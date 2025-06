Journal d’un BAC+5 SDF #129 (Journée de merde pour Jordan ?!)

Mercredi 4 Septembre 2024 Cette nuit aussi de la musique émanait d’un mobile-home juste en face de mon emplacement. Il a diffusé jusque vers 2h du matin. Mais ce n’était pas gênant, ça pouvait presque être assimilé à des berceuses. Dommage que ça ne marche pas trop sur moi. J’ai cauchemardé en pensant que la sécu m’avait purgé. Non, en fait je m’en fiche un peu, c’est juste que ça me fait perdre du temps en paperasse inutile. Et puis si mon dossier est bien archivé, ça n’aurait pas dû être long à retrouver. Sauf que les archivistes ont disparu, remplacés par des ordinateurs.

Première chose que je fais après m’être levé c’est de vérifier mes mails. Le néant absolu si on ne compte pas les mails automatisés.

Jordan a reçu des nouvelles de Tiffany. Des preuves d’amour à sa manière. Il est moins stressé maintenant. Mais aujourd’hui il n’a plus de tabac, alors Elodie devrait rappliquer et lui faire des courses. D’ici là il va en forêt.

« Bonjour, Le bâtiment étant fermé inaccessible pour des raisons de sécurité, votre agence sera exceptionnellement fermée jusqu'au lundi 9 septembre inclus. Les conseillers de votre agence restent disponibles par courriel (adresse disponible depuis votre espace personnel ou depuis l'application mobile) par téléphone (…) »

Diantre, comment vais-je faire ?

Il vient d’y avoir une longue sirène d’incendie. Un mercredi à midi pile, c’est sans doute un test. Dans mon village ça se passait le vendredi à la même heure.

Pauvre « Jordy », il vient de se cogner la tête à la fenêtre en rebranchant son téléphone à une prise à ras du sol. Mais Elodie et tout la smala (sauf le père qui doit travailler… pendant que la femme dépense l’argent gagné) sont arrivés il y a une bonne heure avec de la nourriture et il vont peut-être bien aller faire des courses après, pour combler son manque de tabac.

« A chaque fois que je te vois c’est un autre jour. » Voilà le genre de phrase qu’il sort en passant devant moi, l’air fier de lui.

Toujours aucune nouvelle d’Yves. Ca commence à faire long pour quelqu’un qui m’avait dit « à demain ».

Pfff toujours aucun mail que j’attends. Par contre je viens de recevoir à nouveau une offre d’emploi à Lentilly, là où on m’avait dit l’autre fois « nan c’est bon en fait, les recruteurs ont déjà amassé la ressource humaine nécessaire à leurs œuvres, tant pis pour vous. » Il doit y avoir un de ces turn-over de malade dans ces métiers pour qu’ils recrutent en permanence…

Ooooooh le ton monte sur la terrasse. Il me semble qu’il y des connaissances de Jordan et Josua qui viennent lui réclamer des sous. Ils sont 3 ou 4, dont au moins trois femmes.

Désespérant, ça parle de nourritures, de mauvaises blagues, de rumeurs, secrets révéles et autres conneries. Ca a l’air passionnant. Comme je suis triste de ne pas être invité à la « discussion ».

A la machine à café elles continue de parler entre elles « Laisse-le parler (en parlant de Jordan), il s’enfonce tout seul à chaque phrase, en se contredisant… Tu as tout compris. » Ensuite ça parle de divorce, de garde d’enfants, d’enfants placés, de logement perdu etc.

Ca me fait penser lorsqu’une de mes sœurs et mon frères se disputaient pour des conneries sans importance. Ca a sans doute joué sur ma nécessité vitale de fuir les humains.

Bon punaise, ils finissent quand là ? Il est déjà 17h30 et je n’ai toujours aucun mail de la « commission logement ». Si ça se trouve ça se passe comme le « dîner de cons », ils mangent le soir en discutant des dossiers de prolos.

Le gros des « troupes » en visite de Jordan viennent de partir, il est 18h. Il ne reste qu’Elodie et ses 2 enfants.

Dernière réponse d’une longue discussion « Bonsoir, j’en parle avec mon mari et on reviendra vers vous bonne soirée. » Ce sont les mêmes qui ont répondu à coté de la plaque, me parlant de fibre alors que je leur proposais une visite.

En fait les femmes qui sont venues, c’était pour récupérer leurs sous auprès de Jordan. Demain il va toucher son rsa et il lui restera 40€ pour le mois. Vu sa consommation de cigarettes et de nourriture, ça va être difficile. Sans Elodie je ne sais pas comment il s’en sortirait. Il va peut-être quitter le camping.

La grande sœur tape encore son petit frère.

Bon je suppose que c’est terminé pour aujourd’hui. Il est 18h41 et toujours pas de réponse. Mais peut-être demain, n’est-ce pas ? Il paraît qu’il faut rester optimiste ! Fastoche après 4 mois de camping.

Elodie cherche un autre camping moins cher et plus proche d’elle pour Jordan. Pour 25 nuits sans électricité. Pour l’un des campings contactés elle a reçu le prix de… attention, ce n’est pas une blague… 425€ ! Impressionnant, non ? Plus cher qu’un petit logement, juste pour un petit carré de terre où placer sa tente, mais avec peut-être du papier toilette et heureusement la douche.

Au moins j’ai une bonne nouvelle aujourd’hui : Edouard Philippe va être candidat en 2027 ! trop cool, j’ai tellement hâte de voter pour ce sac à m****…

En entrant dans les toilettes des hommes je prends en flagrant délit une petite chipie (toujours polie, joyeuse et souriante) en train de remplir les paumes des ses deux mains de savon moussant avant de repartir en gloussant, toute excitée.

20h20 Il pleut à nouveau. Jordan n’a pas encore mangé ce soir et il est tout seul sur la sombre terrasse puisqu’il fait déjà presque nuit.

Il a demandé de l’aide à Tiffany, mais elle est réticente. Elle se sent peut-être utilisée/manipulée.

Je me suis dit « qui sait... » en ouvrant à nouveau ma boîte mail et… Surprise ! Ca y est, j’ai un logement ! Bon, ensuite je me suis sorti de mon doux rêve éveillé.

Une alarme de voiture vient de s’allumer, et c’est parti pour durer…

Tout un tas de gens en K-way viennent s’installer sur la terrasse. En plus ils se sont mis à fumer. Au moins ils ont prévenu et fermé la porte, c’est plutôt bien. Dommage qu’ils n’ont pas connaissance du circuit de ventilation qui puise l’air directement de la terrasse.

Une famille (papa, maman, fils et fille) se prépare à manger un gros melon dans la salle commune. La découpe semble avoir été longue et fastidieuse.

Jordan vient de sortir. Je n’avais même pas remarqué qu’il était encore là. Il était peut-être sur le canapé avec son téléphone.

Pendant que j’y pense, il n’y a toujours pas de nouvelle de la Com-com concernant mon "Attestation de présence" prouvant que j'habite au camping.

Le papa vient de sortir un gros rot donnant le fou-rire à sa femme.

Jordan est paniqué : il a perdu sa cigarette ! Elle était attachée entre se petite tête et son oreille gauche.

Il rentre pour manger un risotto au micro-onde et remarque plein de fourmis sur la table… Il avait posé ses affaires dehors et plein de fourmis y sont entrées. Et là bah, elles ressortent, dans la salle commune.

Jordan semble poser un ultimatum à Tiffany, au risque de la perdre. En parlant avec un pote il cite un proverbe : « Ouvrir les jambes c’est facile. Ouvrir les yeux c’est mieux. »

Alors d’autres gens s’amusent sur la terrasse, il ne reste que Jordan et moi dans la salle commune. Il est maintenant au téléphone avec Tiffany, pfiouuuuu… Ils parlent de leurs réseaux sociaux où ils étalent leurs vies, de leurs idées d’un couple, s’ils doivent s’arrêter là… D’après ce que je comprends, pour Tiffany c’est trop rapide et elle a deux enfants. Jordan se retrouve dans la merde et aurait souhaité vivre avec elle jusqu’à la fin du mois, quitte à lui payer un loyer au lieu du camping.

Ca semble mal tourner. « Bouffone. » Je crois que c’est le dernier mot qu’il a prononcé. Et vu qu’il ne parle plus je suppose qu’il ou elle a raccroché. Mais il tapote toujours son téléphone. Après il y a quelques injures malheureuses, et je ne sais pas si c’est ou non pour un message vocal. Il reprend, donc oui, il enregistre bien un message vocal et David débarque juste à la fin. Il paraît qu’il y a de gros éclairs dehors. Il a laissé son coffre ouvert alors que la tempête continue… mais ça ne l’empêche pas de continuer son repas à base pain et de charcuterie.

Jordan sort à nouveau en décrochant un appel. Il rentre lorsque sa batterie est presque vide, vers 0h45, mais il parle encore à Tiffany pendant qu’elle recharge. « Modifier le profil… Bio… tac… voilà ! C’est réglé, à voir, tu peux aller voir mon profil. Fallait pas faire ce que tu as fait… (…) On sait ce qu’on a à faire maintenant. Bisous. » Et la discussion est finalement terminée.

En me parlant « Tu vois, je suis un homme, un vrai. Je me suis arrangé avec Tiffany. Je lui ai dit ses quatre vérités. »

Ils restent tout de même ensembles apparemment, mais pour combien de temps ?

Jordan a nouveau faim, il grignote alors des céréales et parle à quelqu’un d’autre, probablement Elodie pour lui expliquer la situation ?

Bon il est déjà une heure, la pluie a cessé, je vais pouvoir remballer mes affaire et « rentrer chez moi ». Faites de beaux rêves, et j’espère que vous n’avez pas trop de disputes familiales…

(Put*** de pluie… ça recommence juste quand je voulais ranger mes affaires. Super, je vais patienter encore je ne sais combien de temps dans la salle commune.)