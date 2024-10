Journal d’un BAC+5 SDF #150 (« Allo ? Ici Lure ! » et « Dany » le frappadingue...)

Mercredi 25 Septembre 2024 Comme d’habitude, j’ai mal partout. C’est tout de même le 150ème jour…

Lorsque j’atteins la salle commune il n’y a personne dedans à par Carène qui balaye. On se salut brièvement et j’installe mon ordinateur. En ressortant pour aller à l’accueil payer le camping quelques jours de plus, je remarque le sac de Jordan sur la terrasse. Du coup je me dis qu’il est dans les toilettes et pour m’amuser je jette un œil et vois bien qu’il n’y a qu’une unique personne dedans. Alors je balance une insulte en alsacien qui appelle une réponse en complément (private joke), mais qui n’est pas venue. De retour après avoir payé, je retrouve Jordan sur la terrasse, voûté sur son téléphone. Je lui ai alors lancé un « alors comme ça on ne répond pas ? » et il se met à éclater de rire. Ca l’avait pris de court et n’avait pas réagit bien qu’il supposait que c’était venu de moi.

Jordan vient d’être appelé par la pedo-psychiatre de son fils de 2 ans et demi qui tape sa femme. Elle ne peut le voir qu’avec son accord. Alors il lui donne, en échange de quoi il va venir au rendez-vous la semaine prochaine, afin de voir enfin son fils.

De mon coté j’ai droit à une journée de paperasserie, assurance et énergéticiens à contacter… Fabuleusement intéressant.

Etant donné que la météo annonce un jeudi totalement pluvieux, j’en ai profité pour aller faire des courses aujourd’hui. Juste à la sortie du camping je repère un joli chat noir et ne peux m’empêcher d’aller essayer de le grattouiller. Le chat fini par m’approcher pour renifler ma main et s’y frotte volontiers, recevant aussi plein de caresses. Je me tente à lui gratter le bas du dos, juste au-dessus de la queue, endroit sensible chez les chats. Beaucoup aiment ça alors que d’autres détestent. Lui faisait partie de ces derniers… dommage. Il m’a même donné un petit coup de griffe. Alors je l’ai jeté dans une marmite d’eau bouillante pour enlever sa peau facilement afin de le manger. Ou bien j’ai simplement repris le chemin du magasin, je ne me souviens plus trop…

Il n’y a pas trop de monde à cette heure-ci (16h), mais les rayons commençaient à être bien vides. Plus de bretzel ni même de pâtés en croûtes pas chers. Donc je reprends des déjeûnettes, et trouve un petit pot de fromage aux fines herbes à tartiner et une barquette de charcuterie avec une grosse promotion. J’ajoute un peu de raisins et fini par chopper le dernier paquet de rochers au chocolat au lait. Durant ma visite j’ai même croisé plusieurs mamies à aider dans le magasin, que ce soit pour lire des étiquettes trop petites ou bien encore pour peser des aliments. J’ai même appris aujourd’hui qu’il y avait des raisins sans pépins…

Jordan est retombé dans sa névrose et a envoyé un message à la tante de Tiffany afin qu’elle lui donne son avis sur son idée d’aller la voir une dernière fois pour mettre les choses au clair entre eux deux.

J’ai un peu mal au crâne.

Oh punaise, après plus de deux semaines de silence, j’ai reçu un appel du gars de Lure… Mon dernier message était plutôt sympa vu que je lui proposais de prendre le logement en l’état, de le laver moi même, y compris les murs, d’acheter les machines qui manquaient etc. Il semblerait qu’il travaille avec sa femme sur les propositions de logement, et que sa femme n’a pas donné suite à mon message. J’en connais une qui va prendre une fessée ce soir ! Maintenant que je suis lié avec l’HHA, je ne peux plus reculer, à moins de me mettre dos cet organisme jusqu’à la fin de mes jours. Il ne faudra plus compter sur eux si j’ai un autre soucis de logement plus tard. Donc désolé mon gars, c’est trop tard. En plus là j’ai le double de place et la fibre.

Jordan tourne en rond, c’est agaçant.

Après plusieurs semaines d’intenses entraînements, il a finalement appris le « Double-Gouzy-Croisé », arcane secrète et fatale transmise qu’aux plus méritants. Pour le récompenser de ses efforts, je lui partage mon adresse mail.

Je suis sacrément magnanime, alors que je sais qu’il est rempli de sang allemand… beuuuuuuh ^^.

« Dany » est totalement frappadingue… il me propose de rester chez lui toute la semaine, de me déposer pour la signature du Bail le 7 puis de me ramener avec lui pour 2 jours de plus et pour finir me redéposer le 10 au matin pour la remise des clés. Le tout en me filant en bonus un matelas pour mon lit avec sommier mais sans matelas… A-t-il quelque chose à se faire pardonner, a-t-il des arrières pensées ou bien est-il simplement trop sympa avec moi ? O_o

David est de retour, sa visite s’est bien passé, il devrait pouvoir obtenir le logement qu’il visait. C’est cher, 580€, mais c’est très bien meublé, ça comprend quasiment toutes les charges, inclus le wifi, un garage etc. Et puis surtout c’est idéalement placé pour lui.

Jordan a discuté toute la soirée avec une récente conquête qui lui plaît. Ensuite il a réseauté, aimé, et commenté d’autres comptes, tout en pétant à plusieurs reprises. Le pire c’est qu’il a plein de nouveaux abonnés… L’un d’eux lui a même envoyé une vidéo se léchant les lèvres et lui envoya quelques bisous. Jordan éclate de rire. Il faut voir le bon coté des choses, désormais il a plus d’abonnés hommes comme ça !

Il est déjà presque 2h et la pluie n’arrête pas, c’est dégueulasse sérieusement… Il est censé pleuvoir comme ça, sans discontinuer, toute la journée.

Si je pars dimanche matin (7h) avec « Dany », il faudra bien que je démonte ma tente le samedi et que je passe la nuit dans la salle commune (je n’ai pas trop envie d’essayer de ranger mes affaires entre 5 et 6h du matin, surtout s’il pleut…). J’aimerais donc éviter de passer une autre nuit ici maintenant. En plus Jordan squatte déjà le canapé et les coussins. J’espère que vous au moins n’avez pas de problème de pluie ni d’humidité pour vous reposer chez vous. Faites de beaux rêves, le week-end approche !