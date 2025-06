Journal d’un BAC+5 SDF #130 (L’attente...)

Jeudi 5 Septembre 2024 En allant me coucher je détecte un gros escargot sur la porte interne de ma tente. Je l’ai décollé gentiment pour le mettre pare-terre… et je le retrouve ce matin presque au même endroit. Du coup il a eu droit à une pichenette depuis l’intérieur de la tente. Décollé à la première tentative !

Jordan s’est fait chercher par Elodie pour aller à son rendez-vous chez le pédopsychiatre. Pour rappel, après avoir quitté son fils de quelques mois, ce dernier semble se comporter anormalement.

J’arrive juste avant la passage de la serpillière, donc je poireaute dehors le temps de laver et que ça sèche.

Le camion de ramassage d’ordures est arrivé. Un ancien semble enguirlander un petit nouveau au niveau de l’élévateur de poubelle. J’imagine qu’il le prévient qu’une mauvaise manipulation et il serait emporté avec la poubelle vers l’intérieur du camion.

Lendemain de la « commission logement », il est 11h20 et… enfin LA bonne nouvelle tant attendue ! Bah non ce n’est pas encore pour maintenant, aucun mail ni coup de téléphone, ni sms. Il semblerait que c’est plus facile pour eux de laisser l’Armée du Salut s’en occuper. Et ça voudrait dire que ma situation précaire va continuer encore un bout de temps puisque normalement les logements fournis ne sont que temporaires… Ce n’est pas ce que dit la mairie mais l’employée de l’Armée du Salut elle-même. J’imagine qu’elle est quand même mieux au courant de ce qu’il se passe dans son organisme.

Décidément beaucoup de monde ne trouve pas le bouton d’ouverture du micro-onde.

Voilà qu’une araignée m’a grimpé dessus alors que je travaillais devant mon ordinateur. Le genre d’araignée avec un tout petit corps et de très longues pattes.

Ils sont de retour, Elodie, sa fille et Jordan rafraîchi par une nouvelle coupe de cheveux.

Halalala… Jordan a finalement raté son rendez-vous. Le lieu avait changé de place apparemment, et malgré des coups de téléphones pour prévenir qu’ils allaient arriver quelques minutes en retard ( 10min), sachant que la durée de l’entretient était d’une heure, la personne intéressée a refusé et le rendez-vous sera décalé à une date ultérieure.

« Mais vas-y au lieu de le dire toutes les deux secondes ! » La fille d’Elodie (qui a déjà fini le collège à 15h) s’énerve alors que Jordan exprime, une fois encore, dans sa prose sophistiquée, son besoin naturel : « j’ai envie de chier ».

15h38 Toujours aucun mail.

Jordan est allé se doucher en prenant garde à ne pas dégrader sa magnifique nouvelle coiffure. Tiffany est censée le chercher tout à l’heure. Il a bien pris son temps et ressort « tout propre, tout neuf ».

« T’as vu comme ça a gonflé ? Mes pec’ ! » Jordan vient de faire quelques dizaines de pompes pour faire sortir ses pectoraux. Alors je lui réponds « bof, comme tu viens de le dire toi même, c’est de la gonflette. »

Il se paye ensuite 2 expressos qu’il mélange pour en faire un grand. Il n’a pas dormi de la nuit, à cause du stresse de l’entretient qu’il aurait dû avoir.

David vient de sortir du travail et s’en va aller nager.

Tiffany arrive peu de temps après, Jordan est aux anges.

17h50 Il pleut. Aucun mail reçu, ni de l’HHA, ni d’agences immo, ni de privés…

Tiffany parle avec son ex au téléphone. Alors je dis à Jordan, « bah c’est donc à ton tour de jouer au jalou. » Je lui propose aussi de venir doucement derrière Tiffany et de poser délicatement sa tête sur son épaule. Mais il n’ose pas « elle va m’exploser ».

Eh ben, il n’est même pas 19h que les portes de l’enfer ont été abaissées.

Ce soir le dîner sera un taboulé au poulet et à la ciboulette. Je me suis levé en le secouant en allant allumer la lumière, ça les a bien fait rire. Ils ne pensent qu’à ça.

Deux touristes s’aventurent à déplacer des tables, dans un horrible bruit de grincements. « Sorry ! » dis le mari avec un grand sourire. Ils ont emmené de quoi nourrir toute une famille, mais ne sont que deux pour le moment. Le principal surtout, est de ne pas avoir oublié les verres à pied et l’alcool.

Un peu plus tard une jeune fille aux magnifiques cheveux très très longs les rejoins, suivie d’une grand-mère équipé d’un lourd panier rempli d’ustensiles de cuisine et de victuailles. Elle a même des plaques électriques.

David est rentré de la natation, et comme souvent il fait sonner le frigo.

Un autre couple (la quarantaine) rejoint la famille attablée, emmenant avec lui aussi un plat chaud. Ils ont probablement installé leur cuisine sur la terrasse. Ils parlent tous allemand.

Après le repas 4 femmes jouent aux cartes. Pendant ce temps les hommes faisaient la vaisselle. C’est presque la norme au camping, de voir les hommes à la vaisselle.

Des couillons de papillons entrent un à un dans la salle commune. Il commence à faire froid en plus, et ça va descendre encore cette nuit (prévision 14°C).

Il y a un truc qui m’interpelle… c’est le nombre de personnes qui, après m’avoir croisé quelques fois, me saluent tout en me faisant un clin d’œil. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier ? … sachant qu’il s’agit toujours d’hommes…

Jordy est de retour, il dit bonsoir à tout le monde, sauf à moi. Tiffany l’a sans doute ramené au camping avant de partir. Il doit être triste.

On m’a donné un reste d’olives (noyautées) et un fromage à pâte dure. La famille allemande a reçu un fond de bouteille d’alcool.

Il a l’air marrant leur jeu de cartes. En tout cas elles hurlent de rire constamment. Elles tiennent leurs cartes à l’envers, c’est-à-dire faces visibles pour les autres joueuses.

Seule la grand-mère dit « gude nacht » en s’en allant. A 22h30 je suis d’un coup tout seul dans la salle commune.

David me demande si je ne mangeais jamais de trucs chauds. Alors je lui parles des plats cuisinés, il mentionne les pizzas à 10-15€, alors je réponds que je mangerais à nouveau des pizzas quand je les ferrais moi même. Et il a rit en sortant… Est-ce si étrange que ça de faire ses pizzas soi même ? O_o Ca prend un peu de temps, c’est tout. Temps qu’on peut en plus savourer en écoutant quelques esprits brillants parler de leurs découvertes par exemple.

Punaise, il fait trop froid, j’enfile mon K-way.

Michel Barnier premier ministre. Juste « la France république bananière », ça ne mérite pas d’autre commentaire.

Rhalalala qu’ils m’exaspèrent les deux tourtereaux… Voilà que Jordan invite Tiffany (au Mac do… sans commentaire) et qu’ils s’embrouillent encore. Jordan joue maintenant au muet, ne lui parle plus et ne répond plus à ses messages. Ils sont tous les deux dans un jeu de manipulation affective l’un envers l’autre. Franchement j’ai du mal à imaginer une belle fin entre eux…

Qu’est-ce qu’elle ont, ces foutues bestioles, à venir s’écraser sur ma gueule ? Elles ne peuvent pas juste attendre que je crève ?

Coupure d’internet. J’annonce à Jordan que c’est le début officiel de la troisième guerre mondiale, et qu’il va aller dans les tranchées.

Jordan s’amuse à faire quelques pas de dans étrange et s’essaye à la chanson : « Ce soir en ville il y a d’la chatte ! Ce soir en villej’prends son SnapChat ! »

Sur ces magnifiques paroles je m’en vais me coucher, puisqu’il ne pleut plus, pour le moment. Bonne nuit !