pas mangé de salade là où il était invité. Joshua l’a goûté, lui, et c’était très bon. Meilleur que ce que lui, cuistot aurait pu faire ?

Un peu plus tard Jordan est de retour, en sueur. Je le prends en vidéo pour qu’il montre ses muscles saillants à sa communauté instagram. Il est satisfait du résultat mais je le met en garde, si ça se trouve ça a été photoshopé/filtré ! ^^ Ensuite c’est l’heure de prendre son shaker protéiné. Sa bouteille de lait semble avoir été déplacée dans le frigo, du coup il la jette et en prend une neuve… qu’il secoue horizontalement sous son bassin en rigolant.

« Tu sais qu’t’es belle toi ? Tes p’tits cheveux là et tout… Eh il va falloir me supporter jusqu’à fin septembre ! » C’est bien ce qu’il me semblait, l’autre jour, lorsqu’il m’a mis en garde de ne pas tomber amoureux de lui, en fait c’est lui qui a flashé sur moi…

Plus sérieusement, il trouve lui aussi la cheffe super belle. Elle en a du succès sérieusement. Je me demande si elle est au courant.

Joshua est épuisé de sa nuit de travail et Jordan l’a forcé à manger quelque chose. Mais il est satisfait de la paye.

Regardez-moi ce foutage de gueule intégrale… Je tombe sur une offre de logement de l’HHA (Habitat Haute-Alsace, truc spécialisé dans les logements sociaux) où je me suis inscris il y a plus de 2 mois. L’annonce date du début janvier de cette année. En fait personne ne bosse là dedans, c’est la seule explication.

Aujourd’hui c’est la recette du Schankala/Schangala (« cuisses de dames »), un genre de beignet.

600g de farine

10g de levure chimique

100g d’amandes en poudre (et/ou de noisettes)

4 œufs

200g de sucre

130g beurre

2 pincées de sel

1 cuillère à soupe de Kirsch

Laisser la pâte reposer 2 heures, faire les pâtons et les faire frire légèrement dans l’huile (c’est aussi faisable à la poêle).

C’est très bon. J’en avais mangé une fois quand j’étais gamin.

Ensuite la dame a raconté les mêmes choses que d’habitude, sur les conscrits, les coiffes alsaciennes, et des histoires comme le Mont Saint Odile ou Hanzel et Gretel.

On remarque 2 guêpes qui essayaient de sortir de la salle maintenant que la porte et la fenêtre étaient fermées à cause de la climatisation. Je me suis chargé de les évacuer sans dommage. Zut, il y en a une troisième…

Il est presque 20h lorsque Yves débarque, juste avant le départ de la dame qui faisait l’animation. Il n’a mangé qu’un petit-pain de la journée. L’assistante sociale lui a dit qu’il avait trop de retraite pour toucher des APL.

Joshua fait la grimace à une dame qui ne lui aurait pas répondu « bonjour ». Il me semble qu’elle est étrangère et n’a peut-être tout simplement pas compris, d’autant plus qu’elle était occupée à chercher une source d’eau pour remplir la bouilloire.

Il n’y a pas de chaîne avec du foot à la télé, alors Yves est rentré chez lui, en traînant les pattes.

Devinez qui débarque ensuite ? « Dany » ! Il sera là le vendredi et le samedi jusqu’à la fin du mois, et peut-être bien aussi en septembre. Il m’a raconté sa tentative de contact avec l’agence immobilière, et ça paraît lunaire. Il semblerait que les employées reçoivent trop de demandes par rapport à d’habitude ou je ne sais quoi. Leur discours semble décousu et peu digne de confiance. Il est question de vente et puis l’instant d’après de désistement, sans mentionner les diversions vers d’autres logements… Kamoulox. A l’heure où je vous parle l’annonce est toujours en ligne.

Comme lors de chacune de ces dernières soirées, c’est Joshua qui arrive avec les courses, il fait la cuisine, le service et c’est lui qui nettoie tout à la fin.

Oh les bâtards, ils sont tous allés se coucher sans même me souhaiter bonne nuit… Jordan m’a dit aujourd’hui même que je lui manquerais après le camping et qu’il faut qu’on garde un moyen de contact. Et moi je lui avais répondu qu’un échange de mail serait envisageable, mais qu’en même pas une semaine il m’oubliera de toute façon.

Moi je ne vous oublie pas, je vous souhaite sincèrement un très bonne nuit ! Que vous soyez en forme pour profiter d’un peu de temps libre (pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler samedi et dimanche).