Journal d’un BAC+5 SDF #116 (Jordan abusé ?)

Jeudi 22 Août 2024 Voilà une nuit très très froide. On sent venir la fin de l’été. Je me dépêche de rejoindre ma tente et de m’enfourner dans le sac de couchage après m’être changé rapidement. L’avantage des nuits froides c’est qu’il est rare de crever de chaud le matin. Là il faisait plutôt bon, de quoi donner envie de rester couché.

J’ai un peu mal au ventre et faim en même temps ce matin. Est-ce un contre-coup de la Palette à la Diable mangée vers minuit ?

Trois bouteilles en plastique de la marque Leclerc traînaient sur la terrasse. Aujourd’hui elles sont dans la salle commune et maintenant une employée les a emporté à l’accueil.

Ce midi je change de repas habituel, pas de sandwich maison, je mange de la salade de riz, un petit pain au chocolat, et une grappe de raisin.

Je tente de modifier quelques données sur le site officiel de demande de logement social, et c’est la galère. Rien que pour le prix que je paye le camping, le site affiche 3,16€ dans mon profil alors que j’ai écrit TREIZE euros et seize centimes. Il y a juste 10€ de différence par jours…

Ah oui, et je remarque que j’avais coché la case « demande d’information pour devenir propriétaire ». Bah pas une seule information ne m’est parvenue. J’augmente la zone de recherche, mais étrangement j’ai comme l’impression que ça ne servira à rien de toute façon. Et mardi j’ai en rendez-vous tôt le matin pour probablement rien du tout. La femme que je dois rencontrer est de la vieille école, elle fonctionne encore au papier et au téléphone, sans rien connaître de l’ordinateur. Ce que je viens de faire en quelques minutes, elle avait l’intention de le faire ensemble, en téléphonant à un employé de la structure pour modifier mon compte ainsi… Crévindiou ! N’est-ce pas ? Mais bon, restons optimiste, peut-être que quelque chose débouchera de tout ça. Autre que « appelez le 115 ».

Jordan s’en est allé visiter son futur appartement de 100m2 en collocation.

Je sors de ma douche et me réinstalle au travail. Un homme 40-50 ans passe devant moi et me dit « bonsoir ».

Ah oui cool, ce soir à 19h il y a le retour de l’animation « jeux de société ». Il me tarde d’y être. Peut-être bien que ce sont les mêmes personnes que les autres fois. Jérémy de la Caverne des Trolls, sa compagne Jenie, Jonathan (« Joe ») et Régis. Bidiou, je me souviens de leurs noms en plus. De ma part c’est plus qu’un exploit ! J’ai aussi noté l’autre jour, en revenant de Guebwiller, il y a une grande bannière publicitaire à l’entrée d’Issenheim pour des soirées jeux gratuites ces prochains mois et en 2025.

Une petite fille à vélo tente un slalom sur la terrasse, entre les chaises et les tables. Ah elle a du poser pied à terre ! Elle a perdu, nananananère… Et malgré tout elle réclame à sa maman un glace « Reine des Neiges ». Quelle culot.

Festival de réponses de débilos chez les agents immobiliers. Par exemple on me demande des précisions sur ma situation avant de dire non, vous devez avoir un CDI et blablabla sachant que dans mon mail introductif j’avais déjà indiqué être au rsa. Des baffes qui se perdent. Ou bien encore une teubée qui refuse d’échanger par mails sans que je donne mon téléphone. En fait ils en ont rien à carrer de louer les appartement à leur charge on dirait, vu que ça fait pour certains des mois qu’ils sont vides.

Je découvre aussi une débilité administrative de plus. En fait on peut tout à fait signer un contrat avec le propriétaire d’un appartement pour payer un an de loyer d’avance, sans problème. Cependant les agences immobilières n’ont pas le droit de le faire… Ne cherchez pas, c’est complètement débile.

Un anglophone me demande la raison de la présence de chaises et de tables dans la salle commune. Et ensuite s’il pouvait venir manger ici. Ca me paraît tellement lunaire comme questions…

David a ramené une bière « trois monts » pour Josua qui a suspendu son linge ce matin puisqu’il devait partir au boulot et que la machine n’avait pas terminé le travail. Il a lavé son sac de couchage et maintenant une autre lessive a été lancé et il m’a demandé de sortir le linge quand elle sera finie. Et il ne faut pas que je regarde parce qu’il a du linge taché… Donc je lui ai proposé de filmer la scène.

Jordan traverse la cour de sable et m’envoie deux bisous à distance. Il ne pense qu’à ça. Je lui ai pourtant proposé de louer un chalet où il pourrait inviter du monde et vider ses noix. Mais il n’ose pas. C’est un grand timide mine de rien.

Ca y est enfin, l’heure de jouer ! Comme d’habitude je suis le seul volontaire pour tester de nouveaux jeux. Aujourd’hui Jérémy est accompagné uniquement de « Jenie » (Jenyfer avec un « y » de son vrai prénom), sa compagne.

Tout d’abord on joue à Tanuki, un jeu tout mignon mais en fait plutôt violent. L’un d’entre nous s’est rapidement retrouvé en retard, dans l’impossibilité de revenir dans la partie. Le but du jeu est d’amasser le maximum de bambous, et pour ça tous les coups sont permis, y compris trucider les paysans adverses ou encore charmer (Geisha) un personnage pour qu’il rejoigne notre équipe.

Ensuite ce fut un jeu en totale coopération : Petite Mer. Chaque joueur contrôle un bateaux et crée une mer en plaçant des tuiles. L’idée est de contrôler les tuiles en réussissant à poser une autre tuile tout autour (4 cotés). Les tuiles avec un phare ainsi contrôlées donneront 3 points à la fin de partie, les bouées 2 points et les autres 1 point. A notre premier essai nous sommes arrivés au deuxième rang de victoire, pas tellement loin du maximum.

Jordan vient de supprimer l’une des ses vidéos de la journée. Elle a déjà fait 1500 vues mais il ne l’aime pas… Moi je lui dis que c’est parce qu’il est en train de boire (une bière) qu’il ne trouve plus ça bien.

Il s’est débroussaillé la barbe, et ça ne lui plaît pas non plus. « Ca fait moins viril ! » Vous vous rendez compte ? Non je ne crois pas.

Josua, qui devrait être devant le barbecue à préparer mergez et légumes divers, vient se requinquer avec une bière fraîche et repart en me tirant la langue.

Il revient avec Jordan, bien bruyants alors que c’est le silence de mort qui règne dans la salle commune, remplie de gens calmes et studieux. Josua parle au téléphone avec sa compagne, comme tous les jours pendant des heures. La voix de Jordan lui semble plus féminine que d’habitude. Alors je dois lui expliquer sa relation avec Simone : Jordan maltraite Simone, du coup celle-ci se venge en lui fournissant des boissons dégueulasses qui lui bousillent la gorge.

(Pour rappel, pour les malheureux qui ne suivent pas ces aventures trépidantes, Simone est la machine à boissons.)

Punaise ça caille dehors. Rien que d’aller aux douches pour se brosser les dents et j’ai choppé la chair de poule. Il n’est que 21h30 et il fait déjà nuit noire.

Dehors Jordan coupe du bois à la hache pendant que Josua s’excite à agiter une assiette en carton pour raviver le feu.

Jordan a donc visité l’appartement, il fait 120m2, pour lui, un autre locataire et parfois la propriétaire. Ca lui plaît et a pré-signé pour un an. Il devrait y entre le 30 septembre. Pour contre lorsque je lui ai posé des questions, il m’a dit qu’effectivement, il n’a pas visité sa chambre. Ca me paraît très louche. J’espère ne pas être alarmiste pour rien, mais il ferait mieux de s’assurer de ça avant de signer définitivement.

Ensuite il s’auto-trolle comme un professionnel. Il part faire la vaisselle en disant que « la vaisselle c’est le travail des gonzesses », « bah ouais, c’est pour ça que tu la fais ».

Ses prochains objectifs sont déjà sélectionnés : formation d’agent de sécurité, et en parallèle ils suivra une formation de coach sportif sur internet. Mettre de l’argent de coté, passer le permis de conduire et plus tard s’acheter un camping-car pour faire le tour de l’europe.

D’ici là il va se coucher, boire un peu de ice tea et manger des chips avant de dormir. Il n’est que 1h25 de toute façon.

Je ne vais pas non plus tarder à aller m’allonger, pour simuler un long sommeil réparateur. Bonne nuit à tout le monde, couvrez-vous bien, tenez bon, le week-end approche !