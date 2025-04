Journal d’un BAC+5 SDF #137 (C’est encore l’été mais ça caille !)

Jeudi 12 Septembre 2024 Malgré 2 couches de vêtements, mon K-way et m’enfouissant en totalité dans mon sac de couchage, tête comprise, le froid était démentiel. A l’heure de se lever, changer d’habits fut là encore une torture : remplacer des vêtements chauds par des glacés n’est jamais une partie de plaisir. Quelle année pourrie niveau météo, cette année 2024…

Elodie est là dehors, au Soleil, avec Jordan. Ils discutent ensemble avant d’aller faire des courses.

Elle me conseille de regarder le règlement de cop-pro avant de signer.

La météo indique que cette nuit la température va chuter jusqu’à 4°C QUATRE degrés ! Alors qu’on est encore en été…

Après avoir mangé un p’tit repas chaud j’ai dessiné un plan pour m’orienter vers l’objectif de l’après-midi.

12h45 Je me rends compte qu’il pleut déjà. Avec un peu de chance ça se calmera d’ici mon départ, dans 30 minutes.

Je viens de voir que j’ai eu un court message de l’HHA dans mes spam… Je les ai prévenu du coup. Par contre aucune réponse à mes questions importantes, quoique maintenant sur le point de devenir inutiles si je peux attraper ce foutu logement.

Ca crachouille encore un peu à mon départ, mais ça va. Le froid et le vent, par contre, sont beaucoup plus problématiques. Mon vieux K-way ne protège efficacement ni contre l’un, ni contre l’autre. Quoiqu’il en soit le parcours se déroule sans accros, et semble avoir été bien plus rapide que prévu. J’ai même 10 minutes d’avance alors que je pensais être parti un peu trop tard.

Arf… le nom que je cherche n’apparaît pas sur le liste des sonneries. Sans doute parce qu’il y a deux entrées et que je suis arrivé à la mauvaise. Ca y est, cette fois c’est la bonne et je sonne sans plus attendre.

Une jeune femme, pas très grande, m’attend au sommet des escaliers, me demandant directement « vous aimez les chats ? » La question est vite répondue, je suis né parmi eux, il y en avait plusieurs dizaines à un moment chez moi lorsque j’étais encore petit. Dès qu’un chat errant vient explorer mes environs j’essaye d’entrer en contact pour les grattouiller et éventuellement leur donner à manger quelques restes plutôt que de les jeter.

Oui, je sais qu’ils sont de terribles prédateurs et que les oiseaux peuvent en pâtir. Mais là d’où je viens ces derniers sont plutôt nombreux, et ce sont de belles grosses bêtes capables de s’en sortir qui viennent dans la région. Il n’y a plus beaucoup de petits moineaux comme quand j’étais petit, mais beaucoup de pies et de corbeaux maintenant. A mon avis ce n’est pas à cause des chats, mais de la nette diminution du nombre d’insectes à becqueter.

Revenons donc à la locataire actuelle : tatouages nombreux, piercing sur le visage, cheveux rouges, noirs et bleus. Excentrique ? Woke ? Je n’en sais trop rien, tout s’est bien passé, elle est bien sympathique. Il a sorti de la rue 2 chats qui ont maintenant 9 ans. J’ai pu les gratouiller tout plein tout plein.

L’appartement est tout à fait correct, presque 50m2, la fibre, chauffage au gaz, un jardin entretenu, un gardien d’immeuble (mais ça se voit dans les charges, gasp !). Il y a en plus un balcon, une cave et un grenier (mais le sien (donc le mien bientôt) est actuellement squatté par un inconnu !). Par contre pas de baignoire, juste une minuscule douche, snif…

De retour je donne le coup de fil d’approbation pour sécuriser le logement. Et puis j’écris quelques derniers mails pour les paperasses, et il semble que j’en ai enfin fini, plus qu’à attendre la signature, ou presque. Reste l’assurance, l’électricité et internet. Ensuite faudra trouver des meubles. Heureusement que la jeune femme m’en laisse un peu, notamment un lit, un canapé, un grand meuble et une petite armoire. Il me faudra rapidement un frigo, et un bureau, puis plus tard un four.

Jordan va faire du sport plein de pompes puis de la course

Il rentre épuisé pour manger. De la pâte à tartiner et du pain de mie.

Ensuite il a encore le rêve de voir Tiffany débarquer au camping, mais étant donné qu’il lui a envoyé un message avec les captures d’écrans de ses conquêtes de la veille, c’est peu probable…

La météo est plus optimiste maintenant : il ne devrait pas descendre en dessous de 6°C cette nuit. Alors ça va… N’est-ce pas ?

Trois allemands ont fait la cuisine sur la terrasse avant de venir manger à l’intérieur. Ensuite ils ont enchaîné des parties de cartes.

Jordan est tout content de lui. Il a finalement prévenu ses conquêtes d’hier qu’il n’allait en fait pas les voir, puis a trouvé le compte d’un ami de Tiffany afin de lui faire passer ses messages, comme quoi il veut être avec elle et elle seule, blablabla. Maintenant il se languit en se trémoussant sur son siège, avec un verre rempli de yum-yum.

Après une longue absence dehors, au téléphone, dans la nuit, Jordan entre au chaud. Mais il n’affiche pas encore une petite bouille de vainqueur réjoui. Son téléphone est encore scotché à sa main et il va s’incruster sur le canapé en soupirant.

Franchement, je vois mal comment il pourrait retourner la situation, mais qui sait… les femmes resteront toujours un mystère pour les hommes.

Il a trouvé des publications de Tiffany et a fait une série de commentaires adorables. Ensuite il a repéré la mère de Tiffany dans la listes des commentateurs, du coup il a été pris de panique à cause de ses photos en très petite tenue qu’il s’est empressé de supprimer.

Demain il va prendre une bonne résolution : pas de réseau du tout. On va voir combien de temps il va tenir. C’est difficile de sortir de ses habitudes, de ses addictions…

Il retourne à sa grande tente (il a une 4 places maintenant il me semble). En plus Elodie lui a ramené un chauffage portatif au gaz ou un truc comme ça. Il va bien dormir.

Ah il est minuit, l’heure d’aller moi aussi me coucher. Je vais essayer de trouver une troisième couche de vêtements, ou bien je vais simplement les poser sur moi dans le sac. Tout à l’heure je vais faire des courses pour le week-end, et prendre une méga douche bien chaude pour me réchauffer et laver les cheveux. A part ça je vais tout de même enfin m’octroyer un peu de temps pour glandouiller. Il est probable que mes journaux s’arrêtent bientôt puisque la signature du bail semble inévitable maintenant.

Bonne nuit tout le monde, malgré ce froid mortel pour de trop nombreuses personnes à la rue chaque année.

Ah David vient de débarquer, il est 0h13 et il va manger, après sa longue soirée de Jazz et de rencontres.