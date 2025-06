Journal d’un BAC+5 SDF #127 (Jordan le mannequin mafieux !)

Lundi 2 Septembre 2024 Je rentre aussi doucement que possible vers 1h30, et juste avant d’atteindre mon emplacement, devinez ce qui s’est passé ! Eh bien quelqu’un jouait de la guitare et a chanté jusqu’à 2h du matin. Heureusement qu’il le faisait depuis un camping-car. Mais je l’entendais depuis ma tente. Ceci dit ce n’est pas ça qui m’a franchement dérangé, oh non ! J’ai eu l’impression que des saletés de bestioles s’étaient infiltrées entre les deux bâches et grattaient encore et encore. Le genre de grattements d’une seconde entrecoupés d’une autre seconde silencieuse. Ca rend fou c’est choses là ! Comme si ces monstruosités tentaient de creuser pour entrer.

Allez zou, on continue dans le foutage de gueule intégral : quelqu’un m’a proposé pour un logement dans une résidence pour vieux de plus de 60 ans et, étrangement, je n’ai pas encore l’âge d’y entrer… Ca alors !

L’HHA me dis que mon dossier n’est pas complet alors que tout est en ordre, il est complet, activé et visible. En plus ils ont essayé de me contacter par téléphone alors que j’ai sélectionné « non » à cette possibilité, et « oui » pour le mail. Ca sert à quoi de remplir leurs foutus questionnaires s’ils passent outre au final ?

18h Jordan a été ramené par Tiffany. « Deux jours ça suffit. Il lui manque encore un peu de dressage » raconte « Tif ». A priori elle va donc le garder un peu plus longtemps.

A peine de retour Jordan saute sur sa boîte à tabac pour se rouler une cigarette.

David rentre peu de temps après. Mais il repart presque tout de suite aller faire du Yoga sous les arbres de Guebwiller avec sa copine « platonique ».

« C’était bien. C’était top. On a mangé de la pizza hier. Et à midi aussi. » Jordan s’est exprimé en ces mots après le départ de Tiffany qui n’est restée qu’un vingtaine de minutes au camping. Mais il a faim maintenant, et sa vieille part de pizza restée au frigo a été balancé à la poubelle. Contrairement à Elodie, Tiffany ne lui aurait pas fait les courses ! Aie aie aie… Va-t-il se retourner et préférer sécuriser son moyen de survie plutôt que sa tendre et chère Tiffany ?

Il a fait connaissance avec tous les amis et gens qui vivent autour d’elle. Mais elle lui a fait une petite scène de jalousie lorsqu’une amie de Jordan qui travaille à la salle de sport (avant en couple et maintenant célibataire) l’a contacté (message audio) au sujet des 60€ qu’il devait encore rembourser à l’établissement. « Puisque c’est toi tu n’as que la moitié à payer et je t’offre un mois gratuit à la salle. » Ah là elle a peut-être bien raison d’être jalouse. Alors qu’Elodie est classable dans les « bottom-tiers », celle de la salle de sport est sacrément bien foutue, et disponible qui plus est. Alors là, entendre que Jordan est invité gratos 1 mois à la salle où elle bosse… hum hum…

Ses nombreuses mentions de « c’était top » me font croire à une auto-persuasion plus qu’à un fait objectif. Il m’a juste dit qu’ils sont allé voir un match de foot, qu’elle parlait moins là bas qu’au camping, qu’elle était maniaque du nettoyage et qu’ils se couchaient vers 4h du matin. Nul doute qu’ils sont plus proches qu’avant le week-end, mais il m’a sorti une phrase étrange, qu’il n’a pas gardé sa queue derrière l’oreille (et donc qu’il a pratiqué le coït !), accompagné d’un rire. Veut-il une médaille ? C’était le but de sa visite tout de même. Mais alors pourquoi avoir enchaîné avec « je n’ai pas fait de sport du week-end » ? Il était question du sport le plus populaire au monde tout de même.

Demain il devrait aller au Parcours Vitae.

Il était parti faire une petite promenade en forêt, et de retour il plonge sur son sac pour y sortir des biscuits oréo blancs « c’est pas mauvais ».

« Je pense que ça pourrait aller entre nous, mais elle est extrêmement jalouse, et ça peut être destructeur. » Demain elle va se faire poser de faux ongles, et c’est Jordan qui a choisi la couleur. Lundi prochain elle reprendra le travail, et entre temps, jeudi, Jordan devrait pouvoir voir son fils. Désormais il a décidé d’attendre que ce soit elle qui l’invite ou vienne lui faire une surprise, puisque c’est lui qui avait insisté pour s’incruster chez elle.

Je crois que c’était David qui pensait qu’elle devait probablement vivre dans un appartement insalubre avec infiltrations d’eau qui aurait causé à Tiffany des soucis de gorge (elle tousse souvent). Mais d’après Jordan son logement est nickel, super-propre.

« Jordy » ressort en souriant avec son téléphone chargé à bloc et une cigarette en bouche. Il revient se préparer un café au micro-onde, avec plein de sucre. Il appellera Tiffany ensuite, sinon elle va lui faire la gueule.

Jordan au téléphone commence à partir en vrille. Il veut être riche et se voit déjà chef mafieux, ou bien mannequin…

David vient de remarquer qu’il a encore pas moins de 3 pots de confitures dans le frigo. De quoi tenir un bon moment.

22h35 Jordan a toujours trop faim. Il mange des petits gâteaux qu’il trempe dans une sorte de nutella et un grand verre de lait.

Jordan me partage sa culture avec une vidéo de « edgy » (?) : « tu l’as ? » « Ouais je l’a ! »

Je n’ai pas envie de ma coucher… Va falloir se lever tôt tout à l’heure, alors à quoi bon aller se faire torturer par des sales bêtes qui vous empêchent de vous reposer ? Je me demande aussi si ça va servir à quelque chose…

Je viens d’apprendre que Jordan a très peur des frelons. Ca date de son enfance, un vilain traumatisme. « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! »

Bon, faut au moins que je montre l’exemple à Jordan, sinon il va continuer sur sa lancé et na pas se coucher avant 4h, même sans la présence de Tiffany.

Bonne nuit tout le monde.