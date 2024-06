Journal d’un BAC+5 SDF #45 (avec des coccinelles !)

Mercredi 12 Juin 2024 Punaise il fait froid. Je me dépêche de rejoindre ma tente et dans ma précipitation je manque de justesse de renverser toutes mes affaires. Mes coussins improvisés tombent bel et bien, mais j’arrive à rattraper du justesse mon tél et ma tasse. Mon menton et mon ordinateur tiennent en étau ma tasse alors que ma main droite arrive à bloquer la chute du tél. Heureusement pour mes coussins l’herbe est haute en contact de ma tente, donc à part un peu d’humidité rien de grave, pas de terre ni de bestioles collées, à priori. Pas d’autre mauvaise nouvelle. Il y avait juste un escargot aventureux qui s’était mis en tête d’escalader l’intérieur de la première bâche. J’ai mis fin à son ascension en le décollant (avec quelques difficultés) et le forçant à retourner dans son milieu naturel.

Peu avant midi les 72 membres exactement du groupe de randonnée à vélo sont encore au moins en partie là. Ils sont aussi membres d’une association pour venir en aide à quelqu’un, et c’est justement le but de cette randonnée.

Connaissez-vous la « Chevauchée des Valkyries » ? Au moins de nom, j’imagine. Et celle des Coccinelles ?

Elles étaient probablement en train de faire des choses pour adultes, sur ma tente ! Ceci dit la femelle continuait à se mouvoir comme si de rien n’était, ou bien se frottait les pattes ; le mâle reprenait peut-être son souffle ^^.

Oui je sais, je pourrais faire de plus gros articles combinants 2-3 jours, pour rattraper du temps entre écriture et parution, mais c’est pas pareil… Ca enlève tout le coté journal, 1 jour, 1 article. Mais bon, si c’est ce que vous voulez, dites-le dans les commentaires. Ceux contre manifestez-vous aussi svp.

Notez que si vous êtes particulièrement pressés de me lire, tous les modérateurs ont déjà accès à mes derniers articles en attente de validation.

Des p’tits mouflets jouaient au foot. Il semble qu’il y a 2 entraînements : l’un avec des gosses de 4(?) et l’autre avec des enfants un peu plus agés (6-8 ? ans).

Trois jeunes sont équipés de T-shirts orange fluo hyper flashy. Wesh ! Ils regardent des vidéos très instructives, parfaites pour les jeunes générations, ce qui donne tors aux mauvaises langues dénigrants notre futur. Bon, certes, c’est probablement du Tik Tok, ce sont juste des courtes vidéos de rap, d’influenceurs, et de chiens qui retournent des canettes lancées. Mais c’est une belle allégorie de leur avenir : ils vont faire la même tâche répétitive et aliénante à l’usine, s’ils ont la « chance » d’avoir un emploi à l’étranger (puisqu’il n’y a presque plus d’industrie en France, grâce à l’UE).

L’un d’eux n’arrête pas de renifler. Le volume est probablement au max, on croirait qu’ils sont déjà déficients auditivement.

« Graine de cyclo 2024 ». C’est ce qu’il y a de floqué dans le dos des T-shirt oranges. Leur prof/animatrice vient de débarquer et les appelle pour qu’ils montent leur tente. Les ados s’exécutent immédiatement, même s’ils ne peuvent réfréner quelques excuses foireuses « ah on fait ça maintenant ? », et traînent des pieds.

17h30 Pas de nouvelle de Crit, la boîte d’intérim… J’espère être recruté pour le job de la semaine prochaine. Pas pour le travail en lui-même puisque c’est un truc bien chiant et répétitif, mais pour ajouter ça à mon CV en prévision d’un meilleur poste. Ca n’est censé durer qu’une poignée de semaines de toute façon.

Il y a tout plein de T-shirts orange en plus. Une vraie invasion.

Trois d’entre eux regardent un épisode de Titeuf sur un tél.

Altercation au milieu de la cour de sable. Je vois un garçon agressif faire reculer une fille qui en perd ses sandales. Le gars en ramasse une et la balance au loin et jurant avant de quitter les lieux.

Un vieux couple de retraités est venu écouter une émission en allemand, pour changer.

Tout plein de marmots (ados) arrivent alors qu’il est l’heure de faire dodo pour leur age. Et puis ils viennent tous avec quelques minutes de décalage, et ça fait glagla à chaque fois qu’ils ouvrent la porte… Ils jouent aux cartes (UNO) maintenant. Il y en a un qui mollarde dans la poubelle. Echange de « culture ». Au moins il ne le fait pas par terre. Deux de leurs accompagnateurs viennent d’arriver. Ils sont censés être partis à 7h15 demain matin.

Ils ont fait 47km de vélo aujourd’hui, et à partir de maintenant ils vont grimper dans les montagnes. 40Km prévus demain, avec une piscine à la clé. On est en pleine période d’école pourtant, aucune vacance officielle, je ne comprends pas.

Peut-être des jeunes en « difficultés » qui ont besoin d’être réinsérés en étant pourri-gâtés ? Alors que pendant ce temps, les prolétaires avec les mêmes difficultés mais qui prennent sur eux et font tout pour réussir en travaillant dur, eux, sont ignorés.

J’ai froid. J’enfile mon K-way.

Je ne vais pas tarder à pénétrer mon sac pour m’y réchauffer un peu.

Ce serait bien que je puisse dormir un peu, pour une fois. Et puis avoir une réponse positive du job par interim pour la semaine prochaine aussi… Houlà est-ce un rêve éveillé ?

Enfin bon, rêver d’être exploité, ne serait-ce pas plutôt un cauchemar ?

Sur ce, j’espère que vous au moins puissiez passer une merveilleuse nuit !