Journal d’un BAC+5 SDF #147-148 (La dernière semaine au camping commence)

Dimanche et Lundi 22 et 23 Septembre 2024 Jordan pense se faire un tatouage de « J » comme son nom et le Joker. Il y a longtemps une association lui avait dit qu’il avait la vie du Joker (victime de violence, de malheurs etc désolé moi pas trop connaître l’univers de batman…).

Jordan a eu la diarrhée ce matin, il pense que c’est à cause de la bière. Il décongèle du pain au Soleil, sur une table de la terrasse.

Après une cinquantaine de pompes il est déjà fatigué. Il n’a pas le moral et pense encore et toujours à Tiffany. Il reste optimiste « l’amour triomphe toujours » !

« C’est la seule chose qu’il me reste d’elle » dit-il en me montrant son sachet de filtres de cigarettes à la menthe.

Elodie lui avait ramené 4 baguettes, une petite planche de jambon fumé et une autre de salami danois. Aujourd’hui Jordan n’a déjà plus que du pain nature à manger. Pour sa défense il a quand même donné un sandwich au gosse d’Elodie, et il se serait servi à son tour dans la réserve de Jordan.

Il est allé se coucher un long moment mais il faisait trop chaud dans sa petite tente. De retour après 16h, il se fait un cappuccino.

Il hésite toujours à partir demain matin. D’un autre coté il a envie d’utiliser 5€ de la cagnotte d’Elodie pour se faire une teinture pour la barbe. Mais elle veut probablement suivre le moindre euro dépensé par Jordan.

Ca faisait longtemps. Je viens de recevoir un appel douteux le dimanche d’un numéro inconnu. Ce serait une société allemande. Ca me fait penser que j’ai déjà eu un appel similaire il y a quelques mois, si ça se trouve c’est encore la même boîte.

19h15 Plein de pluie pour changer.

Jordan est encore plus stressé que ce matin. Il enchaîne les séances de réseaux sociaux et de fumette de cigarette sur la terrasse, entrecoupées de casse-croûtes… Sa Tiffany lui manque tellement.

David pense avoir trouvé le Graal, un appartement toutes charges comprises sauf l’électricité, avec garage et des communs (lave-linge etc), pour pas trop cher pour son budget. Il a déjà eu un contact plus que positif avec le propriétaire puisqu’il semblerait qu’il lui réserve. Je croise les doigts que tout se passe bien. Son rendez-vous sur place est programmé pour mercredi soir.

Les nuits lumineuses sont déjà de l’histoire ancienne. Mon retour à la tente s’est déroulé dans le noir, alors que le premier quartier de la Lune a à peine commencé.

En plus c’est tout mouillé partout, mais au moins il ne fait pas trop froid.

Lundi 23

Je me lève relativement tôt aujourd’hui, puisque j’ai divers projets à réaliser. Jordan vient d’émerger également. Il se morfond parce qu’il a envie d’aller voir Tiffany mais qu’avant ça il veut se faire une teinture. Il a besoin des sous de la cagnotte mais Elodie ne pense pas venir avant mercredi…

La Pâtisserie que je voulais visiter est fermée aujourd’hui, tant pis pour eux… J’ai acheté un gâteau et quelques viennoiseries pour les employées du camping, pour m’avoir supporté si longtemps. Bien qu’honnêtement je ne pense pas avoir été un fardeau, et en plus j’ai effectué du travail bénévole pour eux plus d’une fois.

L’HHA m’a contacté par mail pour m’indiquer que la suite des opérations me sera communiquée (à partir de) demain matin.

Jordan a à nouveau lancé un ultimatum à Tiffany : elle doit venir aujourd’hui au camping. Sinon il annonce que c’est terminé une fois pour toute. Mais il prévoit quand même d’aller la voir demain. Je lui propose de lui prêter un petit billet pour qu’il aille chercher sa teinture. Je ne sais pas si c’est une bonne idée, mais bon, seul le temps le dira… Sa barbe a légèrement roussit et il déteste ça, et veut qu’elle redevienne bien noire. « Espèce de rousso-phobe ! »

Avant d’y aller, il écrit une longue lettre manuscrite pour Tiffany : une grande feuille de mon cahier (délicatement découpée) recto-verso qu’il déposera dans sa boîte aux lettres. C’est-y pas meugnon ?

Ca par contre, ça me gave sérieusement, il balance encore deux bouteilles à moitié pleine « c’est plus bon ». Le coca sans bulle soit, encore que s’il n’ouvrait pas deux bouteilles en même temps il aurait pu la finir avec des bulles ; mais le thé glacé franchement…

Encore une journée avec plein de pluie. Je n’ai pas pu me couper les ongles dehors puisque le banc était trempé. J’ai fait ça au-dessus de la poubelle de la salle commune…

David a quasiment réussi à faire déborder sa casserole remplie de pâtes (beurk). Il a été distrait par l’employée du camping qui est venu lui apporter du courrier et n’a pas vu son réchaud à gaz faire de grosses flammes oranges, ni les pâtes tentant de s’échapper par les rebords de leur contenant.

Il a rencontré un moine bouddhiste lors d’une de ses randonnées, accompagnant une association. Il a pu prendre une photo avec lui.

Jordan a réactivé son mode Apollon et a discuté avec un jolie fille qui avait commenté sa dernière publication. Tiffany la jalouse de l’extrême devrait rager en ce moment.

Je commence à stresser pour demain, ou plutôt tout à l’heure puisqu’il est déjà 0h20. Vais-je avoir une « bonne » réponse et un emménagement cette semaine ? Ou bien je vais devoir me débrouiller pour trouver un logement ailleurs en attendant…

La suite dans le prochain journal (j’espère !). D’ici là, puissiez vous passer une bonne nuit réparatrice sans stress.