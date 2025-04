Journal d’un BAC+5 SDF #140 (Bientôt facho derrière mes murs ?)

Dimanche 15 Septembre 2024 Nouvelle nuit de torture, par le froid, le vent et l’absence de matelas. Mal au dos, aux os et la fatigue ne disparaît pas. Enfin bon, rien de bien nouveau. Et juste à coté j’entends les chauffages me narguer…

Je me lèvre hyper tard, profitant d’une petite hausse de température le matin pour me réchauffer bien blotti dans mon sac. Aucune motivation pour faire autre chose aujourd’hui.

Un papy parle à son épouse et sa petite fille - pendant qu’ils mangent un poulet chaud - « Dans les plats préparés, ils ne regardent pas si c’est pourri, s’il y a des asticots ou autre chose, c’est immonde. Tout est balancé dans d’énormes machines, et puis voilà. »

12h36 Elodie est en avance alors que Jordan est sous la douche. Elle a emmené à manger et s’offre un café avant d’aller bronzer en l’attendant, profitant des derniers rayons de Soleil de l’année. Elle va, elle aussi, faire de la tente quelques jours à la fin du mois et au suivant puisqu’elle est « cheffe scout ».

Après s’être servi du coca, Jordan se rend compte en rangeant la bouteille que ce n’était pas la sienne.

Maintenant qu’il y a du Soleil ils vont tous les deux faire un petit tour dans la forêt, au Val du Pâtre, et prendre des photos de Jordan qui se plain à nouveau d’un bouton près de la bouche.

Heureusement que j’ai été très prudent en ouvrant la porte du frigo puisqu’il y a fréquemment des trucs mal rangés qui tombent. A l’intérieur de la porte il y a un emplacement pour y placer des bouteilles, en bas, qui est délimité par deux petites barres métalliques horizontales. Eh bien devinez ce qu’il s’est passé. Il y avait une grande bouteille déposé à plat dans le frigo, mais comme elle était si grande que ça, le bout de son goulot s’était fiché entre les deux barres métalliques, si bien qu’en ouvrant la porte on tirait du même élan la bouteille vers l’extérieur, prête à se casser la gueule et en foutre partout. En sentant une petite résistance lors de l’ouverture j’ai ainsi pu éviter le drame. Mais j’ai replacé le piège pour le prochain, non mais ! Nan je blague…

Elodie est rentrée avec Jordan de leur petite marche dans un territoire scout, sans le moindre réseau (ou presque). Ca a beaucoup plu à Jordan. Il y a une grande chapelle, de l’eau courante, un frigo et des sanitaires libres d’accès ainsi que la place pour installer une tente au coût modeste de 3,5€ la nuit. Là il va pouvoir tester la solitude et l’absence d’internet pour une semaine pour commencer, en préparation de son challenge dans la Massif Central. « Dany » aurait accès à des rations militaires pas chères (voir gratuites), ce qui pourrait bien lui être utile.

Une association, peut-être la même qui a déjà donné des repas à Yves (le petit papy édenté), lui a fourni pas moins de 4 grosses boîtes de nourriture déjà préparée. Jordan qui n’avait encore rien mangé de la journée à part quelques biscuits a sauté sur le porc dont il a dévoré la moitié de son stock, accompagné de carottes et de pommes de terre. Il a même eu un dessert, une sorte de crème glacée/yaourt ? Ah c’était un tiramisu.

Pendant leur randonné il n’a pas chômé. Elodie l’a pris en photo pendant son entraînement torse-nu. Maintenant il s’adonne à monter les images pour en faire une petite vidéo accompagnée d’une « musique sexy ».

Dès que c’est terminé il l’upload sur tous ses réseaux sociaux.

Jordan est hanté par deux choses terribles qu’il a faite durant sa jeunesse. Il veut aujourd’hui souffrir et se punir pour expier ses pêchers. Il avait déjà vu un pasteur par le passé, et là, au Val du Pâtre, il pourra prier tous les jours à la chapelle.

18h40 Il retourne en forêt pour courir et s’entraîner.

Avant d’aller me brosser les dents j’ai croisé David dans les WC. Il rentrait tout juste de randonnée. Pas moins de 23km. Et quelle est sa première réaction ? Eh bien celle de partager ses photos de la journée pardi ! On est aux chiottes tout de même…

Au moins il a l’air content et en forme. Ensuite, alors que je vais me brosser les dents dans le local à douches, David s’enferme dans la case lavabo-change-bébé « pour vérifier mon téléphone »… Moi pas comprendre…

Jordan est rentre dans la salle commune juste après mon retour et il meurt de faim. Il a du pain aux noix et aux raisins, le genre que j’aime beaucoup, mais lui n’apprécie pas trop les raisins. « Avec du beurre ça aurait été autrement. »

Il pense maintenant à se faire un nouveau petit tatouage sur la joue.

Il lâche un gros pet mouillé alors qu’une femme observait par la fenêtre. Etrangement elle n’est pas entrée… En plus il voulait rejeter la faute sur moi en rigolant.

21h25 Je regarde sans trop y croire et… effectivement, il n’y a aucun message à propos du logement de Lure.

Toujours en manque ce pauvre Jordan. Il s’entraîne au combo « clin d’oeil, bisou à distance, position de doigts en « V » devant la bouche et léchouillage »… Si avec tout ça il ne récupère pas de harem digne d’un grand roi d’antan, c’est une cause perdue.

Toujours affamé, le Jordan reprend de la salade de carottes et de pommes de terre avec du pain au noix, un café et puis quelques tranches de cake.

Moi aussi j’ai faim… J’ai envie de dévorer une pizza, un jambon en croûte, une platée de frittes maison avec des haricots verts et des carottes vapeur…

Après 23h il découvre un « gros papillon » attaché à un mur. Il a peur de l’approcher, alors je viens le titiller pour qu’il s’envole, faisant fuir Jordan. A tout casser il devait avoir 5-6cm d’envergure, très loin d’être un « grand ».

Il vient de retrouver l’une de ses anciennes « proies » sur un réseau, alors il va repartir à la chasse. Mais pour ça il lui faut des forces : son paquet de chips ne va pas survivre à la nuit.

Encore une nuit bien trop froide à passer dehors… Ca fait chier quand même. Vivement l’emménagement derrière de vilains murs fascistes hein…

Une nouvelle semaine commence, avec encore quelques rendez-vous agaçant, en présentiel pour des petits papiers ou autres trucs dont je me passerais bien. Bon courage à vous tous et bonne nuit.