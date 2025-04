Journal d’un BAC+5 SDF #146 (Hiboux de métal)

Samedi 21 Septembre 2024 Je n’ai eu qu’à peine temps de voir la pleine Lune que je la vois déjà entamer son dernier quartier. Elle est tout de même suffisamment efficace pour éclairer le chemin sans avoir besoin d’allumer ma lampe de poche. L’Automne est déjà là : les feuilles mortes envahissent les chemins. A chaque pas ça croustille légèrement, ça me fait penser à des insectes, en plus doux. Et puis c’est addictif de marcher dessus, un peu comme d’éclater du papier-bulle.

Jordan est sans doute déjà parti à son festival. Il a tout de même laissé un sac dans la salle commune.

En fait il est de retour avant midi. Il était en forêt faire du sport puisqu’il n’aura pas d’autres occasions aujourd’hui. A 14h30 il devrait se faire chercher par la famille d’Elodie pour visiter un Festival de je ne sais trop quoi. Ensuite, dans la soirée, ils ont prévu de manger des faritas au barbecue.

Le grand Apollon n’a plus ingurgité de protéines depuis longtemps, ses épaules et bras sont bien amaigris. Comme je le disais, c’est essentiellement de la gonflette ce truc.

Il en a trop marre des pâtes, alors il appel Elodie pour lui demander du pain et de la charcuterie pour le week-end, étant donné qu’elle a reçu 100€ de plus à l’aide d’une cagnotte pour Jordan.

J’ai reçu un mail d’une compagnie d’assurance, au sujet de ma recherche d’assurance logement, et leur message est totalement vide, à l’exception du titre. Des pros, des vrais, qui se font des sous sans rien faire, c’est pratique hein… Ca donne confiance en tout cas.

Il est temps de se faire beau, alors « Frottes bien ! » je dis-je. « Merci, je vais me frotter la quéquette » répondit-il en se marrant…

Oooooh Alors que je vais aux bacs de tris pour y jeter mes quelques déchets plutôt que de tout balancer dans la petite poubelle de la salle commune, je croise Carène attablé dehors, à coté des barbecues, en train d’effeuiller des fraises il me semble. Elle était entourée de plein de monde, peut-être sa famille ?

Jordan sort de la douche, les cheveux encore humides, pleins de gel, mais il n’est pas satisfait et se trouve mal coiffé. Après l’avoir complimenté en lui assurant qu’elle était mignonne, iel change d’avis et se contente de ses cheveux brossés en arrière.

Il me raconte que ce matin il a discuté avec David, qu’il n’apprécie pas trop pourtant. Il lui a fait remarqué son manque d’écoute et d’attention, chose que David aurait nié, alors qu’il en a déjà parlé souvent. En plus, à chaque fois il se remémore ses ex qui lui disaient exactement la même chose. Plus tard il serait revenu vers Jordan pour effectivement confesser son problème d’audition.

Il n’y a plus de flyers dans la salle commune, vous rendez-vous compte ?

La smala est de retour de leur balade pour regarder du « Street Art ». A peine installé sur la terrasse le petit gosse s’est prit une mandale pour dire trop de gros-mots.

Jordan a réussi à avoir la télécommande pour le parasol géant. Maintenant il se prend pour un Dieu « que la lumière soit ! » et il se la pète comme un gosse avec son nouveau jouet. « Tu me file la télécommande ou j’te marave ! » Ce serait avec ces mots qu’il aurait obtenu le boîtier. Personne ne le croit mais il persiste en rigolant.

La famille agrandie par la présence de Jordan boustifaille joyeusement et le petit garçon écoute encore la vidéo avec cette histoire débile, de mémoire : « Dans mon pays à moi il n’y a que des poneys, ils mangent des arcs-en-ciel et font des cacas papillons ! »

Il allume ensuite la télévision qui n’a pas été utilisée depuis un sacré bout de temps (certes, en partie à cause de gens pressés qui ne savent pas suivre et appliquer les instructions d’allumage).

Par curiosité j’ai encore regardé mes mails pour l’annonce de Lure et… Surprise ! Contrairement à toute attente, bah je n’ai eu aucune réponse. Trop étrange que toute cette histoire. Nous avions bien sympathisé là-bas, et discutés pendant 1h40. Il était donc normal d’attendre ne serait-ce qu’un petit sms en réponse à ma proposition, n’est-ce pas ? Même si c’était un « non ». Bah ces deux dernières semaines ont peut-être été trop courtes pour ça.

David était rentré après 2h du matin cette nuit, et il m’a vu alors que je me rendais à ma tente.

Jordan est embêté, il pensait avoir mis son téléphone à charger mais ce n’était pas le cas… Sachant qu’il va avoir besoin de lui cette nuit, probablement pour ses histoires de Tiffany.

Le sale gosse d’Elodie s’amuse comme un petit fou avec un audio de pets et autres joyeusetés.

« Dany » voulait mon aide pour son portail. Celui qu’il a trouvé ne serait pas assez haut à son goût, mais a eu l’idée d’y attacher une plaque en métal, découpée de sorte qu’elle représente des hiboux alignés de différentes tailles. Il voulait que je fasse un plan 3D de ça à partir d’une image. Comme je lui fais remarquer, les hiboux sont juste en 2D avec une épaisseur constante à choisir. Aucun besoin d’un truc en 3D, et en plus sur le site où il a trouvé son modèle (trop cher pour lui), il y a carrément les plans de découpe (eau sous pression ou je ne sais quoi, ça dépend de toute façon du matériel et de l’épaisseur, à mon avis). Donc en bref il dispose de tout ce dont il besoin puisqu’il connaît déjà quelqu’un qui travaille avec ce genre de machines. Pour finir je lui propose, au lieu d’avoir des plaques de 60cm avec 6 bestioles dessus, d’en faire des petites de 20cm avec 2 hiboux, comme ça en cas de dégradation ce sera beaucoup plus facile de changer/réparer le portail. Il projette d’en acheter directement une douzaine au lieu de 10 (pour les 2m du portail), X2 !!!! 4m !!!

Il va téléphoner à son papa puis à sa sœur. Il leur passera même mon bonsoir, s’il n’oublie pas.

David continue ses « cours » d’allemand sur son téléphone… et en plus il a pété, alors je lui dis que s’il veut des cours, il y a un petit gosse sur la terrasse qui a un audio de prouts en tous genres.

Il doit payer plus de 633€ au camping, ça pique !

A l’exception de la nuisance sonore causée par les nombreuses personnes présentes ce soir, et la télé, la soirée s’est plutôt bien passée. Après 23h30 le calme est de retour et « Dany », Jordan et moi discutons de pleins de choses, d’histoire, d’économie, de motos, de fitness, de sports etc.

« Dany » et Jordan font leur petite ronde ensemble, profitant des dernières heures de pleine Lune avant de se séparer jusqu’à vendredi soir prochain. Jordan s’installe sur le canapé et « Dany » va manger son sandwich au saumon dans sa voiture. Moi, je reange mes affaire pour aller dormir, il est à nouveau 2h passé. Bonne nuit tout le monde.