Journal d’un BAC+5 SDF #134 (Lure, HHA ou Armée du Salut, qui va gagner ? (A moins de rester à la rue...))

Lundi 9 Septembre 2024 Je suis couché vers 1h30 et la pluie ne tarda pas à tomber, jouant aux percutions sur ma toile de tente. Ce matin la dame de l’association Contact-Plus qui s’occupe du social me contacte pour me prévenir que finalement je suis bel et bien positionné pour un logement à Guebwiller même. Je lui rends compte de ce week-end à Lure et de mon rendez-vous à l’Armée du Salut aujourd’hui.

Malgré toutes les prédictions météo qui assurait la pluie toute la journée, le Soleil est pour le moment présent, bien qu’il ne fasse pas si chaud que ça (j’ai même froid).

Aucun mail de réponse pour ma proposition d’hier sur le logement à Lure.

Mon VPN a de nouveau des soucis, il a cessé de fonctionner sans avertissement. J’espère que ce n’est que temporaire.

Aujourd’hui je vais manger plus tôt, et ce sera un « taboulé aux 5 légumes au jus de citron ». Repas végan… quelle drôle d’idée j’ai eu alors qu’il me faut des forces pour marcher tout plein tout plein…

Pensant être juste niveau temps je marche vite, et en plus il fait beau, c’est agréable. Au final j’arrive avec 10 minutes d’avance. Je regarde un peu les environs, il y a de vieilles photographies colorisées d’Egypte affichées dans une boutique. Un vieil homme m’interpelle, complimente les photos et parle de trucs étranges, et de poubelles que des gens posent devant chez lui ou je ne sais quoi, et qu’il faut faire du tri.

Le rendez-vous était fixé à 13h30, pourtant l’affiche des horaires à l’extérieur indique que ça ouvre à 14h… Hum ça commence à sentir le moisi… Quelques minutes après moi une jeune femme se présente à son tour, avec la même heure de rendez-vous que moi, et la même personne à rencontrer… Huhuhu… Celle-ci arrive juste avant 14h. Il semblerait qu’ils aient eu un soucis d’agenda numérique ou je ne sais quoi. Bref le demoiselle ne peut pas venir demain, alors je la laisse passer en première, et s’ils font assez vite je pourrais également avoir mon tour avant son autre rendez-vous prévu à 15h. Celui-ci ne semble pas avoir été affecté par les soucis techniques. En attendant mon tour une employée m’offre un verre de jus de pommes d’un artisan local et une part de son gâteau d’anniversaire. Apparemment peu de personnes y ont goûté puisqu’il est presque entier, alors je ne me fais pas prier. Mon tour fini par arriver et ça se passe vite. La dame m’indique qu’elle va appuyer ma candidature à la prochaine commission imminente de l’HHA en envoyant un mail.

Je me fais saucer à lors du retour. Heureusement que j’avais mon K-way. Mais rapidement le Soleil s’impose à nouveau, c’est tout de même plus agréable.

Devant le camping il y avait un homme accroupi et immobile parmi les chèvres. Il me semble que c’est un nouveau vétérinaire ou quelque chose du genre et qu’il les accoutume à sa présence en les laissant venir à lui pour le sentir et éventuellement les caresser pour indiquer qu’il n’est pas un danger pour eux. C’est en tout cas exactement ce que je fais avec des animaux sauvages/inconnus pour devenir « ami » et les grattouiller.

Je m’offre une longue douche pour réchauffer mon petit corps fatigué.

Un papy arrive avec une caisse remplie de pains de glace et sans doute des bouteilles d’alcool qu’il met dans le congélateur.

19h il pleut à nouveau.

Toujours pas la moindre nouvelle de Jordan. Espérons qu’il a trouvé la maison de Tiffany et que tout se passe bien pour eux.

Aucune nouvelle non plus du loueur de Lure. Ma proposition est pourtant plus que sympa. On pourrait dire que c’est du gagnant-gagnant.

Je termine mon taboulé végan. Ce sera sans doute mon premier et mon dernier. Il y a une épice étrange dedans qui donne un sale goût à l’ensemble. Je lui propose de louer un appartement qui n’est même pas « restauré » et suis prêt à faire le ménage et nettoyer les murs…

Si ça se trouve je vais avoir la réponse de l’HHA avant… et dans ce cas tant pis pour Lure…

23h La pluie est de retour. Elle semble venir à l’heure pile maintenant.

Eh ben, France Travail sera encore fermé demain, et devra finalement rouvrir mercredi.

Il est minuit passé et j’attends une accalmie pour retourner à ma tente. Mine de rien ce fut une journée sacrément calme, sans Yves (qui ne vient quasiment plus), sans David (souvent là le soir pour manger), Josua (qui ne reviendra sans doute plus), « Dany » qui n’est là qu’une ou deux nuit(s) par semaine, Jordan qui s’est fait arrêter par les flics, non je déconne, je ne sais pas ce qu’il est devenu… Donc il y a beaucoup moins à raconter, j’en suis désolé pour vous. Il est tout rikiki ce journal, surtout comparé au mastoc d’hier.

Bon, ça a l’air d’être bon, alors j’y vais, bonne nuit tout le monde. Pfeu j’ai encore un rendez-vous ce matin alors qu’il me semblait qu’il avait été décalé et avancé à la semaine dernière. Est-ce que ça va être utile au moins ?