Journal d’un BAC+5 SDF #114 (La tension monte)

Mardi 20 Août 2024 Lorsque je vais me coucher, il reste 4 attablés à discuter, Jordan, Josua et 2 ami(e)s. Certains affirment ne pas avoir bu d’alcool. Alors je joue le rôle de la gendarmerie nationale qui vient effectuer quelques contrôles d’alcoolémie, et de substances psychoactives tout en les prévenant d’avoir été appelé pour tapage nocturne. Après cette petite séance de comédie je m’en vais me coucher. Je retrouve ma tente après presque 48h. Rien d’anormal à déclarer, mais je sais que je dois scruter l’heure pour ne pas manquer mon rendez-vous. J’évite d’utiliser la sonnerie car sous ce mode la batterie de mon vieux téléphone s’épuise encore plus vite (d’ordinaire je suis en mode économie d’énergie maximum, en noir et blanc).

Comme d’habitude je me lève en avance, alors que j’aurais bien voulu rester couché quelques heures de plus, pour une fois qu’il n’y avait pas de bruit dehors. Quel gâchis ! Mais bon, il suffit que je m’allonge à nouveau pour rater l’heure.

Aie, deux gars des services d’entretien étudie la chaudière et ne trouve pas la raison des problèmes. L’un vas chercher un tournevis afin d’ouvrir une boîte. Ils restent perplexes et finissent pas partir. Je ne sais pas trop quel problème ils ont étudié, peut-être celui des conduites d’eau jusqu’aux robinets.

Il manque 5,50€ dans la caisse du camping. Il semblerait qu’Aïsha ait oublié de faire payer les viennoiseries d’une famille.

Jordan a surveillé mon ordinateur de loin pendant que j’étais absent pour mon rendez-vous. Il faisait du sport à proximité et regardait de temps en temps si mon matériel était toujours présent.

A mon retour il m’a raconté que hier soir il a dit ses quatre vérités à Josua qui, bien qu’enjoué et travailleur se la jouerait un peu trop pour Jordan. Une dispute un peu bruyante mais ils n’en sont pas venu aux mains. A la base de toute l’affaire, il semblerait que Josua se soit fait voler quelque chose du frigo, et que du coup il a lui aussi volé quelque chose à quelqu’un d’autre. Alors il y a eu leçon de moral et tout le toutim.

Josua m’avait parlé de ce genre de cas de « vol » ou « d’emprunt », à chaque fois il remettrait plus le lendemain que ce qu’il avait pris. Dans notre histoire je n’en sais strictement rien.

Rendez-vous… Que dire. J’en ai maintenant 2 au lieu d’un, de rendez-vous. Elles étaient gentilles les deux dames, mais c’est tout. De la paperasse à la con, strictement rien de concret. Perte de temps. Ah oui, je dois aussi fournir mon numéro « S.S. » la prochaine fois. Huhu… C’est drôle hein… Bon, comme à chaque fois, tout, absolument tout pourrait se faire par mail au lieu de perdre son temps en trajet et en discussions sans fin qui ne débouches sur rien. On me parle de refaire ma carte d’identité ou de m’inscrire sur Améli, encore une fois. C’est bien gentil mais je cherche un pu**** de job et un appartement. Ca c’est des détails qu’on pourra étudier plus tard, non ?

Repas de Jordan, peu après midi : baguette, chocolat à tartiner, petits gâteaux, compote de fruits et eau. En dessert un grand shaker de protéines rose bonbon. Maintenant il a froid aux dents, à cause du lait qui est tout juste sorti du frigo. Il a aussi envie de vomir avec tout ce qu’il vient d’ingurgiter et fait tout plein de grimaces. Pour finir il se roule une cigarette. Sur la pot de tabac il est écrit « fumer provoque le cancer de la gorge et des poumons ». Ca a l’air chouette. Avez-vous déjà essayé ? Quel cancer avez-vous contracté le plus vite ?

Le moral n’y est pas, il va encore se faire visiter par une grosse alors qu’il voulait juste passer l’après-midi à bronzer en somnolant. Là il va devoir faire la discussion et rire à ses conneries pour ne pas la vexer. Aaaah il faut les mériter les courses gratuite. C’est un vrai travail.

Elle est arrivée, avec des dolipranes je crois. Peut-être pour éviter certaines excuses.

Josua vient d’arriver, juste après le départ de Jordan et sa colleuse pour je ne sais où (probablement son emplacement). L’opération s’est bien passée et il porte son bras rouge vif en écharpe. Désormais il ne contient plus de plaque métallique.

Un papy me demande s’il y a des vestiges de la Ligne Maginot dans la région, alors je recherche sur internet et lui déniche une ancienne zone fortifiée longue de 50km près de Colmar.

Jordan s’offre une mini pause pour s’acheter un café. La gonzesse squat sa tente en attendant. Une tente 2 places, comme la mienne. Avec du matos il ne reste que l’espace pour mettre un sac de couchage pour une personne. Pas facile d’être Jordan, surtout qu’il a beaucoup de mal à dire non.

Oh comme c’est bizarre… après le rendez-vous de ce matin, voici ce que je reçois sur mon téléphone, numéro que je ne partage jamais, à l’exception de l’administration qui ne peut pas s’en passer :

« Votre Carte Vitale arrive à expiration afin de continuer a bénéficier de ses avantages, veuillez la mettre à jour : [ lien censuré, vous comprenez pourquoi, c’est probablement un scam] »

17h30 Jordan est enfin libéré. Le Soleil est partit depuis longtemps, c’est donc trop tard pour bronzer. Mais bon, il sert les fesses, elle lui permet d’entrer dans un logement de 100m2 en colocation, pour 370€ par mois. Et ça lui plaît « c’est toujours mieux que de rester à la rue ».

« Quelle chaleur ! Même quand ils disent qu’il va faire frais, c’est trop chaud. » La dame des animations vient d’arriver. Elle parle en italien avec des nouveaux arrivants de ce qui va se passer maintenant, dont la création de comètes pour les enfants. Ca tombe bien, il n’y avait personne d’inscrit, alors ces enfants italiens ont fait l’affaire.

Personnellement je ne trouve pas qu’il fasse chaud du tout. Mes pieds sont même gelés et le Soleil a disparu depuis longtemps. Il ne reste qu’un ciel blanc tout tristounet, on se croirait en automne.

Jordan mange un casse-croûte : du pain et des olives fourrées aux anchois.

Pendant ce temps quelques enfants font du tissage. Après ça il fabriqueront chacun une comète, comme il y a quelques semaines, je m’en souviens.

Jordan disait toujours à sa copine, « je suis ton Mâle Alpha ». Jusqu’au jour où elle l’a quitté. Le Mâle Alpha est devenu mâle bêta.

Discussion de haute volé avec Jordan à propos des femmes fontaines, de la rivière rouge et du petit chemin boueux. Ensuite son pote Momo prend le relais vers son univers scatophile…

Yves n’est pas venu aujourd’hui. Il a peut-être acheté un nouveau téléphone ou changé de batterie.

David vient de rentrer de randonné, avec sa lampe frontale puisqu’il fait nuit (22h). Il va maintenant se mettre à table.

Jordan a mal au ventre, pas étonnant avec ce qu’il mange, mais il a toujours faim. Là il mange une tranche de pain de mie. Josua s’est endormis sur un banc, dehors, alors qu’il commence à faire frisquet.

La soirée s’échauffe et pour rigoler Momo (pote de Jordan) vient me voir avec un gros épis de maïs (à moitié brûlé) dans la bouche pour voir ma réaction. J’en ai un peu assez de leurs blagues lourdingues, alors j’ai esquivé mine de rien en insistant sur le coté trop cuit (et je n’aime pas le barbecue surtout pour ça).

Josua est complètement claqué et il a mal au ventre, malgré les anti-douleurs, mais il ne veux pas aller se coucher. Au lieu de ça il s’est affalé sur le canapé et… je n’ai jamais vu quelqu’un s’endormir aussi vite. Problème, il ronfle, très très fort (Momo l’a enregistré sous ma directive) et ça a fini par le réveiller. Et ce qui devait arriver arriva : il s’est cassé la gueule du canapé, sa tête heurtant le sol dallé « POUM ! » Peut-être même que son bras opéré a subit des dégâts. Momo l’aide à se relever, mais il ne va tout de même pas se coucher, il résiste pour je ne sais quelle raison stupide. C’est seulement lorsque les autres partent qu’il s’en va également.

Jordan aussi n’est pas bien, il a des douleurs musculaires lorsqu’il se tourne et en plus son ventre lui fait des misères. Même lui doit être réticent au régime alimentaire que Jordan lui fait subir. Josua lui fait de la peine, il voit son père lorsqu’il bois autant. Même après son opération il a enchaîné les bières. Il va discuter tout à l’heure avec lui au sujet de l’alcool et de son comportement, quitte à le virer de son emplacement au camping.

Ca sent la clope dans la salle commune, super… Bon il est l’heure d’y aller aussi pour moi. J’espère pouvoir enfin me reposer un peu, pour changer. Bonne nuit pleine de jolis rêves !