Journal d’un BAC+5 SDF #128 (Enedis m’apprend que j’ai une maison !)

Mardi 3 Septembre 2024 Il est l’heure d’aller se coucher mais… ce n’est pas si simple… Jordan a faim, encore… Et moi aussi. J’ai envie d’une bonne grosse pizza cuite sur une grille pour obtenir une bonne pâte croustillante. Ou bien un jambon en croûte, avec des haricots verts, des carottes, et des champignons… Pfff on ne peut pas cuir ça dans un micro-onde. Et faire ça au barbecue, ça va nécessiter des heures et des heures. Le grand garçon vient d’ouvrir un gros pot en verre rempli de compote de pommes et de bananes. Il mange ça à la fourchette. En plus il ne m’en a même pas proposé. Il redoute d’aller pisser maintenant, de peur d’y croiser un frelon, comme l’autre jour où il assure en avoir vu un dans la salle à vaisselle. Jordan se lance dans l’improvisation et commence à me chanter une chanson d’amour, je suis l’amour de sa vie, et il veut partir loin de tout le reste avec moi. Je lui réponds qu’il est trop cruel de jouer ainsi avec mes sentiments puisqu’il s’amuse avec Tiffany, et puis qu’il veut rester « un vrai mec » parmi les gitans. Notre amour est donc impossible… Si vous ne le savez pas encore, il a pris le pseudo Apollon sur certains réseaux sociaux, sans même savoir de quoi il en retournait. Je vous conseille de lire sa page wikipédia. Quelques passages m’ont bien fait rire considérant l’énergumène, par exemple : « Apollon est également le dieu des purifications et de la guérison « (ça vaut mieux avec ce qu’il mange !), « mais peut apporter la peste par son arc » (sa flèche entre les jambes ?) ; il aurait aussi eut aussi au moins 13 femmes… Tiffany très jalouse pourra-t-elle le supporter ? Impossible.

Ce matin j’ai rendez-vous et cette foutue horloge n’a pas sonné. Heureusement que je ne dormais pas… Je l’ai remarqué 15 min plus tard. Il me restait encore 30 minutes pour me préparer, alors c’est allé pile poil. Je suis même arrivé 5 minutes en avance en pressant le pas.

Rendez-vous « emploi » où la dame cherche en direct des propositions d’emplois. Echec critique. Ca tourne court et me propose un autre rendez-vous dans deux semaines. Sa

10h30 Elodie vient d’arriver voir son petit Jordan alors qu’elle ne devait pas être là avant le 5 il me semble. C’est ce qu’elle avait dit la semaine dernière, « plus de tabac avant le 5 ». Pourtant elle en a emmené aujourd’hui.

Sa fille, au collège, est au « club Med », avec plusieurs jours dans la semaine où elle finit ses cours à 15h. Elle aurait compté à peine plus de 20 heures de cours par semaine. Et en plus ils n’ont pas de devoir à faire à la maison… Il y a quelque chose qui cloche là, non ? O_o Ou alors elle s’est planté quelque part, il manque peut-être des cours « à la carte », je ne sais pas…

La poste d’Issenheim a disparue. Je suis censé y déposer un gros courrier mais elle n’est plus à l’emplacement affiché aussi bien par google que par le plan à coté de la mairie.

Alors je demande à des autochtones, qui ne savent pas non plus… Je retourne donc à la mairie qui m’indique que la poste est là, dans leurs locaux, depuis plus de 4 ans. Tout est bien qui fini bien, la lettre devrait être partie à l’heure qu’il est.

Un gros insecte noir cherchant la sortie de la salle commune a fini piégé dans une toile d’araignée. En se débattant du mieux qu’il peut, il créa une impressionnante tornade qui a fait valdinguer la petite araignée puis l’insecte par terre, près d’une autre toile habitée par, cette fois-ci, une grosse araignée… que ne va pas tarder à attaquer la petite pendant que l’insecte continue à se débattre sans aucun résultat, pire même puisqu’il s’est piégé dans cette deuxième toile à force de remuer dans tous les sens. Après un long moment il a réussi tout de même à s’extirper du piège, mais n’est plus capable de voler et est vraisemblablement à l’agonie.

Jordan semble libéré d’Elodie et fait le kéké avec sa gourde qu’il remue horizontalement en la laissant fuiter tout en me regardant… Ah les grands enfants…

« Votre dossier est en cours d’instruction, vous ne pouvez pas modifier votre demande de logement. » Oh oh ?!

« Bonjour et bienvenu chez Habitat de Haute Alsace nous allons donner suite à votre appel. »

Après une très longue attente j’arrive a avoir une réponse : mon dossier est bel et bien complet, et va être présenté en commission. Donc les coups de téléphone que j’ai reçu, c’était quoi au juste ? Du scam ? Mais même la mairie a reçu un message d’eux…

Mais enfin… voilà que je reçois un mail d’Enedis « Madame, Monsieur, Nous avons détecté un incident sur le réseau électrique qui alimente votre installation située (...) » avec une adresse fantaisiste où je n’ai même jamais mis les pieds. A croire que nos instances officielles sont gangrenées par des fuites de données utilisées pour de l’hameçonnage d’insouciants.

Quelques heures plus tard j’ai un autre message indiquant que le courant est revenu. Je regarde tout de même l’adresse, et j’apprends que je suis propriétaire d’une jolie petite maison toute neuve à la campagne. Si seulement c’était vrai.

Après une longue séance de pompes Jordan s’est aventuré à téléphoner à Tiffany. Il va peut-être se faire chercher ce soir.

David vient de sortir au bureau, il est heureux. C’est l’heure d’aller nager un p’tit coup.

Oh ! Il s’est mis à pleuvoir, ça faisait longtemps. Ce qui est le plus chiant ce n’est pas la pluie elle-même puisque je suis à l’intérieur d’un bâtiment, mais le son des gouttes qui s’écrasent sur la parasol géant… ça fait un de ces boucans… On est parti pour 24h de pluie quasi continue, et presque une semaine de jours pluvieux… trop cool.

J’ai coupé la multi-prise pour le moment.

Jordan débarque tout mouillé, et ce n’est pas de la sueur. Il vient de ramasser son linge, a levé la tête au ciel et pchiiiiiiit !

On est bien élevé, alors on range les chaises hors de portée de flotte et les coussins à l’intérieur.

Il a terriblement faim (c’est nouveau hein…) donc il va manger pas moins de 2 paquets de yum-yum. Je lui propose d’essayer avec du lait pour voir, mais il rigole. Aucune tentation d’innovation ce mec là. Désespérant. Il était pourtant sur le point de lancer une nouvelle mode à l’échelle mondiale, le « yum-lait », de quoi faire de lui le pus grand influenceur de tous les temps.

Tiffany ne vient pas ce soir, donc Jordan est très triste. Malgré tout il a trouvé une raison de positiver : le frelon qu’il avait vu hier, il l’a retrouvé mort dans une toile d’araignée.

Tout un groupe est venu faire un barbecue, malgré le temps pluvieux. Une femme vient se connecter au wifi et au moment où elle fini par réussir, elle sursaute en rigolant : les portes de l’enfer viennent de commencer leur descente.

Jordan en mode « tête qui fume ». Il ne sais plus quoi faire avec Tiffany. Il devrait essayer de penser à autre chose. Il fait un message publique pour annoncer qu’il est en couple et qu’il refuse tout le monde. Maintenant il angoisse lorsqu’une jolie fille ajoute un cœur à l’une de ses publications.

Punaise, voilà que j’ai mal au ventre…

David vient de rentrer. Il a mangé une bonne pizza. En rigolant il envisagerait d’acheter une grande yourte.

Encore un studio meublé tout proche qui me file entre les mains.

Ah non, en fait jeudi Jordan ne va pas voir son fils, mais le pédopsychiatre de son fils. Car après son départ il ne se comporte plus du tout « normalement ».

Un peu après minuit il va se coucher. Moi aussi ne vais pas rester là encore longtemps, juste quelques dizaines de minutes de plus. Bonne nuit, et croisons les doigts pour avoir une heureuse surprise aujourd’hui ou demain… Comme ça vous serez débarrassés de ce journal.