Journal d’un BAC+5 SDF #126 (« Jordy » deviendra-t-il grand ?)

Dimanche premier Septembre 2024 Nuit agréable pour marcher et regarder les étoiles. Seulement voilà, je ne suis pas là pour ça. Direction ma tente pour essayer de dormir, une fois de plus. Pas plus d’ennuis que d’habitude, on pourrait presque dire que c’était calme.

Je viens tout juste d’effrayer la femme de ménage en lui disant « bonjour ». Elle ne m’avait pas vu.

Elle va ouvrir la porte entre la salle commune et l’accueil parce que « ça pue le fromage, enfin ce n’est pas ce que je voulais dire, ça sent bon le fromage mais ça embaume toute la pièce. »

Ce matin je croise la femme dont avait parlé David, puis lui-même à coté de la zone lessive et machine à laver. Il est au téléphone alors je lui fais juste signe de la main pour indiquer la position de la dame qui s’éloigne. Il fait un hochement de la tête qui me fait penser qu’ils ne se sont pas franchement entendu. Mais peut-être qu’il me racontera plus tard.

Le ciel gronde bruyamment. La météo a encore changé. Maintenant il est prévu de la pluie dès aujourd’hui, fin d’après-midi et soirée. Par contre le bon coté c’est que mardi matin devrait être plus clément. Dommage que j’ai aussi un rendez-vous le mardi après-midi et que là il est toujours prévu d’avoir de la pluie.

Le temps est sacrément lourd aujourd’hui. Pourtant il ne fait pas si chaud que ça, mais il y a l’humidité de l’air et l’absence de vent.

C’est une journée assez étrange, personne ne vient me perturber. C’est une première depuis bien longtemps.

16h35 Le vent commence à se lever tout doucement, et on peut recevoir un petit crachin si on s’aventure dehors. Une employée du camping s’atèle à la tâche de fermer le parasol géant et de ranger les coussins.

Après une longue session devant son ordinateur portable, suite à sa sortie en vélo, la femme repérée par David que j’ai déjà mentionné plus haut, s’installe devant la téloche et y reste très longtemps.

19h C’est l’heure de manger. Malheur… je ne retrouve plus mon unique fourchette. Comment vais-je manger mon plat réchauffé maintenant ? Heureusement que je me suis souvenu que je l’avais glissé dans mon sac banane après l’avoir lavé à midi.

20h25 David débarque pour manger. Ah non, pas tout à fait. Il commence bien par remplir la bouilloire mais c’est pour qu’elle soit prête lorsqu’il rentrera de son dernier tour de vélo.

Comme je l’imaginais, il a discuté avec la dame ce matin, juste avant que je les croise, et apparemment elle veut rester seule au maximum. David me raconte, puisque c’est son voisin d’emplacement, qu’elle a passé toute la fin de matinée à sortir et ranger des affaires dans sa toute petite voiture jaune.

Il est fou ce David… Il voulait que je fasse l’intermédiaire entre lui et une donzelle qu’il a rencontré, sachant qu’elle ne parle qu’allemand et que lui non. Depuis le tout début de mon apprentissage de cette langue en primaire, j’ai été super mauvais, au collège c’était 6 de moyenne, c’est pour dire. En math j’avais facilement trois fois plus. Bref, leurs traducteurs automatiques sont largement supérieur à tout ce que je pourrais tenter de faire. Je vous ai déjà dit que je détestais cette langue ? Bon dieu qu’elle est « moche ».

Trois hommes viennent de se réunir dans la salle commune, jusqu’alors occupée uniquement pas moi. Ils se mettent alors à jouer aux cartes. Ce sont des joueurs de tarot ! Ils ne savaient plus combien de cartes il devait y avoir dans le « chien », alors au cas où j’ai vérifier sur internet, bien que mes souvenirs étaient justes : c’est 6 cartes.

Ils font une pause après une partie seulement. Pour que l’un d’eux fume sur la terrasse.

David est de retour à 22h20, il fait bien nuit mais ne pleut toujours pas. La bouilloire est sacrément bruyante. Quelques minutes plus tard les 3 joueurs quittent la place pour aller se coucher.

Un insecte vrombissant s’est fait prendre par la lumière du plafond et s’y cogne dans un bruit métallique. Il paraît qu’en fait les insectes se localisent dans l’espace de sorte à ce que la lumière (normalement le Soleil ou la Lune) les éclaire dans le dos. Ce serait pour ça qu’on les voit tourner en rond sous une lampe, totalement désorientés.

Après ses traductions audio en allemand qu’il m’a « gentiment » partagé, David va prendre sa douche avant l’orage. Demain il prend le travail à 8h en plus.

On discute logement et camping à son retour, et puis d’un coup me sort un « Oh il est déjà 23h26 ! Tu aurais pu me le dire ! » et s’en va tout sourire.

Pas de nouvelle d’Yves, ni de Jordan non plus. Va-t-il revenir tout détendu et épuisé, ou bien tout excité ? Il n’est tout de même pas en garde à vue, n’est-ce pas ? Quoiqu’il en soit j’ai conseillé à Tiffany de le dresser parce qu’il est bien trop narcissique ce sale gosse. Des ficelles, des menottes, des coups de cravache, lui marcher dessus avec des talons aiguilles etc. seraient des idées pour commencer tout doucement. Sinon il va rentrer et raconter à tout le monde ses exploits sensationnels et il se sentira encore plus exceptionnel. Ce serait cool qu’il grandisse un peu.

Zou à minuit pile c’est des trombes d’eau qui se déversent sur le camping.

Il est maintenant 1h25, la pluie s’est arrêté depuis un moment. Il ne me reste plus qu’à uploader ce journal et aller me coucher. Ensuite une nouvelle semaine commencera… Va-t-il enfin y avoir une bonne nouvelle ? En attendant, passez une bonne nuit.