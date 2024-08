Journal d’un BAC+5 SDF #113 (« Sugar Mommy »)

Lundi 19 Août 2024 Je me recroqueville sur le canapé 2 places, enveloppé dans mon K-way, avec un coussin sous la tête et un sur mon ventre. Je sais déjà que je ne vais pas pouvoir dormir avec le bruit de la machine à café et des frigos, mais j’essaye tout de même de me reposer quelques heures. Dehors il pleut encore. Je me relève presque tout de suite puisque je me souviens qu’il faut finir ces foutues mise-à-jours de windaube, sinon elles vont se lancer de force lorsque j’aurais besoin de travailler. Alors je les réactive pour qu’elles puissent télécharger pendant ces quelques prochaines heures. Connaissant le bug des « heures de travail » lors desquelles windaube n’est pas censé faire chier, mais le fait tout de même, et ne fait rien lorsqu’il devrait, je suis quasi certain qu’il ne redémarrera pas hors de cet horaire. Alors il me faudra relancer la machine lorsque j’irais faire des courses. Le magasin ouvre à 8h15, j’ai encore le temps.

5h15 Josua entre dans la salle commune avec une lampe de poche. Il prend un café et quelque chose du frigo avant de partir vers sa mission du jour : le démontage d’un autre manège à Erstein, ou bien bien c’est le remontage, je ne sais plus. On a tout de même le temps de se saluer.

Peu de temps après je me lève de toute façon. Il fait froid, j’en ai la chair de poule. Petite vidange du matin. Ensuite j’essaye de remplir ma grosse bouteille d’eau d’un liquide froid, mais tous ces foutus robinets déglingués n’éjectent que de l’eau chaude. Vraiment pénible. Je m’installe ensuite devant mon ordinateur resté allumé.

Une vieille dame me salut d’un hochement de tête depuis la cour de sable alors qu’elle se dirige vers les sanitaires.

6h58 Les portes de l’enfer s’ouvrent dans une cacophonie démentielle. Ca faisait longtemps que je n’y avait plus assisté de bon matin.

7h08 David débarque à son tour, avec un sac dans chaque main. Il s’étonne de me voir là et me demande si mes quelques heures dans le canapé me suffisent. Bah non, mais je n’ai pas vraiment le choix ! Il se lève beaucoup trop tôt je trouve, pour quelqu’un qui prend le travail à 9h. Il n’a pourtant qu’un quart d’heure de route pour s’y rendre, il me semble.

Son petit déjeuner consiste en du pain, du beurre et du miel, avec une boisson chaude : du thé aujourd’hui, parfois du café. Malgré ses mains pleines il a en fait oublié son sac de bouffe dans son camion. Il s’installe dehors alors qu’il fait toujours plutôt frais. Heureusement il a la compagnie de son téléphone.

Je jette un œil à la météo et il va péniblement faire un peu plus de 20°C cet après-midi. En voilà un temps caniculaire une fois de plus. Les prévisions indiquent encore un prochain week-end pluvieux, comme celui qui vient de s’achever. Mais bon, au moins demain matin ça devrait être sec pour mon rendez-vous.

David vient de recevoir un courrier de l’État. Il a fait des conneries l’an dernier et le verdict est tombé : il doit 1500€ à deux victimes, et doit rembourser l’État qui les a payé d’avance. Avec son petit salaire d’intérimaire, ça va lui mettre du temps.

Une jeune femme vient d’entrer dans la salle commune avec un ordinateur portable. Pendant qu’il démarre elle prend le temps de feuilleter différents prospectus et affichettes.

Il n’est même pas 7h30 que j’ai déjà écrit une page de mon journal. Je me demande bien ce que le rendez-vous de demain va m’apporter. Il ne devrait pas durer plus d’une demi-heure et je suis censé obtenir un job, mais comme il faut venir avec son CV, ça va être probablement une fois encore, une recherche à partir de zéro dans cet organisme. Au cas où, en réponse au courrier j’avais répondu par mail, en envoyant mon CV et précisant que je n’ai pas de logement stable et que fin septembre je vais devoir obligatoirement changer de place. Pas même un petit message d’accusé de réception ne m’est parvenu, comme si je n’avais rien envoyé. On pari que demain la dame va découvrir mon CV en direct ?

Les gens se succèdent devant la machine à boissons. Un papy déjà présent hier s’est installé devant la télé mais a coupé le son. Ce serait bien que tous les autres téléspectateurs fassent de même. Mais il suffit que je dise ça pour qu’il augmente le volume un cours instant, à croire qu’il lit ce que j’écris en temps réel. Ou alors il teste tous les boutons, un par un, ça a l’air plausible, il est plutôt étrange. Ou alors il vérifie que ses chaînes favorites ne sont pas disponible ici. Il fini assez rapidement par tout couper et s’en aller.

Ca va faire une heure que David est attablé devant son téléphone. D’un coup il se lève, plein d’énergie et va ranger des trucs au frigo. « Maintenant un p’tit caca et on se prépare ! » me dit-il en tirant la langue… Qu’est-ce qu’ils ont tous à me tirer la langue ? O_o

Soit, moi aussi je vais y aller, je vais en profiter pour vérifier l’emplacement de mon rendez-vous de demain, avant d’aller faire mes courses. Et surtout je n’oublie pas de redémarrer mon ordinateur pour que les mises-à-jour s’installent pendant mon absence.

C’était bien plus loin qu’attendu, ce foutu lieu de rendez-vous de demain. J’ai pourtant regardé un plan avant d’y aller. Une fois détecté j’ai décidé de prendre un autre chemin pour le retour, ma boussole interne fonctionnant plutôt bien. Malheureusement j’ai franchi un pont, et j’ai eu beau marcher longtemps, impossible de refranchir la rivière. Les fois où j’avais un espoir je suis tombé sur des cul-de-sacs ou bien des propriétés privées. Bref j’ai fait demi-tour à contre cœur puisque j’arrivais à une voie rapide plutôt dangereuse pour les piétons.

A mon retour tout est installé, encore heureux, ça fait presque deux heures d’absence (et de marche à pied), je dépose mes courses au frigo et je cherche mes affaires pour ma douche, plus tard. Juste à coté de l’emplacement de Jordan (qui doit encore dormir à cette heure-là), il y a un grand chien à poils longs. Vous savez, le genre de bestiole dont les cheveux recouvrent les yeux. Ca doit être la première fois que j’en vois un comme ça en vrai.

Un gosse est venu en courant se cacher derrière une chaise sur la terrasse, juste au moment où j’allais sortir de la salle commune. En me voyant derrière lui il s’est relevé précipitamment et en jetant un œil au coin du mur il fut aperçu par son père qui le cherchait.

Tous les wc sont occupés, sauf celui pour enfant.

Je propose de m’en aller le temps qu’une employée passe le balais, si elle préfère, mais ma présence ne la dérange pas. Ceci dit la salle est trop encombrée d’après elle, « Il y a trop de tables et de chaises, il y en a qui ne savent pas calculer. »

Je propose à un papy de lui montrer le trajet qu’il devrait faire s’il décidait d’aller à la confiserie artisanale des Hautes Vosges. Ca fait tout de même 1h15 en voiture, trop long pour lui.

Jordan est de retour, il a fait 20min de marche (+ retour) pour chercher un câble pour le téléphone de Yves. Maintenant il a très faim. C’est déjeunette aux graines (que je lui ai vivement conseillé et qu’il adore), avec des genres de knakis chimiques sous vide et une sauce algérienne. Alors quand je lui ai demandé s’il s’agissait d’algériens écrabouillés, il a dit oui, et en plus c’est très bon. Ensuite il m’a lu les ingrédients dans le détail, avec plein d’acides gras saturés, c’est bon pour les cancers ça, il me semble.

Maintenant qu’il a fait tout ce qu’il avait prévu aujourd’hui, Jordan a décidé de bronzer tant qu’il ya du Soleil. Mais en fait il est déjà bronzé, en plus de sa peau mate d’origine. Il veut devenir africain. Et pour ça il est prêt à faire des choses qui ne leur plairont certainement pas… Je vous laisse imaginer. Il n’est pas bien dans sa tête, même quand il s’agit d’humour.

Une petite fille appelée Mila s’est arrêté devant la porte ouverte des douches hommes pour regarder, alors que j’étais tout seul dans la pièce. Sa mère a dit « non ! » Non à qui et à quoi au juste ? Je veux des explications ! Mademoiselle a troublé ma quiétude, brisé mon insouciance, écrasé mon innocence…

Jordan est tout content. L’une des femmes qui voulait le manger l’a appelé pour lui donner un cadeau. Il y est allé et il a reçu un gigantesque sac plein de courses. Le voilà avec une « sugar mommy ». Il n’a qu’à l’appeler et elle aboulera avec des sous et des victuailles. Et il n’a qu’à lui montrer ses abdos. On peut dire qu’il est sorti de la pauvreté ?

David rentre telle une bourrasque et remarque une jeune fille à sa place favorite. Ils échangent quelques mots pendant qu’il rempli le frigo. Elle s’en va demain, pas mécontente à cause de son matelas gonflable qui se dégonfle chaque nuit. Elle se lève chaque matin avec un tortis-colis ou un mal de dos.

Yves débarque finalement, il a mis 13 minutes depuis son appartement. J’avais laissé le câble acheté par Jordan sur la table, bien en vu pour ne pas l’oublier. Alors la première chose qu’il fait c’est de le tester, en le laissant attaché à son emballage en carton… Au cas où il faudrait l’échanger je suppose. Il est sceptique, et on dirait presque que ça l’ennuie que ça pourrait fonctionner… Et… ça ne marche pas. Il va voir demain s’il peut tester avec une autre batterie.

Au cas où il revient demain ici, et Jordan a déjà travaillé dans le domaine, il devrait savoir quoi faire. Il pense que c’est l’embout qui ne fonctionne plus. J’ai pourtant essayé avec le mien aussi. La connexion se fait par USB aussi, et on a tous les deux de très vieux téléphones.

Echec critique de Jordan qui veut me taquiner après que j’ai aidé une femme à connecter sa tablette au wifi : « Alors comme ça on parle aux femmes ? »

« Ban ouais, je te parles tous les jours. » Ca l’a fait marrer, c’est le principal.

Une autre mamy refuse les conditions pour se connecter au wifi et s’étonne que ça ne marche pas…

Jordan veut faire le couillon et en me regardant soupirer il a faillit recracher tout l’alcool qu’il avait en bouche.

Josua termine une bouteille de Muscat (16°) au goulot. Elle a tenu tout de même 3 jours. Un records pour une bouteille d’alcool du frigo.

Ca a l’air d’aller pour Jordan, ses fans lui ont trouvé un petit logement pour le mois prochain normalement, ou le suivant.

Il est 23h30 lorsque le repas est prêt, sachant que le cuistot s’est levé à 5h et a fait un travail physique toute la journée. Il est crevé, mais il préfère ça à un bout de pain avec du ketchup et un knaky. Il ne semble pas connaître le juste milieu des choses.

Tiens donc, il y a David qui a débarqué sans dire un mot. Il mange un yaourth du haut de son grand siège.

Bon, encore une flopée de mails envoyés pour des logements. On est déjà mardi, et j’ai rendez-vous avec mon futur ! Bon, d’ici là il faut uploader ce journal et aller faire dodo. Bonne nuit à tout le monde.