Journal d’un BAC+5 SDF #138 (La vengeance est un plat qui se mange froid.)

Vendredi 13 Septembre 2024

Depuis plusieurs jours, avec le froid s’installant, le vrombissement des installations de chauffage recouvrent presque tous les autres bruits. C’est terriblement chiant à entendre. Ca donne des envies de sabotage…

Cette nuit c’est du multi-couches, comme dernièrement, plus le T-shirt de demain placé sur le ventre (comme ça il sera chaud au matin), pantalon et caleçon à coté de moi (idem), chemise sur le haut du corps. A cette grande préparation s’ajouta ma dernière touche personnelle : la casquette ! Eh oui, quand il fait super froid je m’engouffre totalement dans le sac de couchage, y compris la tête. Mais comme je dors (enfin j’essaye) sur le dos, ça me gêne d’avoir le sac sur le museau… Alors qu’avec la casquette le sac est décalé d’une dizaine de centimètres de mon visage.

Je sais, c’est tout simplement du génie. On ne se refait pas.

Jordan n’a pas de chauffage contrairement à ce que j’avais compris. Il a une plaque pour faire la cuisine, ce qui n’a pas grand-chose à voir. En plus il ne cuisine pas…

Ensemble, on parle IA et logiciels gratuits. Le voilà stimulé pour créer sa première vidéo. Il y réfléchi sérieusement, peut-être qu’il va nous pondre une petite pépite ?

12h30 Il pleut…

Ca y est, Jordan se lance dans sa première vidéo autobiographique avec images d’IA éventuellement modifiées légèrement, musiques qui apprécie, son texte et son montage.

Ras le bol des plats cuisinés, ras le bol des sandwichs, mais je ne sais pas trop quoi prendre lors des courses du coup…

longue douche chaude, lavage de cheveux et lessive

Jordan a terminé sa vidéo et l’a déjà posté sur ses réseaux avant mon retour.

La meilleure copine de Tiffany s’est abonnée à son compte. « Elle pue le pipi, littéralement. »

Il a un pressentiment que Tiffany va venir puisqu’il a rêvé d’elle.

17h25 David débarque bien plus tôt que d’habitude, il ouvre le frigo pour s’abreuver en buvant au goulot et relargue un gros rot avant de se diriger vers la sortie. Il a encore un mois de camping à payer, mais avec ses heures supplémentaires ça devrait aller sans difficulté. Il lui faut aussi commencer sérieusement sa recherche de logement. Mais maintenant il va avant tout aller randonner tant qu’il ne pleut pas et qu’il fait encore jour.

Jordan sort de la douche, tout propre, et saute sur ses sticks qu’il se dépêche de plonger dans le nutella. Et avec du coca-cola c’est le « cheat-code pour grossir ». Ensuite il enchaîne avec des chips. Il aimerait faire un jour une raclette en ajoutant divers bonbons au chocolat sur le fromage qui cuit.

Emilie, l’amie de Tiffany, vient d’écrire un Story sur Instagram où elles sont ensemble à Strasbourg à faire du shopping. Jordan est super content d’apprendre qu’elle n’est pas sortie avec un mec.

En se tapotant la tête il sent son oreille résonner. Il va récupérer un bout de papier aux toilettes et s’est fait mal mais apparemment ça va mieux maintenant… Il peut donc remettre ses écouteurs et sortir aller fumer une clope.

Encore une grosse averse après 18h30. J’espère que David s’en sort malgré tout… Ca ne fait pas longtemps qu’il est parti randonner.

C’est l’heure des yum-yum pour Jordan.

10 minutes avant l’arrivée de « Dany », Jordan sort fumer un coup. Peut-être qu’il va l’attendre dehors. Ah non, il rentre vite puisqu’il pleut encore…

David aime bien le bouillon de ses raviolis « il y a plein d’épices ». Et c’est comme ça qu’il va avoir les hémorroïdes enflammés, résultant en une impossibilité de conduire son camion et ainsi son remplacement par le petit nouveau dont il a très peur. Sa vie ne tient pas à grand-chose.

Il apprend l’allemand, et une amie de réseau apprend le français. Je lui explique que l’allemand est désormais une langue morte : destruction de Nord Stream II, explosion du coût de l’énergie, délocalisation de nombreuses entreprises (aux USA), il n’y a plus que des vieux qui parlent cette langue, et les jeunes sont en grande partie des immigrés turcs. En plus cette langue est affreuse. Aucun intérêt.

« Dany » est de retour pour travailler d’arrache-pied un nuit de plus ! Il est content de son acquisition : il a pu réduire le coût de la maison et le prix de l’agence de 8500€, soit 14 % du prix.

Jordan pense à Chloé, la fille super belle de la salle de sport. Il regrette amèrement de l’avoir envoyé bouler.

« Bah il est où Dany ? Il est vraiment parti faire sa ronde ? Ca fait long... » Questionnais-je. Ce à quoi Jordan répondit « Il se tripote ».

« J’me suis fais niquer par les allemands ! Je n’ai plus de vie... » C’est ainsi que David arrêta sa longue session d’apprentissage de l’horrible langue des casques à pointes.

« Dany » rentre une poignée de secondes, il était au téléphone. Jordan médisait en disant qu’il se « touchait ». Et puis maintenant c’est sa sœur qui l’appelle. Jordan en profite pour sortir aussi, mais pour fumer. Ensuite il réactive le « mode Apollon » dans ses réseaux, afin d’attirer tout plein les femelles à lui.

Jordan découvre un message de gars qui a pris sa place dans sa famille. Alors il enregistre des messages bien violents… Avec « Dany » on lui dit d’effacer ces vocaux qui ne risquent que de lui apporter des problèmes. C’est beaucoup plus malin de réagir subtilement, avec sa tête et il a parfaitement réussi. Il enchaîne les punchlines parfaites, ça nous a fait notre soirée à tous, et il a retrouvé sa bonne humeur.

Mais bon, toute soirée à une fin et il est déjà 1h15, plus que temps de braver le froid pour retourner à mes pénates. Même plus le temps de relire, j’espère qu’il n’y a pas trop de « fôtes » ni d’oublis… Faites de beaux rêves.