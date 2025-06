Journal d’un BAC+5 SDF #125 (Heure de vérité pour Jordan et Tiffany ?)

Samedi 31 Août 2024 Avant d’aller me coucher je dois franchir la terrasse occupée par Tiffany, Jordan et Daniel. Alors je me permets d’enchaîner quelques vannes. Il doit être entre minuit et 1h du matin et je fais notamment éclater de rire Jordan. Désolé David, s’il t’a réveillé à cette heure là c’est un peu de ma faute… (Pour rappel David doit se lever ce matin à 4h pour commencer son travail (heures sup) à 5h.) Cette nuit les arbres des alentours ne m’ont pas laissé dormir. De nombreux débris tombèrent sur ma tente et dévalèrent la bâche externe. C’est tellement agaçant… On dirait le bruit amplifié d’un insecte qui glisse et cours sur une matière plastifiée. En plus j’ai maintenant droit à une compétition, ou bien est-ce un duo, de coucous qui sont toujours à la recherche d’une femelle pour procréer. Tiffany est finalement partie peu après mon départ. On ne racontera pas qu’elle m’a en fait rejoint…

Jordan est au bout du rouleau, les couilles encore pleine, plus de tabac, c’est la dech’. Heureusement qu’Elodie lui propose un barbecue ce soir, avec un ravitaillement de cigarettes… Je lui dis que c’est l’occasion d’envoyer plein de photos à « Tif » !

Ce midi Jordan s’est finalement décidé de prendre un repas sain pour son corps d’athlète : deux tranches de pizzas et énormes demi-tacos rempli de frittes et de viande.

Quand je l’ai vu réchauffer sa bouffe au micro-onde une image cauchemardesque m’est apparue : imaginez une pizza au fromage corse aux œufs de mouches, que l’on réchauffe tout doucement, pendant des heures et des heures, au four traditionnel, jusqu’à éclosion des œufs. Et d’un coup on ouvre la porte et une nuée de moucherons envahiraient la cuisine !

Après un long coup de téléphone à « Tif », Jordan est parti faire un peu de sport, un peu énervé et dépité.

Cependant il est revenu peu de temps après puisqu’il n’avait plus de batterie pour son portable. Et que sans musique à fond il ne peut rien faire. Sans oublier qu’« il fait trop chaud » !

Alors je regarde la météo et il n’est indiqué que 28°C. Ces prochains jours vont être bien pluvieux, notamment mardi où j’ai deux rendez-vous programmés… la joie.

Jordan s’essaye à la magie maintenant. Il aspire un peu de fumée de sa cigarette électronique, puis la cache, rentre son pouce dans la bouche et « pop ! » il le retire d’un coup sec tout en expirant la fumée. Bidiou, ça impressionne, hein ?

A 15h Elodie et sa famille démarque déjà pour le barbecue alors que Jordan, tout heureux, venait tout juste de réussir à se faire inviter par Tiffany chez elle ce soir. Elle va venir le chercher. Nous allons peut-être assister à une grosse baston Elodie versus Tiffany, à enregistrer et éditer avec la musique de Guile (goes with everything) avant de faire un malheur sur les réseaux !

En attendant il a reçu un gros sac de courses qu’il doit réussir à ranger quelque part, et il doit se restreindre point de vu cigarette : il ne recevra plus de pot de tabac avec le 5 septembre… Ouhlala, 4-5 jours avec un pot, va-t-il tenir le coup ?

La machine à boissons est tombée en panne, à priori à cause du mare de café qui débordait. Le réparateur est venu très rapidement, mais ça semble plus complexe que prévu. Le gosse d’Elodie est venu s’asseoir observer la réparation. L’ouvrier est un gars baraqué mais voûté (problème de dos). Lorsque la machine redémarre il s’est retourné vers le gamin qui s’est apparemment senti oppressé, baissant la tête avant de s’enfuir vers sa maman. Tout est bien qui fini bien, Elodie a obtenu son café.

18h50 Arrive Tiffany alors que le barbecue cuit les premiers aliments. Après sa première robe orange, puis noire, aujourd’hui c’est du vert émeraude et des accessoires dorés.

Je viens de voir qu’en plus de son pot de tabac pour qu’il confectionne lui même des cigarettes, à l’aide de son instrument en plastique, il a également reçu une boîte pleine de 200 cigarettes déjà prêtes à l’empoisonner (et son entourage).

Jordan est à bout… Il n’en peut plus, les deux femmes, Elodie et Tiffany se sont ligués et n’arrêtent pas de l’exploser. Il a déjà utilisé toutes ses excuses pour s’échapper un temps et là il s’est réfugié près de moi pour décompresser un cours moment. Ah mais il s’est foutu dans se guépier un peu tout seul, en devenant dépendant des ressources d’Elodie tout en cherchant à conquérir Tidffany…

Il lui tarde que David arrive, peut-être bien qu’il pourra le soutenir ou dévier les conversations vers quelques chose de plus supportable pour lui. En théorie il devrait pointer le bout de son nez dans 40 minutes. D’ici là va-t-il réussir à se contrôler ? Faire la vaisselle pourrait aussi lui permettre de gagner du temps.

Personne n’a demandé d’allumer les lumières de la terrasse et les employées du camping ont terminé leur journée, donc ils resteront tous dans la nuit. Jordan peut ainsi espérer que la soirée sera écourtée…

Un couple joue à un jeu de dés.

Dehors une gamine s’amuse avec une torche improvisée, enfin, un bout de bois enflammé. Espérons qu’elle ne mette pas le feu n’importe où. Manquerait plus que ça.

David vient d’arriver. Il me salut en dernier, parce que je fais désormais partis des meubles. En plus il a oublié sa pièce, et sans pièce pas de café, et sans café il n’est pas apte à « travailler ».

Je me suis tromper, en fait la boîte de 200 cigarettes ne contient en fait que les tubes, qu’il faut remplir de tabac…

Oh je vois la vignette d’un « Cash Investigation » : un système de corruption dans les HLM ? Bah ça alors, pour une découverte ce serait une découverte. Nous ne sommes pas dans une république bananière tout de même, ça se saurait !

David est allé à la montagne après son travail, pour randonner. Il a très bien dormi cette nuit, et c’est tant mieux. En ce moment il fait de la préparation de colis avec un nouveau, mais il est très efficace, même trop. Du coup il a peur que la cheffe qui ne l’aime pas le garde à ce poste alors qu’il préfère de la livraison. David redoute que le dernier venu prenne son job favoris dans un soucis d’efficacité de l’entreprise.

Un peu après minuit Tiffany emmène Jordan chez elle, comme convenu. Espérons qu’il ne fasse pas de connerie regrettable et que tous se passe bien entre eux. Normalement Tiffany devrait le rapatrier demain. Difficile à dire si ce « demain » signifie dimanche ou lundi du coup. On aura la surprise. Peut-être même qu’elle le foutra dehors et qu’il devra rentre à pied…

Je discute près de deux heures avec Daniel, de politique, de géopolitique, d’histoire et d’idéologies. Et puis on s’est bien marré. « Clown World » défini bien notre monde mine de rien. Quand j’y pense, il y a facilement 80 % voir plus de la population mondiale qui est croyante, alors il ne faut pas s’étonner que souvent les décisions politiques n’ont aucun rapport avec le réel.

Pendant ce temps un insecte lourdaud vadrouille n’importe où, au point de s’enfoncer dans une toile d’araignée et d’en ressortir avec toute la peine du monde. La mini araignée s’est même essayée à l’attaquer à plusieurs reprise, sans grand effet. Au moins elle a pu conserver sa toile en relativement bon état. Ce couillon d’insecte s’est ensuite aventuré à me grimper sur le pied… Il a de la chance que je suis gentil. C’est le genre de bestiole qui n’est pas trop dérangeant à écraser puisque son corps écrabouillé produit une effluve de bois, c’est pas mauvais. Je ne me souviens plus de son nom et j’ai la flemme de chercher. Vous pouvez l’écrire dans les commentaires, merci d’avance.

Bon, il n’a toujours pas mangé, « Dany », et il est 2h du matin. Je le libère donc et il va regarder un film d’horreur argentin ou espagnole, il ne sait plus trop. Ce serait un truc contre le tourisme de masse.

Depuis que je suis au camping, hormis les nuits où je suis resté dans la salle commune, c’est aujourd’hui que je vais me coucher le plus « tard ». Je ne serais probablement pas allongé avant 2h30 au plus tôt. On est déjà dimanche, bidiou, faites de beaux rêves et profitez bien d’un jour de congé !